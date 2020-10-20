Филарет опять разразился бранью по поводу ставшего ему с некоторых пор нелюбым томоса от Вселенского патриарха для ПЦУ, к получению которого сам же в своё время приложил руку

Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию счел для себя важным и необходимым, посетив богослужение в храме под юрисдикцией Вселенского патриархата, провести 16 октября встречу с самим его главой патриархом Варфоломеем.

Беседа, если верить пресс-службам, прошла в очень теплой и дружелюбной атмосфере, продемонстрировав полное согласие сторон по обсуждавшимся вопросам.

Принимая во внимание, что к этому моменту между Киевом и Фанаром еще были не только нерешенные, но не до конца урегулированные вопросы, связанные с обеспечением и функционированием Православной церкви Украины, созданной на основании томоса от Вселенского патриарха и Вселенского патриархата, следует понимать, что теперь таковых не осталось.

Если так, то для православной Украины, Украинской православной церкви, ее верующих это плохой сигнал и симптом.

Глава Киевского патриархата Филарет. Биографическая справка © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Филарет.

При Петре Порошенко власть, включая силовые структуры, вела в интересах ПЦУ фронтальное наступление на УПЦ, сопровождая его информационной кампанией по ее компрометации. С приходом Зеленского ситуация не была отыграна назад, однако гонения на Церковь, если не прекратились вовсе, то оказались сведены к минимуму.

Могло показаться, что главной угрозы для канонического православия в Украине удалось с Божьей помощью избежать, что самые страшные времена миновали. Не тут-то было! Судя по тому, о чем говорили друг с другом Зеленский и Варфоломей и, что еще более важно, как каждый из них при этом себя вел, Киев по указке Фанара, под давлением Государственного департамента США то ли готовит, то ли уже начал новое наступление на Украинскую православную церковь.

Тем временем в Киеве вдруг взял да и напомнил о себе один из отцов-основателей томоса Филарет. Да еще как напомнил! Рубанул, как говорят в таких случаях, с плеча, не оставив камня на камне ни от томоса, ни от того, кто его для ПЦУ «нарисовал», — кир-Варфоломея.

Продолжая Порошенко. Зачем Зеленский возвращается к томосу © пресс-служба президента Украины Епифания Филарету не впервой. За это дело он, засучив рукава, взялся сразу же, как только окончательно убедился в том, что ему в американском проекте переустройства украинского церковного пространства места, которое бы он счел для себя достойным, не нашлось. И что его, говоря по-простому, Варфоломей руками Порошенко кинул.

Один из эпизодов борьбы Филарета против ПЦУ и Епифания оказался связанным с отказом Филарета, упразднив Киевский патриархат уже не только формально, но и фактически, согласиться с переходами приходов и священников из КП в ПЦУ. Когда этот шаг вознамерился совершить ректор богословской академии КП и по совместительству настоятель Свято-Покровской церкви в Киеве, Филарет лишил его права служить и отправил своих «орлов», чтобы установить физический контроль над объектом.

Затем мощный старик еще и написал письмо главе ПЦУ Епифанию, в котором, пожаловавшись на отступника, указал «митрополиту Киевскому» на то, что «по канонам» он не имеет права принимать под свой омофор священнослужителя, если у того нет «отступной грамоты» от епископа, которому он подчинялся до этого.

Филарет вспомнил о канонах и грамотах! Пока, лепя ПЦУ, ломали все и вся, переступали через все, что можно, и все, что нельзя, тянули одеяло на себя с пользой для него, он молчал. Как только попробовали зацепить то, что он считает своим, тут же поднял гвалт.

Епифаний тогда внушению Филарета, ясное дело, не внял. Вместо того чтобы остудить ректора и по наущению главы КП осудить его, он издал указ, которым принял Свято-Покровский храм, его настоятеля и паству под свое прямое управление. Да еще к тому же объявил недействительными все указы, распоряжения, постановления от имени Киевского патриархата и Филарета после 30 января 2019 года.

Шаг за шагом. Константинопольский Патриархат прибирает к рукам Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Признать этот Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, — пишет непокорный старец в своем «Обращении», — означает принять и содержание документа, в котором заложено уже не первенство чести Константинопольского Патриарха в православии, а его первенство власти. Признать Томос от 6 января 2019 года — это означает согласиться на появление своеобразного папства в православии. Исходя из того, что этим Томосом нарушается чистота православия, любая Православная Церковь, если она хочет оставаться православной, не может признать этот Томос».

В своих предыдущих публичных выступлениях против ПЦУ Филарет повторил аргументы, отрицающие правомерность ее создания, которые приводили эксперты и представители канонической УПЦ. Теперь он решил сделать следующий шаг, выведя обсуждение темы украинского православия и раскола в нем на международный уровень и представив вопрос томоса для ПЦУ угрозой мировому православию в целом.

По сути с ним нельзя не согласиться, однако слышать эту суть из уст раскольника, успевшего за свою жизнь попрать все возможные каноны и правила, весьма необычно и странно.

«Полнейший Фанар». Байден займется правами Греческой Православной Церкви © REUTERS, Morry Gash/Pool

Вряд ли воспримет «Обращение» Филарета и власть в Киеве. Для Зеленского и его людей вникать в смысл того, что пишет теперь уже дважды незаконный «глава» КП, было бы и хлопотно с точки зрения внутренней ситуации, и небезопасно с точки зрения положения вещей во внешнеполитической сфере.

Создание ПЦУ под юрисдикцией Вселенского патриархата — часть большого проекта Госдепа США, который продолжает работать и реализовываться. Посещение президентом Украины с супругой Варфоломея в ходе визита в Турцию, как и его приглашение Вселенского патриарха в будущем году в Украину, указывают на то, что Зеленскому уже передана американская «эстафета» по продвижению ПЦУ, находившаяся до этого в руках Порошенко.

Точно так же ему «по наследству» от предшественника перешел и вопрос: что делать с Филаретом, как его унять?

Правильные слова Филарета не отменяют неправильных и неправедных дел, которые он натворил за свою долгую жизнь. Речь, однако, не о нем, а о Зеленском, который, видимо, является главным адресатом «Обращения».

Понимает ли президент, собираясь после наставлений от американцев и Варфоломея усиливать поддержку ПЦУ со стороны власти, что некоторое время спустя ему тоже может захотеться, назвав вещи своими именами, задуматься о сути томоса, о проблеме папства в православии и о других вещах, кажущихся ему сегодня простыми и легко решаемыми?