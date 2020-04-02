Второе обращение президента России было необычно коротким и оттого вышло предельно собранным, лишенным всякой детализации, которая в принципе очень характерна для текстов Владимира Путина

И по отсутствию в сегодняшнем выступлении тех или иных элементов можно судить о том, что сегодня больше всего заботит главу российского государства. Отметим, что в обращении полностью отсутствовала политика.

Президент проигнорировал начатую либеральным сообществом обвинительную кампанию, построенную на утверждении, что российская власть фактически ввела режим чрезвычайного положения без его законодательного оформления.

Отвечать оппозиционному кружку, продолжающему стремительно маргинализовываться на фоне накрывшей страну беды, не имеет ровным счетом никакого смысла.

Путин всегда довольно легко вступает в диалог с этой мизерной частью российского общества. Но сегодня, поскольку речь идёт о здоровье нации, или, по словам президента, «сбережении человека», общение с критиками мер, предпринимаемых руководителями России, превратилось в совсем малозаметный пустяк и вздор.

Обращение Владимира Путина к россиянам — трансляция ©

В обращении перечислены только те специалисты и обстоятельства, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с болезнью.

Начать с благодарности врачам было очень уместно, ибо на плечи отечественной медицины легло главное бремя забот. Но главная ответственность лежит сегодня на гражданах. И те из них, кто соблюдают карантин и самоизоляцию, тоже заслуживают благодарности.

Путин объяснил тут же, что пик коронавируса во всем мире и в России в том числе, не пройден, а «в Москве ситуацию переломить пока не удаётся». Здесь нет даже намека на попытку напугать граждан масштабами опасности. Просто от каждого зависит, удастся ли стране поставить надёжный заслон распространению вируса.

Президент передаёт дополнительные полномочия на места, чтобы губернаторы могли сами решать, нуждается ли их регион в крайних мерах, или можно обойтись без них. То есть ограничения не будут одинаковыми для всей страны.

Наиболее угрожаемые субъекты федерации смогут принимать самые радикальные решения. А те, в которых ситуация не кажется тревожной, продолжат жить в режиме, близком к обычному.

Объявив весь апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы, Владимир Путин дал понять согражданам, насколько серьёзной он считает угрозу. Об этом его намерении было известно еще до обращения, поскольку именно о таком продлении просили президента некоторые члены правительства на недавнем экстренном заседании в Кремле.

Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Не думаю, что ошибусь, если скажу, что главными словами в выступлении президента были: «Безусловный критерий — защищенность, здоровье и безопасность граждан РФ». Курс нынешней власти определяется именно этой целью.

Здесь сходятся разные линии, некоторые из которых, как миграционная политика, направленная на увеличение численности граждан, были прочерчены не так давно. Но такие, как программа материнского капитала и национальные проекты, работают давно и в полной мере доказали свою эффективность.

Короткое, но не алармистское выступление президента — как красный сигнал семафора, призывающий нацию к мобилизации. Время позаботиться о себе!