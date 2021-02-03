Президент Украины Владимир Зеленский оказался в глухом политическом тупике, и винить в этом ему надо самого себя. Рейтинги (как личный рейтинг Зеленского, так и его «слуг народа») продолжают падать и, согласно последним соцопросам, на первое место среди партий уже вырвалась ОПЗЖ

Своих избирателей Владимир Александрович предал многократно и по всем фронтам — от установления прочного мира до языкового вопроса. А националисты, которым Зеленский хотел угодить, продолжают точить ножи, вилы и вилки, собираясь сбросить на них ненавистного еврейского инородца, — только отмашки из Вашингтона пока не хватает.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Последнее особенно показательно: в ситуации жесточайшего экономического кризиса под давлением американской стороны президент содействует уничтожению уникального предприятия и утрате тысяч рабочих мест. Вспоминается, как в угоду американцам в конце 90-х был сорван, например, огромный контракт харьковского «Турбоатома» с Ираном, а после 2014 года изничтожено сотрудничество с Россией, на которую было завязано украинское промышленное производство.

При подобной политике угодничества иностранным хозяевам неудивительно, что количество своих бедняков постоянно растёт. В 2013 году (то есть до Евромайдана) около 10-12% населения Украины находилось за чертой бедности, а теперь, по признанию вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, число таковых достигло 50% населения. «По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев, — заявила госпожа Кондратюк на заседании Согласительного совета ВР. — Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года».

Премьер-министр Денис Шмыгаль даже пообещал, что к 2030 году средняя зарплата в Украине догонит польскую, однако глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев немедленно уточнил, что это произойдет лишь через 30-40 лет, и лишь в том случае, если Польша остановится в своём развитии. «Другими словами, чиновники с жирными окладами обрекли на беспросветную нищету всех взрослых граждан Украины, начиная от 20-летнего возраста, только для того, чтобы реализовать в нашей стране экономические планы своих западных нанимателей, — пишет одесский политик и общественный деятель Вячеслав Азаров. — Красноречивое доказательство, что нынешнее государство враждебно и смертельно опасно для подавляющей части населения страны».

«Переиздание Зеленского»: почему спикер Рады Разумков начал свою политическую игру © Facebook, Дмитро Разумков Галина Третьякова), а против независимых СМИ и противников майданного режима развязана самая настоящая война. В частности, гонениям со стороны власти подвергнуты многие ТГ-каналы, которые в условиях удушающей цензуры стали отдушиной для потребителей информации.

«Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку и влиять на депутатов, — заявил Зеленский в интервью американской программе «Axios», — Необходимо на законодательном уровне менять этот процесс». И тут же ввёл санкции против владельца оппозиционных телеканалов 112, NewsOne, ZIK народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Внесудебные санкции СНБО против гражданина Украины — случай вообще беспрецедентный. Но подразумевается прежде всего аннулирование лицензий на вещание принадлежащих ему медиа.

«Синдром Зеленского» - не симптом, а диагноз © president.gov.ua Коломойскому, и Ахметову, и Пинчуку), но исключительно о представителях ОПЗЖ. Наряду с давно преследуемой властями Партией Шария эта политическая сила стала выразителем настроений бывших избирателей Зеленского и начала представлять опасность для учреждённого американцами майданного режима (на абсолютно незаконный шаг Зеленский мог решиться только по согласованию с посольством США).

Вступив в схватку с теми, кто его раньше поддерживал, — от русскоязычных избирателей до якобы «пророссийских» медиа, — растоптав надежды миллионов людей на истинную демократию и перейдя к прямой узурпации, Зеленский не только усилил свои позиции во власти, но окончательно потерял свободу маневра. Изо всех сил изображает из себя брутального мачо, но взаимоотношения с обманутым народом у него испорчены, а серьёзные игроки — в том числе украинские олигархи — уже проводят кастинг иных кандидатов. Остается только преданно лизать руку хозяина и безупречно выполнять его команды.