Начну с того, что заголовок статьи ни в коем случае не является оскорблением, но всего лишь название знаменитой поэмы «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, опубликованной почти 500 лет назад и послужившей источником вдохновения огромному количеству авторов - от художника Иеронима Босха до рокера Джима Моррисона

Происходящее на Украине поневоле напоминает классический сюжет и утверждает философски настроенного наблюдателя в вечности многих истин. Возьмём, к примеру, большое интервью президента Украины Владимира Зеленского газете New York Times. Господин Зеленский даже в одном относительно небольшом тексте успел заявить, что на Донбассе воюют между собой люди одной веры и одного языка, и при этом попытался напрочь опровергнуть ее междоусобный характер. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас люди, которые защищают Украину на Донбассе, говорят как на русском, так и на украинском. Вопрос языка у нас не стоит, у нас люди воюют за независимость своей страны. К тому же у нас люди воюют с людьми такой же религии», — говорит Зеленский и добавляет, что вопрос языка в украинском конфликте вообще не важен, а утверждение будто на Донбассе собирались русский язык притеснять — это «манипуляции Российской Федерации».

Хочется изловить господина президента, натыкать его в параграфы «мовного закона» и прочие законодательные акты, которые впрямую ущемляют права русских и русскоязычных (например, возможность получении образования на родном языке), и долго елозить по параграфам его добрым лицом. Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Похоже, в Киеве вообразили, что они действительно выучили основы realpolitiк, и реальная политика — это исключительно обман. Как сказано в вечно актуальной поэме «Корабль дураков»: «Вранье щекочет сладко poт, / И ради красного словца / Предаст и мать он и отца». Наш переросток предал и свой родной язык, и своих избирателей, и своего родного дедушку.

Зеленский многословно охотно рассуждает о мире на Донбассе, но ещё охотнее награждает тех, кто на Донбассе сеет смерть. Недавно одарил орденом «За мужество» едва освободившегося из итальянской тюрьмы Виталия Маркива, где тот пребывал по обвинению в убийстве в 2014 году фотожурналиста Энди Роккелли. «Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне», — говорится в официальном сообщении Офиса президента.

Надо подчеркнуть, что итальянский суд освободил Маркива не по причине того, что он такой уж «мужественный» борец за «права и свободы» на «международном уровне», а по причине нарушения некоторых юридических процедур. А что касательно «выдающихся личных достижений» — по-видимому, господин Зеленский имел в виду фотографии садистских пыток и бессудных расправ, которые нашли в личном телефоне господина Маркива. «Президенту должно быть стыдно стоять рядом с таким человеком. Не то что пожимать ему руку, вручая госнаграды», — подчёркивает украинский информационной ресурс Klymenko Time; «Делать героя из Маркива может только психически больной дебил», — комментирует жуткие фото Маркива медиаэксперт Анатолий Шарий; «Но дураком назвать попробуй Властносановную особу!» — описывает происходящее «Корабль дураков». Справедливость вне Украины. Бывший боец ВСУ Маркив осужден за убийство итальянского журналиста © пресс-служба МВД Украины

«Либо президент становится националистом, либо едет в Ростов», — пригрозил Зеленскому судьбой известного изгнанника популярный «национал-патриот», а когда-то видный социалист и сын первого секретаря Ровенского обкома КПСС Юрий Луценко. И Зеленский свой выбор сделал — любой ценой сохранить нажитое, то есть тоже стать «национал-патриотом».

И вот к официальному пантеону героев (типа садиста Маркива) с легкой руки президента и его парламентского монобольшинства прибавляются — согласно утверждённому Верховной Радой списка памятных дат на 2021 год — сонмища бандеровцев, военных преступников и прочих упырей, например, гитлеровцы Николай Капустянский, Леонид Перфецкий, Владимир Щигельский. Но чего ещё ожидать от государства, где «национальными героями» официально признаны многочисленные коллаборанты, соучастники Холокоста, организаторы Волынской резни, а директор Института нацпамяти Антон Дробович даже провозгласил Великую Отечественную «чужой войной»? Какие могут быть советские герои для «свидомых украинцев» на этой «чужой» войне? Дробович предостерег иностранных лидеров от поездки в Москву на День Победы © Белый Кофе

На «чужой войне» не может быть и «своей победы». «Ты считаешь, похороны — это большой праздник?— говорит о праздновании 9 Мая в интервью Ксении Собчак экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, весьма характерный персонаж с картин Иеронима Босха или Питера Брейгеля Старшего, прозванного «Мужицким». «Я разговаривал с ветеранами, они не гордились девятым мая, это трагедия, — ничтоже сумняшеся продолжает Богдан, — Мы и монголо-татарское иго вместе воевали. Давай и этим гордиться».

Я не знаю, откуда Богдан взял ветеранов, которые не гордились бы Великой Победой (может, из УПА или «Галичины»?), но властносановное враньё надо нести уверено — в расчёте, что его примут за правду. «Иной бы умным показался, Когда б, на грех, не разболтался», — как раз тот случай описан средневековым сатириком.

«Мир погружен, отвергнут богом,/ Кишат глупцы по всем дорогам. / Жить дураками им не стыдно, /Но узнанными быть обидно». Так обиделся и на сотрудников СБУ опрокинувший Ханукальный светильник в Киеве, националист Андрей Рачок, и легко выкинул СБУшников за пределы своей квартиры. Мол, ничего плохого он не делал, а то, что орал при погроме светильника «Украинцы, мы сила, жидам могила», то перформанс и акт патриотизма. Какая страна — такие и «патриоты». СБУ внесла звезду сериала «Граница. Таёжный роман» в чёрный список © Википедия

Так и в Киевсовет нового состава прошёл известный своими антисемитскими выходками националист Михаил Ковальчук. Помнится, он ещё на Крещатике какого-то случайного израильтянина выпихивал назад в Израиль — толпой националистов угрожали сломать заезжему еврею руку и орали «вали до себе в Ізраїль». А заодно нынешний уважаемый депутат постил на своей странице в социальной сети антисемитские тексты, а также карикатуры на евреев.

