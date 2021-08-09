В Киеве задумались над обустройством Донбасса в так называемый переходный период. Пока это все чистой воды спекуляция, поскольку речь идет о гипотетическом периоде, который наступит после деоккупации Донбасса

Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений © kmu.gov.ua

Здесь уже есть одно людоедское допущение. С учетом того, что население двух народных республик в большинстве своем не желает иметь с Украиной ничего общего, деоккупация возможна лишь в случае масштабной военной операции. Она законодательным актом не предусмотрена, но является обязательным условием для его реализации. Таким образом, речь идет о человеческих жертвах, которые неизбежны, они должны явиться прологом для означенного переходного периода.

В самом документе нет ничего нового и революционного. Это собранные вместе, вполне человеконенавистнические идеи, которыми украинские политики бредят на протяжении последних семи с лишним лет. Правда каннибализм в данном случае слегка приглажен и прячется за лукавыми формулировками. Однако знающий человек сразу поймет, что от планов подвергнуть жителей Донбасса наказанию за сепаратизм никто не отказался, напротив, у них появляется правовая основа. В проекте они названы «санкционными мерами».

Естественно, предлагаемый взгляд на события полностью соответствует официальной пропаганде. Для определения России вводятся термины «государство-агрессор» и «государство-оккупант». Это означает, что закон исходит из полного отрицания субъектности Донбасса, предлагая считать его население безвольной марионеткой в руках оккупантов.

А вот, собственно, и центральный тезис: «усилить социальную связь с временно оккупированными территориями, а также ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации».

Военкор Рогаткин: Военных преступлений в Донбассе хватало, но такого ужаса, как в Сирии и Ираке, не было © backend-ru.lug-info.com / backend-ru.lug-info.com / Перейти в фотобанк

Законопроект предполагает, что наказанию будут подвергнуты только граждане, свершившие серьезные преступления: «Лица, совершившие преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда (преступление геноцида, против человечности, военные преступления и преступление агрессии), не подлежат освобождению от уголовной ответственности или помилованию, а также не могут быть амнистированы». Но это значит, что действие Уголовного кодекса для «реинтегрированных территорий» фактически отменяется. Мне мало верится, что такой юридический нонсенс возможен.

Милитаристские фантазии Резникова. Как вице-премьер Украины делит шкуру неубитого медведя © Алексей Резников/Фейсбук Владимир Зеленский, заявив, что те, кто считает «Вот, Россия, наше дело правое!» не должны оставаться жить в Донбассе. Им следует паковать чемоданы и уезжать в ту же самую Россию. Это, кстати, тоже свидетельство того, что украинская власть не считает значительную часть жителей региона достойными права называться украинцами.

Я не очень хорошо представляю себе, как Украина намерена в соответствии с законопроектом собирается усиливать «социальную связь с временно оккупированными территориями». За округлыми тезисами и предлагаемыми мерами по поддержке территорий скрывается все тот же национализм, для которого жители Донбасса — люди второго сорта. Полагаю, что при таком отношении так называемая «деоккупация» едва ли возможна. Люди будут отчаянно драться, чтобы не допустить прихода «деоккупантов» на родную землю. И как показывает опыт боевых действии, которые длятся более 7 лет, у них это получается неплохо.