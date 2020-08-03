Государственные праздники на Украине отмечают широко, особенно, такой важный как День Независимости. Но подготовка к нему начинается задолго до 24 августа

Так в Киеве возле монумента Родина-Мать и неподалёку от Киево-Печерской Лавры установят самый высокий флагшток в стране. Его высота будет 90 метров, а размер закрепленного на нем флага составит 16 на 24 метра. Стоимость проекта порядка 50 миллионов гривен. Но только на Украине начинаешь привыкать к чему-то хорошему, как «жизнь становится еще лучше». Рисоводы Скадовского района Херсонщины вырастили (в буквальном смысле этого слова) огромный портрет Тараса Шевченко.

«На фоне зеленых сочных побегов четко выделяются черные контуры портрета украинского писателя Тараса Шевченко, — сообщает местная пресса. — Портрет имеет размер 34 на 40 метров. Лучше картину снимать с беспилотника, однако организаторы проекта уверяют, что ее заметно даже из космоса. Отныне самый большой портрет Шевченко находится в Национальном реестре рекордов Украины. Любоваться портретом молодого кобзаря можно до сентября, когда урожай риса соберут». В Киеве построят самый большой флагшток – вместо моста на Троещину © Corvax

А сколько урн, лавочек и мостов покрашено в цвета национального флага! Помнится, когда в Новые Санжары Полтавской области доставили на карантин из Китая украинских сограждан, активисты из Харькова приехали и покрасили желто-блакитным местный мостик. Так они выразили солидарность — то ли с прибывшими на карантин, то ли с пытавшимися их растерзать местными жителями. А вот в Одессе общественный туалет на пляже (неподалёку от истекающего топливом затонувшего танкера «Дельфи») местные патриоты богато украсили рушниками и портретом Шевченко — дабы зашедший в сортир не забывал, где находится.

Примеров национальной сознательности не перечесть, хотя приходится признать, что магические раскраски и заклинания, вроде исполняемого по любому поводу государственного гимна, помогают не всегда. Например, возле Никополя автомобильный мост позорно обрушился, несмотря на то, что его перила были заблаговременно окрашены в патриотические цвета. Может надо было и опоры покрасить?

Обнищавшая и оглупевшая Украина со стороны воспринимается как территория восторжествовавшего идиотизма. На фоне порождённого Евромайданом карго-культа происходит тотальное разграбление страны и чередуются техногенные катастрофы — от спровоцированных вырубкой Карпатских лесов грандиозных паводков и обвалов мостов до опасных инцидентов на электростанциях (вроде аварии в Киеве на ТЭЦ-5 в конце июля или нештатных ситуаций на АЭС).

Киевские власти и вдохновенные активисты — как и положено первобытными людям — поклоняются иностранным военным грузам, развешивают магические тряпочки и метят территорию оберегами, а тем временем Украина стала самой нищей страной Европы, которую обогнала даже долго делившее с ней последнее место Молдова. По данным Всемирного банка ВВП на душу населения на Украине составил $3 659,03, в Молдове — $4 498,5, а ВВП на душу населения с учетом ППС (паритета покупательной способности): Украина — $13 341,2, Молдова — $13 574,1.

Пока в Киеве за 50 миллионов гривен возводят высоченный флагшток, экономический кризис стал всеобъемлющим. В целом за первые пять месяцев этого года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. Сообщается, что в лёгкой промышленности падение составило 16,9%; в деревообработке 11,3%; в производстве резины и пластмассы 10,4%; в металлургическом производстве 14,2%; в машиностроении 22,2%; в автопроме 30,8%. Это означает, что ещё большее количество украинцев пополнит ряды безработных, которых сегодня в стране сейчас около 9% трудоспособного населения (1,5 млн человек).

И это касается не только промышленной сферы, на которую многим одичавшим после Майдана «патриотам» вообще глубоко наплевать. Согласно долговременному прогнозу Минэкономики, 40% ресторанов и кафе не откроются после карантина. «То есть 40% сферы услуг уже работать не будет. И это только кафе и рестораны, а в других сферах еще больше будет», — отмечает политический эксперт центра «Эйдос» Виктор Таран. Кроме того, существенно сократился внешний товарооборот. За первое полугодие 2020 года из Украины экспортировали товаров на $23 млрд, что на $1,6 млрд или на 6% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. В результате этого, отрицательное сальдо во внешней торговле достигло $1,4 млрд. Есть ли у Украины выбор между зависимостью и незалежностью? Зеленский показал, что нет © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, только в апреле нынешнего года доходы государственного бюджета составили на 11,6% меньше плана и на 7,1% меньше результатов апреля 2019 года. В общий фонд госбюджета в том же месяце было зачислено 91 млрд. гривен, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период. Сильнее всего сократились таможенные поступления: в частности, за первые четыре месяца 2020 года (то есть ещё до пика эпидемии коронавируса) таможенные поступления составили 84,8 млрд грн. — на 16% ниже относительно января-апреля 2019 года.

За последний месяц госдолг Украины вырос почти на $3 млрд. Теперь в долларовом эквиваленте он составляет 85 млрд долларов, а в гривне — 2,269 триллиона. Только за январь-апрель страна по внешним и внутренним долгам заплатила более 112 млрд гривен (4,2 миллиарда долларов). А до конца июня проведены платежи на 50,5 млрд гривен по внешним долгам и 91,2 млрд гривен по внутренним (более 5 миллиардов долларов). В ответ Украина получила транш от МВФ 2,1 млрд долларов, Еврокомиссия выделила микрофинансовую помощь на 1 млрд. евро и до конца лета ожидается транш в 350 млн долларов от Всемирного банка. То есть в сумме Украина получила в 2,5 раза меньше, нежели заплатила по процентам и кредитам. Общая же сумма, которую она должна вернуть в этом году — 17 млрд долларов (из которых 4 млрд — проценты).

Но мы же понимаем, что флагшток дело нужное, а в Киеве он должен быть ещё выше, нежели в Днепропетровске — нынешнем обладателем самого высокого флагштока в стране (высота 72 метра). Видимо, именно по поводу этого несомненного достижения тамошний мэр Боря-«вешать будем потом» выписал себе материальную помощь на сумму 157 тысяч гривен. Украинский патриотизм — как бы сказать помягче — чрезвычайно выгодный бизнес для его организаторов и вдохновителей. Собственно, это отпраздновать и собираемся.