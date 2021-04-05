Киевские нацисты атаковали мурал с изображением бывшего лидера Африканского национального конгресса, президента Южно-Африканской республики, политзаключенного Нельсона Манделы, который стал лауреатом Нобелевской премии мира и превратился в глобальный символ борьбы против расистской дискриминации.
Этот настенный рисунок размещается на Большой Васильковской, украшая здание, где официально действует посольство ЮАР в Украине, однако данное обстоятельство не помешало украинским ультраправым. Они среди белого дня залили граффити красной краской, а затем выложили видеозапись вандализма в сети. И даже раздавали присутствующим листовку «Кто такой Нельсон Мандела?», именуя его людоедом и коммунистом.
Все это происходило в центре украинской столицы, но не вызвало никакого интереса у полицейских. Это не удивляет, ведь за уничтожением мурала стояла группа «Авангард Культурна Спілка», которая входит в зонтичную систему «Азова» наряду с партией «Национальный корпус», «Национальными дружинами», «Центурией», «Ветеранским братством» и сообществом «Опусти вату». В прошлом году ее участники презентовали в Киево-Могилянской академии книгу итальянского ультраправого террориста Франко Фреда, что вызвало скандал в европейских СМИ. Однако украинская власть не обращает внимание на нацистов. Потому что многие «азовцы» давно интегрированы в правоохранительные органы и зачастую сами могут достать из кармана удостоверения полицейских.
Сотрудники МВД жестко разгоняют немногочисленные пикеты антифашистов, но предпочитают игнорировать многочисленные преступления, которые совершают их оппоненты.
«Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится: фашисты, полиция — одна коалиция», — написал об этом обвиняемый в убийстве Бузины националист Медведько, после того как полицейские разогнали акцию в память о жертвах нацистского террора.
Вандализация образа Нельсона Манделы осталась без какой-либо реакции со стороны украинского руководства. И это было вполне предсказуемо, поскольку команда Владимира Зеленского не смогла защитить от погрома свой собственный офис, который тоже размалевали краской. Таким образом, ультраправые де-факто определяют политическую повестку украинского общества.
Президент может сколько угодно называть себя сторонником демократических ценностей, стараясь убедить в этом представителей условного Запада. Но на самом деле в постмайдановском политикуме изначально доминировала реакционная идеология ксенофобского и расистского толка. Причем она напрямую восходит к программе Организации украинских националистов, в которой состояли идеологи и практики этнических чисток, несущие ответственность за уничтожение «неарийского» населения Украины.
Система апартеида, против которой боролся политзаключенный Нельсон Мандела, была построена на том же самом идеологическом основании. Ее создатели активно сотрудничали с гитлеровской Германией, на которую работали соратники Андрея Мельника и Степана Бандеры, и вдохновлялись той же самой традицией межвоенного европейского фашизма с людоедской теорией расового превосходства и призывами к уничтожению унтерменшей.
Побывав в музее апартеида, который расположен в южноафриканском Йоханнесбурге, мы убедились, что южноафриканские расисты реализовали мечты и чаяния своих украинских единомышленников. Придя к власти, они полностью запретили левое движение и лишили своих неправильных соотечественников гражданских прав, заперев их в гетто и бантустанах. В многонациональной и многоязычной стране активно дискриминировали «нетитульные» языки, принудительно навязывая ее жителям местную разновидность голландского — африкаанс.
Наконец, расисты развернули массовые репрессии против инакомыслящих в рамках борьбы с внешними и внутренними врагами, под которыми подразумевалась «пятая колонна» Кремля. На ее роль предсказуемо назначили просоветски настроенных коммунистов, к которым непосредственно относился будущий президент Южной Африки.
Действительно, многие руководители Африканского национального конгресса, включая самого Нельсона Манделу, параллельно состояли тогда в Южноафриканской коммунистической партии. Мандела скрывал этот факт во время суда, чтобы избежать грозившего ему смертного приговора. Однако о его членстве в Компартии впоследствии рассказали ее известные ветераны, по свидетельству которых Нельсон был кооптирован в партийный ЦК. А полиция, которая схватила чернокожего политика по наводке американской разведки, обнаружила законспектированную его рукой брошюру «Как быть хорошим коммунистом». Этот конспект фигурировал в качестве вещественного доказательства на процессе против Манделы, после чего он оказался в тюрьмах и лагерях расистского государства.
АНК десятилетиями добивался освобождения своего лидера, опираясь на активную поддержку со стороны Советского Союза, вплоть до того, что южноафриканские активисты проходили тренировки в специальных лагерях, расположенных под Симферополем и Одессой. Об этом подробно написал в своей книге коммунист Ронни Касрилс — один из соратников Манделы, который стал после его освобождения министром разведки ЮАР. А сам президент без малейших комплексов фотографировался в девяностых годах под коммунистической символикой и посещал политические мероприятия левых.
Ведь Мандела знал, кому он больше всего обязан своей свободой, несмотря на то что эту заслугу пытались приписать себе Лондон и Вашингтон.
«Такой подход к истории борьбы с южноафриканским апартеидом для современных западных политиков и СМИ на самом деле очень характерен. Послушаешь их — и складывается впечатление, что Запад постоянно и последовательно противостоял расовой дискриминации на Черном континенте. Вспомним хотя бы проникновенную речь Барака Обамы на похоронах Манделы. Тогдашний президент США пел осанну борцу с апартеидом, но ни разу не упомянул о роли своей страны в этой борьбе. И причина проста: очень длительное время Америка и ее европейские союзники находились по другую от Манделы сторону баррикад, активно поддерживая расистский режим Южно-Африканского Союза, как до 1961 года именовалась ЮАР.
Обама потом поставил на поток эти лекции о Манделе. Но ни в одной из них не упомянул о вкладе американских спецслужб в поимку и арест лидера южноафриканского сопротивления, обернувшийся для того 27-летнем тюремным заключением. Ведь гораздо легче восторгаться Манделой, чем признать вину собственного государства в преследовании нынешнего кумира… Не надо забывать, что именно СССР постоянно и последовательно осуждал расизм и апартеид, который вплоть до 1960-х был официальной политикой в ряде южных штатов США. А любые призывы к расовому равноправию тогда в Америке моментально получали клеймо «коммунистической пропаганды». И ничего, это не мешало и в те времена называть США «лидером свободного мира», — писал об этом политолог Владимир Корнилов.
Украинские власти демонстрируют сейчас то же лицемерное двоемыслие, игнорируя постоянные расистские акции ультраправых. Так, недавно на Крещатике ударили и прогнали темнокожего музыканта, который исполнял вражескую песню российского исполнителя Моргенштерна. А в Запорожье затравили нигерийского студента Олана Шона, который раскритиковал на ютубе языковую политику украинского государства. Причем ему угрожали расправой все те же «азовцы» из партии «Национальный корпус».
Но дело не только в атаках на чернокожих — в Украине подвергают системной дискриминации миллионы граждан, а либеральная общественность стыдливо прикрывает это нормализованное беззаконие, которое несет в себе выраженные элементы апартеидной политики.
А погромная декоммунизация Нельсона Манделы, который явно не вписывается в тренды правого государства, выглядит в этом смысле логичным шагом.