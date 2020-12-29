Украинские пропагандисты объявили крестовый поход против «советских» сказочных персонажей

Я встретил уходящий коронавирусный год на Балканах, проехав по всем республикам разрушенной Югославии, где еще не зажили раны кровавых межнациональных конфликтов. Никто не помышлял тогда ни о каких карантинах, и к празднику готовились все — православные, католики, мусульмане — вне зависимости от национальности и своих политических взглядов. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

А знакомые нам изображения Деда Мороза, известного здесь под именем Дедо Мраз, виднелись буквально всюду, в том числе в македонской столице Скопье, где мы прослушали бой полночных курантов. Этот город разделен на славянскую и албанскую общину, но и на «албанской» стороне реки Вардар также можно было видеть людей в характерных костюмах Бабадимри — как называется у албанцев этот интернациональный сказочный персонаж.

Бывшая Югославия прошла через кровавую войну и этнические чистки, ненависть и насилие — однако ни в одном из образовавшихся на ее месте государств не додумались развернуть идеологическую борьбу с Дедом Морозом, как это случилось в постмайдановской Украине. Местные жители вообще не верили, что это возможно, принимая наши рассказы за шутку.

Однако политическая кампания против бородатого старика с детских утренников является реальностью, и продолжается при Зеленском с тем же азартом, что и во времена Порошенко. Это подтвердила свежая публикация на украинском сайте американского «Радио «Свобода» под заголовком «Дед Мороз был примером успешной советской пропаганды для прикрытия репрессий». Она в очередной раз разоблачает перед читателями коммунистическое прошлое доброго дедушки, представляя его хорошо замаскированным агентом Кремля.

«Прошло более восьмидесяти лет со дня «рождения» Деда Мороза. Этот персонаж появился в СССР, его начали популяризировать в зловещем 1937 году, в разгар сталинских репрессий. Деда Мороза учредили самые крупные пропагандисты того времени. Сценарий празднования Нового года готовил Сергей Михалков, автор сталинского гимна СССР и самых популярных детских книжек, и Лев Кассиль, также один из ведущих советских детских писателей. В Украине декоммунизация состоялась достаточно успешно, советские мифы продолжают развеиваться, однако этого персонажа она не коснулась?» — сетует в этом тексте националистическая журналистка.

После чего становится ясно, что подозрительным стариканом давно должны заниматься полиция, спецслужбы и ультраправые «защитники нации». Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Впрочем, это уже происходит. Представители националистической организации «Братство» еще несколько лет назад демонстративно повесили в центре Киева фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки, соорудив для этой казни импровизированную виселицу. А местные органы власти — от Киева и до Львова — торжественно отказывались от вражеских сказочных героев, которые десятилетиями украшали собой официозные новогодние праздники в городских и областных администрациях.

О декоммунизации сказочного героя говорили вслух, на полном серьезе — не понимая, что это выглядит настоящим безумием, которое не имеет никаких аналогов в современной европейской истории.

«К нам обратились с электронным письмом представители родительской общественности города с целью помощи и поддержки в декоммунизации системы образования, а именно относительно уместности приглашения на новогодние праздники в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Деда Мороза и Снегурочки, потому что это пережитки «старой» системы, а у украинского народа есть святой Николай», — рассказывали об этом в пресс-службе управления образования и науки Ивано-Франковска.

Однако новый, идеологически правильный персонаж в епископской тиаре и с посохом церковного иерарха весьма комично смотрелся на новогодних корпоративах. И так и не смог заменить собой всенародного любимого деда в ярком красном кафтане и залихватски заломленном колпаке.

Трагедия декоммунизации все чаще оборачивается в Украине безумным фарсом. Система тотальных запретов, которая последовательно насаждалась в украинском обществе по итогам Евромайдана, давно приняла гротескные формы оруэлловской антиутопии. «У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя — он русский. Деда Мороза нельзя — он советский. То нельзя, это нельзя — для творчества вообще ничего не осталось!» — рассказывал об этом на днях арт-менеджер Игорь Добруцкий, который отвечает за дизайн главной киевской елки. Чиновники Житомира напали на Деда Мороза. Потому что он говорил по-русски © Facebook, Руслан Мороз

При этом все понимают, что политические обвинения в адрес сказочного героя несостоятельны и нелепы — не говоря уже о том, что его образ был известен задолго до советского времени и фиксируется в литературе с 1840 года, когда Владимир Одоевский опубликовал свой рассказ о Морозе Ивановиче.

Бородатый дед веками фигурировал в народном фольклоре индоевропейских и угро-финских народов, где его также знали под именами Вайнатхсман, Юльтомтен, Дади на Ноллаг, Зюзя, Бифана, Ежишек, Колотун, Дзедек Мроз, Каледу Сенялис, Салавецис, Йоуласвейдн, Йыулувана и Йоулупукки. К слову, это известно и украинским националистам, которые требуют вырвать этого персонажа из неарийских рук коммунистов, вернув ему исконный, архаический и вовсе не детский образ.

«Увидел недавно ролик соцсетей, направленный против Деда Мороза и Снегурочки. Там сообщается, что Мороз, он же Колотун, был ранее злым славянским божеством, которому приносили в жертву девушку Снегурочку, а подлые Советы сделали из них добрых сказочных персонажей. Ну и далее призыв помнить свои корни и традиции. Итак, что же сделали Советы, по признанию панов пропагандистов? Они злого бога превратили в доброго дедушку, который всем детям дарит подарки. Но и этого мало, они убийство Снегурочки заменили вопреки традициям народа на добрую сказку, где Снегурочка слушает детские стишки, водит с детьми хороводы, а Дед Мороз с детьми защищает ее от злых сил. Если пойти по логике этой пропаганды, то получится, что Советы нарушили массу других народных обычаев. Например, каннибализм. Ведь археологи установили, что древние жители Украины ели не только мамонтов, но и членов других племен. Как видим, древние традиции активно восстанавливают, вовсю растет ненависть, озлобленность и жертвоприношения. Новые пропагандисты ведут нас к истокам гораздо глубже Средневековья», — печально иронизирует по этому поводу киевский журналист Денис Жарких.

Да, ненависть действительно растет — поскольку ее постоянно подпитывают пропагандистские публикации, объявляющие Деда Мороза соучастником репрессий 1937 года. А в нынешних реалиях это может привести к самым неприятным последствиям для рядовых украинцев.

28 декабря нацисты схватили во Львове девятнадцатилетнего киевского подростка, который прогуливался в шапке-ушанке, украшенной советской красной звездой. Парня сдали в руки полиции, особо отметив то, что он говорил на русском — поскольку это выглядело для националистов отягчающим обстоятельством. А полицейские тут же завели уголовное дело за нарушение репрессивного закона о декоммунизации — и теперь носителю идеологически неправильной шапки официально светит пять лет тюрьмы с конфискацией. Не говоря уже о том, что его активно травят в соцсетях довольные случившимся патриоты. До чего декоммунизация дошла! Власти Винницы отменили Деда Мороза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если в стране готовы посадить за ушанку, значит, однажды в ней могут криминализировать «агентов Морозов» — и тогда на них тоже будут охотиться агрессивные ультраправые. Ужас в том, что это уже не кажется сейчас невозможным.