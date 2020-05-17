Вторая неделя мая выдалась в Черногории бурной: полиция произвела задержания священников, включая епископа Будимлянско-Никшичкого Иоаникия. По стране прокатилась мощная волна протестов верующих

Отношения государственной власти и Церкви в Черногории не первый день и месяц, мягко говоря, далеки от нормальных. В них доминирует конфликтная составляющая, противостояние сохраняется и углубляется, с завидной регулярностью взрывая привычное течение жизни новыми спорами и столкновениями. Власть безбожно наступает на Церковь, видя в ней для себя серьезного конкурента в завоевании доверия населения. В декабре 2019 года был принято специальный закон о религиозных организациях и свободе вероисповедания, несущий в себе целый ряд новых угроз для Церкви, в том числе — имущественного характера. Фискальные органы обвинили Церковь в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По нарастающей идет информационная кампания, направленная на дискредитацию Церкви.

Обострение ситуации и всплеск противостояния могли произойти на Пасху. Власть требовала неукоснительного соблюдения введенных в связи с карантином ограничительных мер. Церковь готовилась праздновать светлое Христово Воскресение в традиционном духе. Тогда, слава Богу, обошлось. Церковь, в конце концов, заняв кооперативную позицию, призвала верующих соблюдать карантин. Богослужения в храмах прошли в полном соответствии с карантинными предписаниями. Придраться было не к чему, даже принимая во внимание откровенно предвзятое отношение власти к Церкви. Пасха без прихожан. Почему власти Грузии конфликтуют с церковью © РИА Новости, Александр Чипурин | Перейти в фотобанк

Никто из властных кругов усилия Церкви не оценил, никто не высказал благодарности, как это сделала, например, президент Греции в отношении Элладской церкви. То, что, исходя из планов власти, должно было случиться на Пасху, все равно случилось, только позже. Новое обострение началось 6 мая в Юрьев день в городе Беране на востоке страны. Там после праздничной службы были вызваны в полицейский участок и подвергнуты многочасовому допросу пятеро местных священников, обвиненных в нарушении мер противодействия распространению вирусной инфекции. В последующие три дня против них была развернута массированная информационная кампания. 10 мая их снова вызвали на допрос, на основании которого дело передали на рассмотрение суда. Заседание назначено уже на понедельник 18 мая.

Второй тур карантинных нападок на Церковь не заставил себя долго ждать. 12 мая в День Святого Василия Острожского, одного из наиболее почитаемых в Черногории святых, в Никшиче после службы, проведенной с соблюдением карантина, переросшей по инициативе верующих, в огромном количестве собравшихся на площади перед храмом, в крестный ход, были задержаны епископ Будимлянско-Никшичкий Иоаникий и вось других священников. Поздно ночью их доставили на допрос в полицейский участок, после чего не отпустили, как их коллег в Беране, а задержали на 72 часа. По всей стране прокатилась мощная волна акций протеста. В Никшиче полиция применила против их участников силу. С обеих сторон есть пострадавшие. В том числе — дети. Более полусотни протестантов было задержано.

Сторонний наблюдатель, читая в эти дни новости из Черногории, был бы, думаю, в немалой степени удивлен действиями черногорских властей и полиции. Невооруженным взглядом видно, что они чрезмерны. От того, что представители полиции и прокуратуры говорят по этому поводу, делая упор на тезисе, согласно которому «перед законом все равны», за три версты разит предвзятостью и лицемерием. Ларчик в данном случае открывается просто. Нападки на Церковь обусловлены общей целевой установкой власти на нанесение максимального ущерба, включая даже полную ликвидацию.

Черногорская власть видит в Церкви злейшего врага, который должен быть уничтожен. Эта позиция основана, с одной стороны, на интересе власти (политическом и коммерческом), с другой, — на стратегических разработках, сделанных в США. Американские аналитические службы, занимающиеся сопровождением внешнеполитической работы в регионе, сформулировали некоторое время тому назад вывод, в соответствии с которым Церковь в стране является проводником интересов Сербии. И, к тому же, способствует сохранению и укреплению духовных и прочих связей между черногорцами и сербами (аналогичный вывод, кстати, сделан в отношении Украинской православной церкви). Раз так, то с этим надо бороться. Вот, официальная Подгорица и борется. Как и официальный Киев на своей территории. Сербская православная церковь официально отказалась признавать ПЦУ © cerkva.info | cerkva.info | Перейти в фотобанк

Церковь, оказавшаяся в крайне непростой ситуации, которая, к тому же, не стабилизируется, а продолжает ухудшаться и обостряться, готова к компромиссу, власть наотрез отказывается от него. События 6-12 мая, хоть и прошли острую фазу после того, как епископ Иоаникий и священники были выпущены на свободу по истечении семидесятидвухчасового срока, далеки от завершения. Их дело, так же, как дело священников из Беране, передано в суд, о чем заявила прокуратура Никшича. Обвинения сводятся к «нарушению эпидемиологических предписаний по противодействию опасного заразного заболевания». Возможное наказание колеблется в диапазоне от денежного штрафа до тюремного заключения сроком до одного года.

Общая ситуация в Никшиче и в целом в Черногории остается крайне напряженной. Протестные акции свернуты, но могут возобновиться в любой момент. Церковь уже успела поддержать политическая оппозиция в лице Демократического фронта. Ее представители, например, депутат Скупщины Андрия Мандич, выступили с резкими комментариями, заявлениями. Осенью в Черногории должны состояться парламентские выборы, так что активность оппозиции вполне понятна и объяснима.

Архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий, в подчинении которого состоит Будимлянско-Никшичкая епархия, встал на защиту задержанных полицией священнослужителей. В заявлении для прессы он, среди прочего, призвал немедленно освободить епископа Иоаникия и других священников, «если власти думают о будущем Черногории, о единстве и согласии народа». И добавил: «Настало время прекратить братоубийство в Черногории. Если власть не встанет на этот путь, она толкнет страну в гражданскую войну».