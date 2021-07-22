Сравнением российского бурлака и украинского казака украинцы и американцы хотят показать, что в России царит рабство, а на Украине - дух свободы. На самом деле дух на Украине несколько другой

Вседозволенность

С момента публикации Владимиром Путиным статьи об Украине прошло уже много дней, однако отдельные западные товарищи продолжают по поводу нее рефлексировать. В том числе и те, которым подобные рефлексии вообще-то должны быть противопоказаны с точки зрения их работы. Например, американский дипломат, временный поверенный в делах (то есть и.о. посла) на Украине Джордж Кент.

«Я не думаю, что он это написал. Думаю, что это просто отображение его идеологии. Я отдаю предпочтение мыслям второго президента Украины — Леонида Даниловича Кучмы, который говорил: "Украина — не Россия". Или художника Ильи Репина. Россия — это "Бурлаки на Волге", а Украина — "Письмо запорожцев турецкому султану"». «Не казаки с гранатометами». Пелевин о том, что реально происходит в Донбассе © Украина.ру

Этим примером господин Кент проиллюстрировал один из ключевых пропагандистских столпов идеологии украинства, согласно которому Украина отличается от России именно тем, что в головах украинцев господствует свобода, а в головах россиян царит безраздельное рабство. Именно это идеологическое различие, мол, так бесит российские элиты, стремящиеся уничтожить украинское свободомыслие и не допустить заражения им граждан российского Мордора.

Про «рабство бурлаков» господину Кенту со товарищи блестяще ответила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она рассказала в своей статье, кто такие бурлаки (свободные люди, неплохо зарабатывавшие), а также что эта профессия была и в Соединенных Штатах.

Что же касается «свободы», которую якобы олицетворяет лихое казачество, то здесь все просто: это не совсем свобода. Ведь она подразумевает не только «делаю то, что хочу» — чем и занимались казаки в Сечи, будучи, по сути, большой ОПГ, совершавшей набеги на соседей, — но еще и «отвечаю за свои поступки». Без второго свобода превращается во вседозволенность и вольницу, несовместимую с функциями и задачами государства. Именно поэтому на территории Сечи никакого государства не было и быть не могло.

Наследники

Сейчас Украина демонстрирует ровно такую же вольницу. Во внутренней политике она проявляется в разгуле националистов, ощущающих себя выше украинского законодательства. Во внешней — откровенно хамским поведением со своего рода «письмами султану». Причем не только в отношении Российской Федерации, которую киевские политики вот уже 7 лет обвиняют во всех смертных грехах. Украинский борзометр стал зашкаливать и в отношении тех, кто спонсирует Украину. Например, Германии. Украинские политики и даже посол этой страны в ФРГ позволяли себе крайне нелицеприятные заявления в адрес Берлина, утверждая, что Меркель спасовала перед Путиным, что она не может возглавлять свободный мир и что, наконец, Германия просто обязана вернуть Крым Украине в качестве своей компенсации за зверства во время Второй мировой. Дмитрий Марунич: США добились от ФРГ значительных компенсаций по «Северному потоку – 2», а Украина «пролетела»

Немцы молчали, и это молчание, по всей видимости, лишь раззадорило современных казаков. Моськи, лающие на немецкую овчарку, почувствовали, что им все можно, и решили замахнуться на слона. Казаки стали слать письма уже даже не только в Берлин, но и американскому шахиншаху — «царю царей» Западного Мира. Украинские политики и чиновники начали критиковать поведение Байдена в вопросе «Северного потока – 2», требовать от него немедленно ужесточить линию и отказаться от всяких компромиссов с Германией относительно судьбы проекта. Однако, к сожалению для казаков, шахиншах оказался несколько более нетерпимым к такому поведению, чем немецкая султанша. Нет, он не послал своих вассалов разорить украинские земли и угнать людей в рабство, как делал раньше турецкий султан, — в XXI веке есть способы попроще.

По сообщениям американских СМИ, Госдеп четко разъяснил Киеву, что любые нападки на американо-немецкую сделку приведут, мягко говоря, к ухудшению отношений между США и Украиной. В переводе с американского дипломатического на простой русский язык это означает, что кресло под главным казаком — Владимиром Зеленским — зашатается. И что булаву американцы могут банально передать другому, более покладистому и послушному. Благо недостатка в кандидатах на Украине нет.

А делать не могут

И разъяснение вроде как сработало. Да, украинские СМИ продолжают критиковать сделку (даже несмотря на то, что в ее рамках Украина получит инвестиции в энергетическую отрасль), но чиновники спесь поубавили.

Вопрос в том, надолго ли. Ведь ситуация для страны складывается непростая. Главный мотор эскалации российско-украинских отношений — Соединенные Штаты — остановился. Вашингтон пока склонен соблюдать достигнутое между Байденом и Путиным соглашение о прекращении эскалации. Украинские единомышленники в деле громкой антироссийской риторики — поляки — сами находятся в состоянии общезападных изгоев из-за своей жестко-консервативной внутренней политики. При этом у них еще начала протекать американская крыша — США отходят от трамповской политики ставок на Польшу в пользу более традиционной линии на сотрудничество с Германией. Наконец, судя по недавней статье Владимира Путина, Москву уже достало украинское хамство, и Кремль готов ужесточать линию в случае новых провокаций со стороны Киева. «Северный поток» – следствие антироссийской политики: соцсети о договоренностях США и Германии © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Казалось бы, выход из этой ситуации для Украины очевиден: нужно становиться бурлаками. Переходить от пустых слов к долгой, нудной и кропотливой работе по выстраиванию нормальной государственности, рабочих (а добрососедских, понятно, в обозримой перспективе не будет) отношений с Москвой. Заниматься экономикой и прекращением гражданской войны на Донбассе, а также гражданским конфликтом внутри украинского общества.

Однако проблема в том, что казаки — эти Грейджои Приднепровья — не занимаются экономикой. Не умеют, не привыкли. Они не сеют, не создают продукт — лишь грабят тех, до кого можно дотянуться. Ну и пишут хамские письма тем, до кого нельзя. Поэтому Украина продолжит вести себя по-казацки, добивая тем самым то немногое, что осталось от украинской государственности и суверенитета. А Москва, хотелось бы верить, начнет действовать по-бурлацки — тяжким трудом зарабатывая деньги для развития экономики и репутацию на международной арене.