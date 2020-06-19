Сначала в известном американском издании The National Interest, а потом и на официальном сайте kremlin.ru опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённая проблемам её современного осмысления и восприятия

Появления этой статьи стоило ожидать. Еще во время традиционной итоговой пресс-конференции 19 декабря 2019 года Путин публично пообещал написать её и даже анонсировал приблизительное содержание: «Всё разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера». И действительно, в той, казалось бы, давней истории накопилось столько неувязок и политических спекуляций, что просто необходимо было дать им оценку от имени сыгравшего решающую роль в разгроме нацизма государства и народа, понесшего наибольшие потери.

Ещё ранее, на заседании оргкомитета «Победа», отмечая бесчисленные попытки переложить ответственность на СССР за начало Второй мировой войны, Владимир Владимирович довольно резко заметил: «Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы».

Подразумевалась в том числе издевательская резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой СССР напрямую обвинялся в соучастии в развязывании войны. А это уже документ официальный, формирующий образовательную и информационную политику десятков стран европейского континента. Историк Дюков: Польша боялась, что в своей статье Путин будет критиковать их. У него была иная цель © РИА Новости, Нина Зотина

«Глумление, издевательство над памятью — это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются все страны антигитлеровской коалиции, кроме СССР, — пишет в своей статье National Interest Владимир Путин. — Подлость может быть трусливой, когда сносят памятники воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают».

Статья Владимира Путина подразделяется как бы на несколько важных разделов, и историческое содержание её, возможно, покажется для иностранного читателя едва ли не сенсационным (настолько тамошнее толкование истории отличается от нашего). Здесь можно увидеть и задел для внутренней работы, поскольку в РФ, к сожалению, хватает и собственных ревизионистов. Наглядный пример реализации их идей — современная Украина, докатившаяся до глорификации нацистских преступников, коллаборантов, организаторов Холокоста и этнических чисток.

Известно, что для Владимира Путина Великая Отечественная война имеет личностное измерение: здесь и пребывание его семьи в блокадном Ленинграде, и смерть старшего брата Виктора от голода, и судьба воевавшего на фронте отца (в статье об этом тоже говорится). Чувство личной сопричастности руководителя государства тесно переплетено с объективной необходимостью противостоять потоку инсинуаций о роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. За ложью о соучастии СССР в гитлеровской агрессии старательно и злонамеренно замалчиваются пакт Пилсудского — Гитлера, факты попустительства Запада в перевооружении вермахта, Мюнхенского сговора западных держав и Польши с Гитлером и последующего раздела Чехословакии.

«Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен уничтожил даже формальные хрупкие гарантии, которые остались на континенте, — напоминает «запамятовавшим» Президент РФ. — Сегодня европейские политики, прежде всего польские руководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны предали тогда свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что несколько неловко вспоминать, что в те драматические дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию».

«В Польше отдавали себе отчёт, что без гитлеровской поддержки её захватническое планы были бы обречены на провал. Здесь процитирую запись беседы посла Германии в Варшаве Ганса-Адольфа фон Мольтке с Юзефом Беком от 1 октября 1938 года: «…Г-н Бек выразил искреннюю благодарность за лояльную трактовку польских интересов на конференции в Мюнхене, а также за искренность отношений во время чешского конфликта. Правительство и общественность [Польши] полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера».

В статье приводится ряд важных исторических сведений, в частности, новые подробности по пакту Молотова —Риббентропа, уточнённые данные по потерям в Ржевской операции и т.д. Но публикация рассчитана не на профессиональных историков или исключительно политиков. Лёгкая в чтении, написанная доступным языком, статья подразумевает обращение к широкой общественности, и не только западных держав.

Кроме того, существует и внутриполитический аспект. Не секрет, что 75-летие Великой Победы задумывалось как грандиозный праздник, предварительно усиленный, как ожидалось, успешным голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ. С наиважнейшей из них — возращением приоритета национального законодательства над международным (читай «западным»). Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои радикальные изменения в тщательно продуманный сценарий. Можно лишь догадываться, насколько непросто далось Владимиру Владимировичу решение отменить целую серию важнейших, знаковых, ожидаемых всем народом мероприятий. А заодно его собственного и заслуженного триумфа. Пришлось пожертвовать многим ради спасения общего. Путин объяснил необходимость заключения пакта Молотова — Риббентропа © wikipedia/фонд ЦГАКФД

Можно предположить, что и статья была написана заранее — собственно, к юбилейной дате. Однако её опубликовали только сейчас: в начале нового цикла возрождения России после коронавирусного удара, в рамках подготовки к Параду Победы 24 июня. Она задаёт тон целому ряду грядущих событий, главный смысл которых — возращение России в качестве хорошо знакомого со времён Тегеранской и Ялтинской конференций сильного партнера, одного из соучредителей нового мира.

«Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы, продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались отцы и деды», — считает Владимир Путин и выражает надежду, что подобная встреча состоится в обозримом будущем.

Опубликованная в National Interest статья Владимира Путина не только и не столько для представителей «политического класса». И заложенные в ней смыслы, аналогии, намёки будут тщательно проанализированы не только руководителями иных государств, но и широким кругом обычных читателей.