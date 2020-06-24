Траекторию движения Украины никак не удается развернуть в сторону устойчивого развития. Раздираемая конфликтами и противоречиями страна катится вниз, обрастая все новыми и новыми долгами, обидами, взаимными претензиями. Есть ли выход из этого глубокого кризиса?

После 2014 года ни обещанное победителями «януковичей» светлое европейское будущее, преисполненное всеобщим достоинством и утренним венским или, на худой конец, братиславским кофе, так и не наступило. О мифической «единой стране», которую по мере расширения и обострения конфликта в Донбассе взялась все более навязчиво рекламировать новая власть, в скором времени перестали даже мечтать. О долларе по восемь гривен, как это было в годы президентства Виктора Януковича и премьерства Николая Азарова, когда в стране установились относительная экономическая стабильность и приемлемый уровень жизни, перестали даже вспоминать. О многих других вещах, казавшихся в прежние времена обычными, незыблемыми, — тоже. Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua

Страна покатилась под откос по всем направлениям, с каждым годом набирая ход и теряя даже тот минимальный запас социально-экономической и общественно-политической прочности, который сохранялся накануне революционных событий «Майдана». Политическая элита при этом пребывала то ли в состоянии полной растерянности, то ли думала не о национальных интересах, а только о собственной выгоде и мести оппонентам.

Победа на президентских выборах Владимира Зеленского подарила украинцам надежду. Нового главу государства воспринимали как альтернативу успевшему изрядно надоесть жадностью и демагогией Петру Порошенко и курсу, которым под воздействием извне вели страну зарубежные партнеры-кураторы. Минул год «Украины без Порошенко», пошел второй, и вопрос об альтернативной государственно-политической повестке опять встал со всей остротой. Многие избиратели, поддержавшие в 2019-м Зеленского, пожалели, что выборы не проводятся каждый год.

Впрочем, отношение к выборам как демократическому инструменту ротации власти и корректировки государственной политики изменилось. Понаблюдав за тем, как Зеленский, как-то заявивший, что он является полной противоположностью предшественнику даже в «антропологическом плане», покорно следует курсом Порошенко, не рискуя отклониться от него ни на миллиметр, многие украинцы разуверились в способности «новых лиц» делать что-то действительно новое с пользой для страны и людей.

Показательно, что от опроса к опросу теряющий рейтинг Зеленский остается безусловным лидером избирательских симпатий. Сегодня его готовы поддержать уже не семьдесят «с хвостиком», а только сорок с небольшим процентов граждан, но он все равно первый. Он сохраняет заметный отрыв от конкурентов, ближайший из которых не добирается даже до 15-процентного рубежа. То есть, альтернативой для разочаровавшего в себе Порошенко пока является. В Зеленском, однако, проявляется одна из фундаментальных черт современной Украины как страны-клиента. Пока Киев покорно следует рекомендациям извне, все в Украине будет оставаться таким, как сейчас. С поправкой, конечно, на динамику процессов, остающуюся для украинцев негативной. «Самая независимая и прогрессивная партия». Кто стоит за спиной у Шария-политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тема альтернативного курса и альтернативной политики для Киева глобальна, о ней можно думать и говорить всегда. Толчок к обращению к ней именно сегодня дали несколько примечательных событий, произошедших с интервалом в несколько дней и даже часов. В них, как в капле воды, отразились мерзость и подлость современной украинской политики, при Зеленском не изменившейся по сути. Таковыми мне лично показались судебные заседания в киевских судах по делам Порошенко и Сергея Стерненко, митинг партии Шария под Офисом президента в Киеве и столкновения, им спровоцированные, а также новая порция «пленок Деркача» с новыми фактами об американской «руке».

О фактическом содержании каждого из этих событий сказано и написано уже много, и повторяться нет необходимости. Позволю себе обратить внимание на символический и практический смысл каждого из них. Главный вывод сводится к утверждению, что Зеленский не станет выполнять свои предвыборные обещания ни в одном из значимых пунктов. Тему мира в Донбассе эти события прямо не затрагивали, поэтому скажу о ней позже. Пока же — о коррупции и злоупотреблении властью, а также об охране правопорядка и усилении борьбы против беспредела на улице.

