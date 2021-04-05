Ультраправые вандализировали граффити с изображением борца за гражданские свободы

Киевские нацисты атаковали мурал с изображением бывшего лидера Африканского национального конгресса, президента Южно-Африканской республики, политзаключенного Нельсона Манделы, который стал лауреатом Нобелевской премии мира и превратился в глобальный символ борьбы против расистской дискриминации.

Этот настенный рисунок размещается на Большой Васильковской, украшая здание, где официально действует посольство ЮАР в Украине, однако данное обстоятельство не помешало украинским ультраправым. Они среди белого дня залили граффити красной краской, а затем выложили видеозапись вандализма в сети. И даже раздавали присутствующим листовку «Кто такой Нельсон Мандела?», именуя его людоедом и коммунистом.

Все это происходило в центре украинской столицы, но не вызвало никакого интереса у полицейских. Это не удивляет, ведь за уничтожением мурала стояла группа «Авангард Культурна Спілка», которая входит в зонтичную систему «Азова» наряду с партией «Национальный корпус», «Национальными дружинами», «Центурией», «Ветеранским братством» и сообществом «Опусти вату». В прошлом году ее участники презентовали в Киево-Могилянской академии книгу итальянского ультраправого террориста Франко Фреда, что вызвало скандал в европейских СМИ. Однако украинская власть не обращает внимание на нацистов. Потому что многие «азовцы» давно интегрированы в правоохранительные органы и зачастую сами могут достать из кармана удостоверения полицейских. Нельсон Мандела: поражения и победы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Сотрудники МВД жестко разгоняют немногочисленные пикеты антифашистов, но предпочитают игнорировать многочисленные преступления, которые совершают их оппоненты.

«Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится: фашисты, полиция — одна коалиция», — написал об этом обвиняемый в убийстве Бузины националист Медведько, после того как полицейские разогнали акцию в память о жертвах нацистского террора.

Вандализация образа Нельсона Манделы осталась без какой-либо реакции со стороны украинского руководства. И это было вполне предсказуемо, поскольку команда Владимира Зеленского не смогла защитить от погрома свой собственный офис, который тоже размалевали краской. Таким образом, ультраправые де-факто определяют политическую повестку украинского общества.

Президент может сколько угодно называть себя сторонником демократических ценностей, стараясь убедить в этом представителей условного Запада. Но на самом деле в постмайдановском политикуме изначально доминировала реакционная идеология ксенофобского и расистского толка. Причем она напрямую восходит к программе Организации украинских националистов, в которой состояли идеологи и практики этнических чисток, несущие ответственность за уничтожение «неарийского» населения Украины.

Система апартеида, против которой боролся политзаключенный Нельсон Мандела, была построена на том же самом идеологическом основании. Ее создатели активно сотрудничали с гитлеровской Германией, на которую работали соратники Андрея Мельника и Степана Бандеры, и вдохновлялись той же самой традицией межвоенного европейского фашизма с людоедской теорией расового превосходства и призывами к уничтожению унтерменшей.

Побывав в музее апартеида, который расположен в южноафриканском Йоханнесбурге, мы убедились, что южноафриканские расисты реализовали мечты и чаяния своих украинских единомышленников. Придя к власти, они полностью запретили левое движение и лишили своих неправильных соотечественников гражданских прав, заперев их в гетто и бантустанах. В многонациональной и многоязычной стране активно дискриминировали «нетитульные» языки, принудительно навязывая ее жителям местную разновидность голландского — африкаанс.

Наконец, расисты развернули массовые репрессии против инакомыслящих в рамках борьбы с внешними и внутренними врагами, под которыми подразумевалась «пятая колонна» Кремля. На ее роль предсказуемо назначили просоветски настроенных коммунистов, к которым непосредственно относился будущий президент Южной Африки.

Действительно, многие руководители Африканского национального конгресса, включая самого Нельсона Манделу, параллельно состояли тогда в Южноафриканской коммунистической партии. Мандела скрывал этот факт во время суда, чтобы избежать грозившего ему смертного приговора. Однако о его членстве в Компартии впоследствии рассказали ее известные ветераны, по свидетельству которых Нельсон был кооптирован в партийный ЦК. А полиция, которая схватила чернокожего политика по наводке американской разведки, обнаружила законспектированную его рукой брошюру «Как быть хорошим коммунистом». Этот конспект фигурировал в качестве вещественного доказательства на процессе против Манделы, после чего он оказался в тюрьмах и лагерях расистского государства.

АНК десятилетиями добивался освобождения своего лидера, опираясь на активную поддержку со стороны Советского Союза, вплоть до того, что южноафриканские активисты проходили тренировки в специальных лагерях, расположенных под Симферополем и Одессой. Об этом подробно написал в своей книге коммунист Ронни Касрилс — один из соратников Манделы, который стал после его освобождения министром разведки ЮАР. А сам президент без малейших комплексов фотографировался в девяностых годах под коммунистической символикой и посещал политические мероприятия левых.

Ведь Мандела знал, кому он больше всего обязан своей свободой, несмотря на то что эту заслугу пытались приписать себе Лондон и Вашингтон.

«Такой подход к истории борьбы с южноафриканским апартеидом для современных западных политиков и СМИ на самом деле очень характерен. Послушаешь их — и складывается впечатление, что Запад постоянно и последовательно противостоял расовой дискриминации на Черном континенте. Вспомним хотя бы проникновенную речь Барака Обамы на похоронах Манделы. Тогдашний президент США пел осанну борцу с апартеидом, но ни разу не упомянул о роли своей страны в этой борьбе. И причина проста: очень длительное время Америка и ее европейские союзники находились по другую от Манделы сторону баррикад, активно поддерживая расистский режим Южно-Африканского Союза, как до 1961 года именовалась ЮАР.

Обама потом поставил на поток эти лекции о Манделе. Но ни в одной из них не упомянул о вкладе американских спецслужб в поимку и арест лидера южноафриканского сопротивления, обернувшийся для того 27-летнем тюремным заключением. Ведь гораздо легче восторгаться Манделой, чем признать вину собственного государства в преследовании нынешнего кумира… Не надо забывать, что именно СССР постоянно и последовательно осуждал расизм и апартеид, который вплоть до 1960-х был официальной политикой в ряде южных штатов США. А любые призывы к расовому равноправию тогда в Америке моментально получали клеймо «коммунистической пропаганды». И ничего, это не мешало и в те времена называть США «лидером свободного мира», — писал об этом политолог Владимир Корнилов. Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Украинские власти демонстрируют сейчас то же лицемерное двоемыслие, игнорируя постоянные расистские акции ультраправых. Так, недавно на Крещатике ударили и прогнали темнокожего музыканта, который исполнял вражескую песню российского исполнителя Моргенштерна. А в Запорожье затравили нигерийского студента Олана Шона, который раскритиковал на ютубе языковую политику украинского государства. Причем ему угрожали расправой все те же «азовцы» из партии «Национальный корпус».

Но дело не только в атаках на чернокожих — в Украине подвергают системной дискриминации миллионы граждан, а либеральная общественность стыдливо прикрывает это нормализованное беззаконие, которое несет в себе выраженные элементы апартеидной политики.

А погромная декоммунизация Нельсона Манделы, который явно не вписывается в тренды правого государства, выглядит в этом смысле логичным шагом.