В Армении и вокруг неё после проигрыша Ереваном второй карабахской войны сложилась гротескная, трагикомическая ситуация. Армянская оппозиция, опираясь на возмущённую карабахской катастрофой часть общества, настаивает на отставке премьера Никола Пашиняна, проводит по этому поводу регулярные уличные акции, разбивает палаточные городки и т.д.

Пашинян уходить не собирается. Он опирается на верное ему парламентское большинство и на поддержку своих сторонников, которых в армянском обществе также немало.

Оппоненты Пашиняна возлагают на него всю вину за потерю семи районов и значительной части Нагорного Карабаха, называя в качестве причины внешнеполитические ошибки, неадекватное командование Вооружёнными силами и неготовность армянской армии к современной войне. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В части военной Пашинян успешно отругивается, отмечая, что реальное руководство войсками осуществляет не премьер-министр, а генералы, в том числе и в первую очередь руководство армии Нагорного Карабаха. Что же касается подготовки армии к войне, то у него, при вполне вероятных ошибках, всё же было на порядок меньше времени, чем у предшествовавших ему администраций. Так что, как минимум, он согласен разделить вину с предшественниками, которые и являются оппозицией.

В общем, получается, что с военной точки зрения виноваты все, внутриполитического перевеса оппозиция также не имеет, Пашинян, как уже было сказано, сохраняет существенную поддержку армянского общества, которое поражением недовольно, но возвращения оппозиции к власти тоже не очень хочет.

На этом фоне серьёзным аргументом и серьёзной ставкой оппозиции был внешнеполитический провал Пашиняна. Он, мол, был слишком прозападным, ссорился с Россией, потому и не получил вовремя помощи и поддержки из Москвы. Если же его убрать, то новая/старая власть сможет быстро организовать реванш.

Оказалось, однако, что именно в оценке внешнеполитических последствий деятельности Пашиняна оппозиция допустила самую серьёзную ошибку. Он, конечно, был более прозападным, чем его предшественники, но и их совершенно пророссийскими не назовёшь. По крайней мере Соглашение об ассоциации с ЕС было подготовлено и подписано при Серже Саргсяне, который тогда был президентом, а затем работал непосредственным предшественником Пашиняна в должности премьера. Пашинян может уйти в отставку на праздниках © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Армянская власть при Саргсяне, по примеру белорусской (до августовского антилукашенковского майдана), поощряла проевропейскую пропаганду в обществе, особенно среди молодёжи. Прорыв прозападного Пашиняна к власти во многом идеологически подготовили его предшественники. Более того, они ему власть практически без сопротивления сдали.

А теперь сложилась парадоксальная ситуация. Пашинян, конечно, является прозападным политиком. Но в своей ориентации на Запад он существенно ограничен реальным соотношением сил в Закавказье. Армянский суверенитет, да и само существование армянского государства обеспечивается исключительно военно-политической и экономической поддержкой России. Не будет этой поддержки, и Азербайджан с Турцией с удовольствием осуществят планы ещё 1918–1920 годов, предполагавшие полную ликвидацию армянской государственности. Поэтому ни одна нормальная армянская власть не может отказаться от реального сотрудничества с Россией в обмен на виртуальную поддержку ЕС.

Пашинян стал заложником проигранной войны. Именно Россия не допустила более глубокой катастрофы и позволила Армении хотя бы частично сохранить лицо, удержав за собой большую часть территории Нагорного Карабаха. Россия является основным гарантом соблюдения этих договорённостей Азербайджаном и Турцией. Более того, в результате этого конфликта Россия укрепила свои позиции в Закавказье. Так что с этой реальностью ереванской власти приходится считаться. Любить они могут хоть Европу, хоть кого угодно, а жить будут всё равно с Россией. Или не будут жить.

Но, как ни парадоксально, и Пашинян стал символической фигурой, от которой ни Россия, ни Турция, ни Азербайджан не хотели бы отказываться в пользу армянской оппозиции.

Именно Пашинян подписал мирные договорённости, которые на сегодня устраивают всех (кроме армянской оппозиции). Именно Пашинян является гарантом их выполнения. Оппозиция открыто заявляет о своём желании от договорённостей отказаться и, прикрывшись уже размещёнными в Карабахе российскими миротворцами, перейти в режим «ни мира, ни войны» с претензией усилить и перевооружить армию и взять военный реванш у Азербайджана.

Повторю, впервые за тридцать лет ситуацию вокруг Карабаха удалось стабилизировать на более-менее компромиссных условиях, которые мировое сообщество предлагало ещё в средине 1990-х. Более компромиссный вариант невозможен. Даже если предположить, что Армении каким-то чудом удастся добиться подавляющего военного превосходства над Азербайджаном, последний всегда получит поддержку Турции. Понятно, что в такой ситуации Ереван обратится к России, которой сейчас конфликт с Турцией совершенно не нужен. У Москвы и Анкары есть много разделяющих их проблемных вопросов, но на сегодня обе страны заинтересованы в совместных стратегических проектах на Ближнем Востоке, среди прочего предполагающих вытеснение США с Ближнего Востока и из Северной Африки. Александр Искандарян: Армения переживает эмоциональный шок от войны © Sputnik /Asatur Yesayants

В общем, на сегодня карабахский компромисс устраивает всех, кроме армянской оппозиции. При этом со стороны Армении гарантом этого компромисса выступает Пашинян.

На сегодня у армянской оппозиции не хватает внутреннего ресурса для свержения Пашиняна. Ей необходимо опереться на внешнюю поддержку, хотя бы моральную. Оппозиции необходимо показать армянскому народу, что её реваншистские планы найдут серьёзную внешнюю поддержку. В таком случае она может рассчитывать на значительное пополнение своих рядов.

Однако, как уже было сказано, всем внешним игрокам, включая Россию (скорее даже России в первую очередь), новая дестабилизация Кавказа в условиях разрастающегося глобального кризиса совершенно не нужна. Поэтому поддерживать планы армянской оппозиции никто из ключевых региональных игроков не будет. Можно было бы надеяться на поддержку США, но, во-первых, как уже было сказано, Пашинян более прозападный, а во-вторых, даже если бы США не постеснялись свергать свою собственную креатуру, самостоятельно действовать в регионе они не могут — нет достаточного ресурса. Ранее они всегда опирались на Турцию. Но сейчас Турция с Америкой, мягко говоря, не дружит, да и в свержении Пашиняна не заинтересована.

Оппозиция может рассчитывать на внешнюю (моральную) поддержку свержения Пашиняна, только если она предварительно признает итоги пашиняновского мира по Карабаху. Но этого-то оппозиция сделать не может, поскольку в таком случае она потеряет поддержку той части армянского общества, на которую опирается. В глазах своих сторонников оппозиционеры тогда станут такими же предателями, как Пашинян, жертвующими интересами государства в интересах собственной карьеры.

Вот так и получается, что поражение в Карабахе, которое чуть не стоило Пашиняну премьерства, на данном этапе, исключительно по причине сложившейся расстановки сил на международной арене, временно укрепило его позиции.

Со временем, конечно, Пашиняну придётся уйти. Он является для армян живым напоминанием о поражении, и ему рано или поздно найдут замену. Но пока такой замены, которая устроила бы и подавляющее большинство армянского народа, и внешних игроков, нет, Пашинян оказывается одним из гарантов мира в Карабахе с армянской стороны и тем ценен для остальных участников процесса урегулирования.

Впрочем, Никол Воваевич любит устраивать неожиданные бессмысленные эскапады, так что есть ненулевая вероятность, что своё относительное благополучие он разрушит сам.