Порошенко в этот раз ходил в суд по делу о превышении президентских полномочий. Коррупционные дела на нем тоже «висят», но ни по одному из них серьезного движения не наблюдается. Это обстоятельство, вкупе с рядом других фактов, дает основания полагать, что обещание Зеленского обуздать коррупцию, покарав особо «отличившихся», среди которых Порошенко принадлежит едва ли не самое почетное место, останется пустым звуком.

Стерненко в суде наконец-то избрали меру пресечения. Пусть очень мягкую, резко контрастирующую с тяжестью преступления, но меру. Все, что происходило в ходе самого судебного заседания и особенно под зданием суда и в СМИ, указывает на то, что до воплощения принципа «закон — один для всех» еще далеко. Тем более, когда речь идет о «своих» для власти и закона. Как в числе таковых для власти оказался воинствующий радикал Стерненко, тесно связанный с властью прошлой, можно только догадываться. Если вспомнить риторику кандидата Зеленского, это выглядит весьма странно. Заморозка или прорыв? Эксперты о «Минске-3» и будущем Донбасса © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Митинг сторонников партии Шария под Офисом президента в Киеве дал многим наблюдателям повод для умозаключений о том, что с этого момента монопольному положению радикальных патриотов на «улице» пришел конец. Это важно и само по себе, и с точки зрения того, что «улица» в современной Украине играет роль одного из ключевых факторов политики — как внутренней, так и внешней. Поверить в нечто подобное заманчиво, и любому нормальному человеку, уставшему от радикального своеволия во время массовых и даже не очень массовых акций, очень бы хотелось. Но пока, думаю, об этом говорить преждевременно. Настоящий бой за «улицу», за доминирование в этом формате политического процесса или по крайней мере за равноправное участие в нем, только начинается. Порошенко явно и открыто стимулировал радикалов. Зеленский как альтернатива Порошенко должен был бы предпринять какие-то шаги для наведения порядка на улице, выравнивания ситуации и восстановления паритета. Станет ли он что-то делать в этом направлении? Поживем — увидим. По состоянию дел на сегодняшний день мой ответ: скорее нет, чем да. И это очень плохо.

Сенсационные «пленки Деркача» в информационном пространстве Украины сенсацией отнюдь не стали. Это тоже один из парадоксов украинской демократии. «Пленки» бьют как раз по тем силам внутри страны и за ее пределами (в Америке), в руках которых находится контроль над полем информации и пропаганды. Вот и пошла команда либо замалчивать новость, либо делать упор на недостоверности ее источника. Дескать, Деркач — сын бывшего главы Службы безопасности Украины Леонида Деркача, да к тому же и сам выпускник Высшей школы КГБ СССР. Как же можно верить его словам? Типичный прием из американских методических рекомендаций.

Зеленский, правда, в ходе избирательной кампании освободиться из-под внешнего управления не обещал. Он вообще эту тему не поднимал. Ни в бытность кандидатом в президенты, ни теперь, когда стал президентом. Так что тут с него вроде бы и взятки гладки. Но это только на первый взгляд. Проблема-то остается. Внешнее управление завело Украину в тупик, из которого власти следовало бы попытаться выбираться. Вот, президенту бы и возглавить процесс, не так ли?

И, наконец, главное обещание Зеленского-кандидата: мир в Донбассе. Новый президент не только не приблизил мир, но не сделал ни одного шага к тому, чтобы можно было начинать думать о чем-то подобном. Ни одного! Риторика же от должностных лиц разного уровня, поставленных им на это направление, указывает на то, что о мире в Киеве никто не помышляет.

Полтора года назад Зеленский ворвался в украинскую политику как «новое лицо», оседлав тему общественной жажды перемен. «Новым лицом» он отчасти остается, а вот субъектом желанных для граждан перемен уже нет. Социология сегодня показывает, что запрос на «новые лица» в обществе сохраняется, дополняясь запросом на «сильную руку», способную взяться за наведение порядка, а также на «справедливость», маркерами которой являются борьба против коррупции в верхах и бедности в «низах». На эти запросы Зеленский ответить не способен. Ни сегодня, ни завтра, когда развернется очередная агитационная кампания. Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент» © скриншот видео НАШ

В такой ситуации нужна альтернатива. Только не мнимая, какой оказался Зеленский, а реальная. Не абстрактная «европейская», а украинская, построенная на украинских национальных интересах и отвечающая им. Социология ее не видит. Ключевой вопрос: почему? Потому что ее нет. Или потому, что не велят те, кто вершат судьбу Украины и украинцев, работая в духе пандемиологического времени «дистанционно»?