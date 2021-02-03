Своих избирателей Владимир Александрович предал многократно и по всем фронтам — от установления прочного мира до языкового вопроса. А националисты, которым Зеленский хотел угодить, продолжают точить ножи, вилы и вилки, собираясь сбросить на них ненавистного еврейского инородца, — только отмашки из Вашингтона пока не хватает.
И чтобы ее не последовало, Зеленский угождает метрополии с такой лакейской услужливостью, что, кажется, превзошел в этой науке любого из своих предшественников, включая Порошенко. По требованию американцев из парламентской фракции правящей партии исключён нардеп Александр Дубинский, срочно учреждено Бюро экономической безопасности (ещё один инструмент американского надзора за финансовыми потоками), озвучен отказ от использования российской антиковидной вакцины, раздавлен Конституционный суд, наложен запрет на сделку с Китаем по продаже завода «Мотор-Сич» и т.д.
Последнее особенно показательно: в ситуации жесточайшего экономического кризиса под давлением американской стороны президент содействует уничтожению уникального предприятия и утрате тысяч рабочих мест. Вспоминается, как в угоду американцам в конце 90-х был сорван, например, огромный контракт харьковского «Турбоатома» с Ираном, а после 2014 года изничтожено сотрудничество с Россией, на которую было завязано украинское промышленное производство.
При подобной политике угодничества иностранным хозяевам неудивительно, что количество своих бедняков постоянно растёт. В 2013 году (то есть до Евромайдана) около 10-12% населения Украины находилось за чертой бедности, а теперь, по признанию вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, число таковых достигло 50% населения. «По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев, — заявила госпожа Кондратюк на заседании Согласительного совета ВР. — Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года».
Премьер-министр Денис Шмыгаль даже пообещал, что к 2030 году средняя зарплата в Украине догонит польскую, однако глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев немедленно уточнил, что это произойдет лишь через 30-40 лет, и лишь в том случае, если Польша остановится в своём развитии. «Другими словами, чиновники с жирными окладами обрекли на беспросветную нищету всех взрослых граждан Украины, начиная от 20-летнего возраста, только для того, чтобы реализовать в нашей стране экономические планы своих западных нанимателей, — пишет одесский политик и общественный деятель Вячеслав Азаров. — Красноречивое доказательство, что нынешнее государство враждебно и смертельно опасно для подавляющей части населения страны».
Не иначе как в рамках «мер по борьбе с бедностью» продолжается безудержный рост коммунальных тарифов, за долги планируется отбирать жилье у людей «низкого качества» («низкокачественными» называла детей малоимущих слоев населения депутат от правящей партии Галина Третьякова), а против независимых СМИ и противников майданного режима развязана самая настоящая война. В частности, гонениям со стороны власти подвергнуты многие ТГ-каналы, которые в условиях удушающей цензуры стали отдушиной для потребителей информации.
«Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку и влиять на депутатов, — заявил Зеленский в интервью американской программе «Axios», — Необходимо на законодательном уровне менять этот процесс». И тут же ввёл санкции против владельца оппозиционных телеканалов 112, NewsOne, ZIK народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Внесудебные санкции СНБО против гражданина Украины — случай вообще беспрецедентный. Но подразумевается прежде всего аннулирование лицензий на вещание принадлежащих ему медиа.
То есть речь шла не обо всех «олигархах» (различные телеканалы принадлежат и Коломойскому, и Ахметову, и Пинчуку), но исключительно о представителях ОПЗЖ. Наряду с давно преследуемой властями Партией Шария эта политическая сила стала выразителем настроений бывших избирателей Зеленского и начала представлять опасность для учреждённого американцами майданного режима (на абсолютно незаконный шаг Зеленский мог решиться только по согласованию с посольством США).
Вступив в схватку с теми, кто его раньше поддерживал, — от русскоязычных избирателей до якобы «пророссийских» медиа, — растоптав надежды миллионов людей на истинную демократию и перейдя к прямой узурпации, Зеленский не только усилил свои позиции во власти, но окончательно потерял свободу маневра. Изо всех сил изображает из себя брутального мачо, но взаимоотношения с обманутым народом у него испорчены, а серьёзные игроки — в том числе украинские олигархи — уже проводят кастинг иных кандидатов. Остается только преданно лизать руку хозяина и безупречно выполнять его команды.