Украинские патриоты запустили флешмоб в противовес вражескому шансону

Каждый год 3 сентября в социальных сетях бывшего СССР безраздельно царствует Михаил Шуфутинский. Когда-то, в далеком девяносто третьем году, вернувшись в Москву из Америки, он выпустил романтическую песню об этой дате, где говорилось о расставании, перевёрнутом календаре и горящих кострах осенних рябин. Десять лет назад песня неожиданно стала интернет-мемом.

С приближением осени в «ВКонтакте» и «Фейсбуке» появляются смешные картинки с изображением бородатого шансонье вместе с цитатами из его шлягера. А в ночь со 2-го на 3-е энтузиасты даже исполняли его хором на коллективных видеоконференциях в зуме.

Казалось бы, эта юмористическая традиция не имеет ни малейшего отношения к украинской политике и может быть интересна только исследователям коллективных информационно-психологических состояний. А сам Михаил Захарович никогда не страдал украинофобией. В его репертуаре есть посвященная Киеву песня «Крещатик», родословная певца уходит своими корнями на Кировоградчину и Черкасщину, да и сама фамилия Шуфутинского происходит от названия местечка Шафатчина в Летичевском районе Хмельницкой области.

Однако популярного певца внесли на сайт «Миротворец» в качестве «персоны, которая представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку», потому что он давал концерты в Крыму.

Принимая во внимание это обстоятельство, украинские патриоты организовали кампанию сетевого сопротивления вражескому интернет-мему. С этой целью они пытаются продвигать в «Фейсбуке» песню «Вона», старую заунывную композицию львовской группы «Плач Єремії», в которой тоже упоминается осень вместе с неизбывной проблемой русификации Украины. Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Та невдовзі прийде осінь,

Ми усі розбіжимося

По русифікованих містах.

«Попытка создать свой мем похвальна. Вот только не было никогда никаких «русифікованих міст». Русификация предусматривает, что кто-то пришел и кого-то русифицировал, навязал русский язык. Однако все крупные украинские города изначально были русскоязычными. Более того, переписи начала ХХ века показывают, что украинцы в них составляли меньшинство. Частично украинизировали города как раз большевистская украинизация и Вторая мировая война", — пишет об этой инициативе киевский журналист Вячеслав Чечило.

В этих словах есть некоторая доля истины. Установление советской власти действительно повсеместно способствовало культурной, национальной и социальной эмансипации украинцев, которые перестали быть второсортными «селюками», предметом вечных насмешек городских буржуа и активно использовали открывшиеся социальные лифты, переселяясь в крупные индустриальные центры.

К слову, это касалось и Западной Украины, где в городах прежде доминировали поляки, которые активно притесняли украинское меньшинство. Поэт Григорий Чубай, отец автора песни «Вона» Тараса Чубая, переехал во Львов из ровенского села во время массовой социальной мобилизации шестидесятых. Однако это обстоятельство никак не снижает градус воинствующего антикоммунизма современной украинской интеллигенции, которая продолжает бороться со всем советским, включая популярных русскоязычных музыкантов советского времени.

Это проявило себя во время юбилея Владимира Высоцкого, когда украинские блогеры с удовольствием разбирали на цитаты любимые песни знаменитого поэта, тоже связанного своей семейной историей с Украиной.

«Деколонизация? В украинском сегменте «Фейсбука» 80-летие российского барда и гуляки вспоминали гораздо больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу», — написал тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он имел в виду восьмидесятилетие Василия Стуса, которое не привлекло большого внимания украинской общественности. Хотя эта попытка столкнуть лбами двух юбиляров и заодно оскорбить певца, порицая его за богемный образ жизни, выглядела мелочным ханжеством, которое позорило исключительно самого Вятровича.

«Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «восьмое марта», булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», — развивал свою мысль главный украинский декоммунизатор.

По сути он открыто признал, что крестовый поход украинской власти направлен не только против коммунистов, к которым, к слову, исторически относится большинство крупных и ярких деятелей украинской культуры. Идеологическая концепция националистического государства состоит в том, чтобы стереть культурную память о выдающихся писателях, поэтах, актерах и музыкантах, которые виноваты лишь в том, что творили в советское время и на русском языке, который де-факто причислен сейчас к языку агрессора и врага. Бой продолжается: Восьмое марта vs Владимир Вятрович - видео

Это обстоятельство явилось неприятным открытием для многих наивных сторонников Евромайдана, которые пели на его баррикадах песни Высоцкого и Цоя, росли на бунтарском советском роке, смотрели фрондерские фильмы Эльдара Рязанова и привыкли праздновать Восьмое марта, которое никогда не имело никакого отношения к «русскому миру», являясь Международным днем солидарности в борьбе за освобождение женщин.

Весь этот огромный разнообразный пласт культурного наследия объявлен сегодня вне закона — либо по умолчанию, либо официально, путем цензурных запретов. И шуточный мем, случайно сложившийся вокруг композиции российского шансонье, служит для патриотов политическим раздражителем, побуждая их к попыткам перекричать его в социальных сетях.

Впрочем, все эти усилия заведомо тщетны. Веселый психоз вокруг песни Шуфутинского продолжает набирать популярность. И 3 сентября в «русифицированных» городах будут каждый год «гореть» рябиновые «костры», заставляя «подгорать» коллективное эго украинских националистов.