Черногория, Албания, Северная Македония поддержали санкции ЕС против Белоруссии. «Европейская мечта» обходится дорого. Брюссель требует подчинения «аспирантов» интересам европейской бюрократии. Принуждая их к тому же к отказу от своей традиционной идентичности

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Однако, несмотря на это, Брюссель продолжал кормить обещаниями о приеме в дружную европейскую семью в обозримом будущем еще ряд стран Юго-Восточной и Восточной Европы, включая республики бывшей Югославии и Албанию. Со всеми потенциальными членами были подписаны «Соглашения об ассоциации», с некоторыми из них даже начаты «долгоиграющие» переговоры о членстве.

В обмен на такую милость от кандидатов (в НАТО таких иногда называют «аспирантами») требовалось совсем немного — «разделять общие ценности».

О том, что ценности существуют не сами по себе, а в большинстве случаев служат прикрытием для интересов, в Европе предпочли деликатно умолчать. Замалчивание проблемы, впрочем, саму проблему с повестки дня, естественно, не сняло и снять не могло. В подтверждение своей готовности следовать в русле европейских ценностей потенциальным европейцам не остается ничего другого, кроме как раз за разом поступаться собственными национальными интересами в угоду интересам Европы и евробюрократов.

Как гласит народная мудрость, дружба дружбой, а табачок — врозь. Так и в этом случае: ценности как бы у всех общие, а интересы у каждого свои, и приоритет имеют, ясное дело, интересы не периферии, а центра — Брюсселя.

Белоруссия придумала, как ответить на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

Нас в постсоветском пространстве приучили считать, что в эпоху СССР всем, кто входил в его состав, жилось очень плохо во всех отношениях, так как Советский Союз был «империей». Теперь же то ли уже в Европе, как странам Балтии, то ли на пути туда всем, кто на этот путь стал, живется хорошо, тем же, кто его уже прошел, — даже очень хорошо. Этот стереотип автоматически переносится и на постсоциалистические страны, включая балканские.

Такой взгляд на прошлое и настоящее и такая их оценка — это не более чем пропаганда, очень мало связанная с реальным положением вещей.

Евросоюз сегодня проводит в отношении постсоветских и постсоциалистических стран политику в куда в большей мере подпадающую под определение «имперская», чем политика центра по отношению к союзным республикам и странам социалистического лагеря во времена СССР. Москва собирала ресурсы с мест, но и раздавала их щедро, нередко возвращая в республики и страны народной демократии заметно больше их взноса в общий котел.

Брюссель ведет себя с точностью до наоборот: берет щедро, дает крайне скупо. Требуя в обмен на подачки с барского стола ЕС беспрекословного подчинения и неуклонного ведения зависимой политики во всех без исключения сферах. Настолько беспрекословного и неуклонного, что в случае, если Брюссель потребует предпринимать какие-то действия, идущие вразрез с интересами «аспирантов», ни у кого из них не возникало бы ни малейших сомнений в необходимости решительного отказа от следования этим интересам.

За примерами тут далеко ходить не придется, их накопилась уже без преувеличения тьма-тьмущая. Одним из последних по срокам стало решение правительств Черногории, Албании и Северной Македонии, имеющих статус кандидатов в члены ЕС, поддержать санкции Брюсселя против Беларуси. В роли учителей демократии для Александра Лукашенко эти страны выглядят, мягко говоря, несколько странно и, положа руку на сердце, не слишком убедительно. Это, однако, ничуть не помешало им дружно нахмурить брови в адрес «последнего диктатора Европы», следуя персту указующему из ЕС.

В одном ряду с ними, кстати говоря, оказалась и Украина, что тоже выглядит весьма показательно и примечательно. Пряников никому из отличников «боевой и политической подготовки» на пути в Европу за послушание от Брюсселя, понятно, не досталось, а вот теплым словом их одарили. Высокий комиссар Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя событие, сказал среди прочего, что своим решением эти страны подтвердили, что ведут свои национальные политики в соответствии с решениями ЕС и что «Евросоюз принимает к сведению этот факт и приветствует его».

Теплое слово — тоже немало, не так ли?

Пример экономического «самопожертвования» в интересах патрона дает Литва, положившая на алтарь мифической европейской солидарности львиную долю экономического потенциала, доставшегося ей в наследство от СССР, на этапе переговоров о вступлении в Евросоюз и окончательно добившая этот потенциал в статусе члена.

Вконец обедневший и превратившийся в назойливого бедного родственника Европы Вильнюс тем не менее продолжает упорно наступать на те же самые грабли. Литва отказалась от импорта электроэнергии из Беларуси, введя тем самым необъявленный санкционный режим против Минска. Теперь президент страны Гитанас Науседа предложил отказаться от транзита белорусских грузов, идущего через литовские порты и составляющего 30% всего литовского транзитного «кейса». Ради призрачной победы Европы и США над Александром Лукашенко руководство Литвы готово окончательно добить Клайпеду и другие порты.

Совершенно самоубийственный шаг!

Отказ от собственной внешней политики и от самостоятельности во внешнеэкономической деятельности — это, безусловно, зло, однако в случае со странами — сателлитами ЕС оно оказывается меньшим злом по сравнению с ломкой традиционной национальной идентичности. Брюссель навязывает ее «новым европейцам» под видом утверждения общих ценностей. Кое-кто из них находит утешение в том, чтобы угнетать еще более слабых, чем он сам.

Литва готова принести в жертву порт Клайпеды ради давления на Минск © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Тито и все, что с ним связано. Эпоха же маршала для югославских македонцев — это один из лучших периодов их истории!

Причем отнюдь не только в материальном отношении. Они и самостоятельной нацией стали именно в составе СФР Югославии под покровительством Тито.

Сильно мешает, правда, не столько самой Европе, сколько США и принадлежность македонцев к православной вере. Под давлением извне государственное руководство Северной Македонии обратилось месяц назад к Вселенскому патриарху с просьбой дать автокефалию македонской церкви, с 1967 года находящейся в расколе с канонической Сербской православной церковью. СПЦ несколько дней назад постигла тяжелая утрата: упокоился ее патриарх Ириней.

Соболезнования по поводу смерти Святейшего выразили Белграду десятки руководителей стран со всего мира, включая Владимира Путина, Майка Помпео, Эмманюэля Макрона. Официальный Скопье сделать этот естественный во всех смыслах шаг не рискнул. Стыд не дым, глаза не выест.

Аналогичные процессы ломки национальной идентичности, включая отказ от канонического православия, идут в Черногории, где разыгрываются те же, что и в Северной Македонии, автокефальная и антисербская карты, и в Украине, где правят бал раскольничья автокефалия и русофобия.