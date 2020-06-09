Новая админреформа усугубит деградацию украинской сельской периферии

Украину готовят к очередной реформе, которая может превзойти по своим социальным последствиям земельную, потому что она напрямую затронет интересы миллионов людей, многие из которых еще не знают о новом сюрпризе, приготовленном для них властью.

Речь идет о новом делении на районы, которое приведет к радикальному сокращению их количества. На сегодня в Украине насчитывается 490 районов, и большую часть из них планируют ликвидировать путем укрупнения. Минимальное число жителей каждого административного образования отныне будет составлять не менее 150 тысяч человек. На сегодня ситуация совершенно другая — самый маленький по численности Полесский район Киевской области насчитывает 5622 жителя, а в самом населенном Харьковском районе проживает 182 100 человек.

Как стало известно сегодня, Министерство развития общин и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти проект формата будущих укрупненных районов, с которым теперь могут ознакомиться украинцы. А Кабинет министров Украины уже утвердил новый план Киевской области, где будет шесть районов вместо существующих двадцати пяти, причем это сделано втихую, без малейшего намека на широкое народное обсуждение.

Впрочем, другие регионы отреформируют еще сильнее. В Винницкой области хотят оставить пять новых районов, в Житомирской и Волынской — всего по четыре, а в Херсонской и Черновицкой — и вовсе по три. Территории новых районов будут беспрецедентно обширными. Так, население ликвидируемого Любарского района будет приписано теперь к областному центру Житомир, хотя расстояние от него до Любара составляет почти девяносто километров, а до других населенных пунктов Любарщины — все сто. А от нового райцентра Буча до отмененного Полесского района — и того больше. Децентрализация по-украински. Местные общины в полной зависимости от Киева © Андрей Лубенский

Все это преподносится как выдающаяся перемога, потому что передел районов осуществляется по пресловутым стандартам Евросоюза и должен каким-то волшебным образом повысить управленческую эффективность в украинской глубинке. Но по большому счету «прогрессивная реформа» имеет только один, хорошо знакомый нам смысл — за ней кроется все та же убийственная политика экономии, навязанная Украине в обмен на обещания новых кредитов. Ее механизм работает по простому и понятному принципу — чем меньше районов, тем меньше поликлиник, больниц, образовательных учреждений, разнообразных учреждений сферы социального обеспечения и услуг, которые в обязательном порядке закреплены за каждым районом. И тем меньше средств будет выделять на их обеспечение государство.

Конечно, у Зеленского заверяют, что социальные функции возьмут на себя новообразованные областные территориальные общины, которые продублируют структуру упраздненных районов, но эти слова не обеспечены никакими реальными механизмами, а их полноценное финансирование из бюджета остается под серьезным вопросом. Что, кстати, признают даже высокопоставленные критики украинской административной реформы из числа «слуг народа», которые опасаются, что очередная реформа будет такой же «успешной», как полицейская реформа Арсена Авакова, образовательная реформа националиста Сергея Квита или медицинская реформа Ульяны Супрун.

Естественно, жители украинской периферии неизбежно пострадают от последствий этой «реформы». Множество людей будут списаны и уволены, а местным жителям придется ехать по любой надобности на огромные для сельской бабушки расстояния. Конечно, чиновники предлагают решать эти проблемы с помощью новомодных цифровых приложений, но они только внедряются в Украине, имеют ограниченный функционал, постоянно дают сбои и явно не помогут жителям украинских сел и местечек в решении их насущных вопросов. А значит, эта неолиберальная централизация будет иметь в перспективе катастрофические социальные последствия для и без того умирающего села.

Украина уже имеет неудачный опыт укрупнения районов в рамках печально известных экспериментов Никиты Хрущева. В 1962 году вместо существовавших 604 сельских районов в УССР создали 251 район. Однако это существенно ухудшило показатели управленческой работы, потому что чиновникам стало сложнее вникать в дела на местах, а взаимодействие между гражданами и местной властью было существенно затруднено. И уже в 1965 году суперрайоны разукрупнили, образовав 394 новые структуры. После чего количество районов только росло.

Инициатива власти уже привела к народному недовольству, что даже спровоцировало протестные выступления на юге страны. При этом украинцы нередко увязывают реформу с отменой моратория на продажу земли. «Я выскажу своё понимание, зачем это делается. В преддверии распродажи земли надо уменьшить число жителей села — тех, кто может стать помехой распродаже земель сельскохозяйственного назначения. Если после укрупнений исчезнут школы, сельсоветы и селянину надо будет добираться к «центру цивилизации» не десять минут на велосипеде, а час на машине, то народ еще быстрее побежит из села. Побежит не в города, где их никто не ждёт, а за границу как дешевая рабочая сила», — пишет об этом блогер Дмитрий Лазарев. Кущ: Украинским месседжем в Давосе будет «ОВГЗ, земля, распродажа» © Facebook, Алексей Кущ

Очевидно одно — тотальная ликвидация районов еще больше усугубит деградацию украинской сельской периферии, усилив отток молодого, трудоспособного, социально активного населения. А в сочетании с результатами других антисоциальных экспериментов постмайдановской эры админреформа ускорит наступление новой украинской «Руины».