А вот на Закарпатье в официальном и неофициальном порядке травят не евреев, а этнических венгров — обыски, письма с угрозами, издевательские надписи на стенах. Например, полицейские получили сообщение от сельского головы села Пийтерфолво Виноградовского района, в котором заявитель рассказал, что на фасадной стене админздания сельсовета обнаружил «надпись провокационного характера»: «Закарпатье — это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор».

Предварительная квалификация дела — «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности», статья 161 УК Украины — сообщают официальные лица и намекают на происки иностранных держав. Но как они тогда объяснят безнаказанность Андрея Рачка, Михаила Ковальчука и ещё множества подобных «патриотов».

Не счесть таких клеветников,

Что разожгут коварной сплетней

Пожары распри многолетней.

Особенно клевещет рьяно

Наш «Доктор Смерть» —

Супрун Ульяна…

Пара последних строк, как вы догадались, добавлена лично от меня. Украинский корабль, как и положено флагману, украшает носовая фигура нашей медицинской Сирены, бывшей и.о. министра здравоохранения Супрун. Американская гражданка, системно уничтожавшая украинское здравоохранение, имела и имеет немало сторонников среди пассажиров корабля. Зато профессиональные медики отзываются о ней с ужасом. «Исчадием ада», — назвал американскую засланку знаменитый врач, профессор, заслуженный врач Украины, директор Института сердца Борис Тодуров. «А где вмешалась чертовщина, Бессильна часто медицина», — в унисон ему гласит бессмертная поэма Себастьяна Бранта. «Шушваль и команда пингвинов»: Тодуров об ответственных за «жертв» украинской медреформы © Facebook, Борис Тодуров Официальная страница | Facebook, Борис Тодуров Официальная страница | Перейти в фотобанк

«Декоммунизация случилась по всей Украине, начавшись волной ленинопадов, запретами коммунистической символики и переименованием улиц, — победно рапортует госпожа Супрун,- Однако остатки "совеччины" продолжают существовать в жизни многих украинцев. И даже ближе, чем это может показаться на первый взгляд — в домашней аптечке». И далее следует инструкция от «Доктора Смерть» как поскорее выбросить из аптечек зеленку и йод, перекись водорода и мазь Вишневского — потому что Ульяне Супрун кажется это наследием советского прошлого. Хотя у отпрыскини (так кажется звучит новый феминитив?) гитлеровских коллаборационистов этого прошлого не было вообще. Но, к счастью для Супрун, дураков хватает, дураки доверчивы и дуракам закон не писан — иначе сидеть бы мошеннице за решёткой, а она спокойно отбывает в Америку.

А народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук вообще заявил, что согласно некой «ведической науке» украинские женщины энергетически ослабляют страну, если занимаются сексом с иностранцами. «Мое убеждение — раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине», — утверждает народный избранник, и в отблеске «ведической науки» патриотический лозунг «Не дай русскому» заиграл совершенно новыми гранями «энергетической безопасности Украины». И, разумеется, «деколонизации». Гордон у Лукашенко. Чем закончится торг людьми? © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Живя в каждодневном царстве абсурда человек поневоле попадает под его влияние. Вещи, которые ещё недавно казались дикостью, сначала становятся обыденностью, а потом аксиомой. И дураки, и их невольные заложники оказались в одной лодке, которая несётся по бурным волнам к неизбежному крушению. С бесчестным государством, с его изолгавшимися слугами и лживыми институциями никто не может иметь нормальных взаимоотношений, и даже самые завзятые циники советуют спасаться.

Дмитрий Гордон, сообщает «ПолитНавигатор», признался в очередном интервью: «У меня нет ощущения, что в Украине будет лучше в ближайшее время… Если бы у меня спросил молодой человек, уезжать ему или нет, лет 18-ти, я бы сказал: "Да! Собирайся и едь, если хочешь развиваться и быть счастливым человеком"».

Иной известный трубадур госпереворота — киевский философ Сергей Дацюк — заявил в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф»: «Украина не способна осознать себя как целостность. Ни в какой точке и ни в каком пространстве… Исчезновение Украины уже неотвратимо». А на уточняющий вопрос издания обречена ли Украина, Дацюк трагически воскликнул: «Обречена! Обречена! Считайте, что ее уже нет!»

Поэма «Корабль дураков» написана 500 лет назад и отчасти связана со знаменитым полотном Иеронима Босха — одноименной знаменитой картиной, где группа веселящихся людей на дырявой лодке поёт, играет и веселится, и это очень напоминает украинскую современность. Во времена Босха само понятие «глупость» была синонимом порока и греха, но дурость достояние не только наших далеких предков:

«Иной бедняга, рыцарь чести,

На скромном, незавидном месте

Счастливей, чем король-дурак,

Кому беспечность — злейший враг.

Как мудрецы скорбеть должны

Когда глупцы вознесены!»

Но кто же превознёс наших глупцов и наделил их баснословной властью? Возможно не только силы извне, но и наше собственное провинциальное поклонение перед глупостью — лишь слегка оформленной под импортный «прогресс». И каждый здесь не без греха. «И умники язвят: "Дурак!" А на самих сидит колпак. "Дурак" — излюбленное слово, когда дурак честит другого».