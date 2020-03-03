На фоне уже привычной дикости украинского информационного поля стали востребованы события, вносящие в окружающую жизнь элементы позитива. Таковы, например, работы известного харьковского художника, участника Венецианского биеннале Гамлета Зиньковского, работающего в стиле «стрит-арт» и занятого росписью и украшением элементов городской среды

Однако недавно утро художника началось с неприятного сообщения: какой-то конкурирующий творец закрасил своей работой его картину на стене трансформаторной подстанции на Пушкинском въезде. Разъярённый Гамлет в выражениях не стеснялся. «Для меня это просто всегда бесконечное тупое ограниченное быдло, которое, кроме своего болотца, никогда в жизни ничего не видело, — цитировали художника харьковские СМИ. — Скорее всего, люди не были за границей. Если бы они были за границей — я не имею в виду Россию или какие-нибудь другие конченые страны — если бы люди ездили по Европе, они бы по-другому на это смотрели».

Здесь следует отметить, что Гамлет Зиньковский, как и его мать — известная харьковская журналистка Виталина Зиньковская, — поддерживали Евромайдан, а потому лишний раз пнуть Россию, назвав ее «конченой страной», для обиженного человечка есть правило хорошего тона. Майданная «прогрессивность» прямо пропорциональна ненависти к Российской Федерации, а некоторые деятели национальных искусств вполне искренне полагают, что это делает их ближе к цивилизации. Кто станет львовским Виктором Харой? На Украине за русские песни уже бьют © Facebook, ВГО Сокіл / Львівщина | Перейти в фотобанк

Уж не знаю, бывал ли в последние годы харьковский Гамлет в Москве, Петербурге, Казани или в российской провинции вроде соседней Белгородской области. А может, ему надо прокатиться по федеральной трассе типа «Дона» или посетить десяток новых российских аэропортов? Возможно, молодой стрит-художник не знает о существовании в России музеев мирового уровня (того же Эрмитажа) и не слышал о великом русском искусстве, которое создавалось в том числе и талантливыми харьковчанами. Не слышал он, видимо, и о том, что Москва является одной из мировых культурных столиц, где ежедневно проходят десятки акций (прибавьте к ним тысячи по всей огромной стране). «Прогрессивному» харьковчанину не известен даже тот факт, что первый в мире музей стрит-арта — направления, в котором работает сам Гамлет, — открылся именно в России.

Если же речь идёт о духовном развитии сограждан, достаточно вспомнить, как недавно тернопольские патриоты молились, чтобы самолёт с согражданами не сел в их аэропорту, а львовские врачи восторженно пели национальный гимн, узнав, что им не придётся оказывать помощь эвакуированным людям (о позорище в Новых Санжарах я даже не говорю). Какое из двух государств в данном случае более цивилизованное — вполне очевидно. Для разнообразия можно напомнить людоедские высказывания украинских «деятелей культуры», свежее интервью украинского министра культуры, который поведал о пользе «Битвы экстрасенсов» в поимке уголовников, или восторженно-фанатичный культ «Небесной сотни» с его бесконечным враньем, приписками и фальсификациями…

Я, кстати, не припомню, чтобы большой гуманист Гамлет Зиньковский заступился за своего коллегу Спартака Хачанова, которого за инсталляцию «Парад» исключили из Национальной академии изобразительного искусства. Потом харьковский художник (раньше Хачанов учился в Харьковском художественном училище) под давлением националистов был вынужден эмигрировать из Украины. Я не помню, чтобы господин Зиньковский заступался за ошельмованных майданщиками деятелей искусства и науки, за харьковских политзаключённых, за убитых детей Донбасса. Как не заступались за них и прочие представители «национальной культуры», включая большого друга Зиньковского, известного литератора и «активиста Майдана» Сергея Жадана.

Зато в сражении с русским языком Гамлет ничуть не отстает от других сторонников Евромайдана. «Да, я родился с русским языком в русском городе бла-бла-бла, но я перешел полностью в стрит-арте на украинский язык, — говорит Гамлет в интервью изданию «Буквы». — Мои подруги, которые ведут мою страничку в Facebook, мне рассказали: "Ты знаешь, ты сейчас снова активно занялся стрит-артом, и уже все повально на украинском языке, и мы ежедневно несколько человек отписываем от странички и ставим в бан". А что такое? "Ну, тебе пишут люди: "Гамлет, а мы думали, ты нормальный, а ты такое же фуфло шароварное, ты разрушил наши надежды, что Харьков — русский город"».

Итак, если верить сказанному, уличные картины Гамлета разрушили убеждённость сотен тысяч харьковчан, что Харьков русскоязычный и русскокультурный город, а дальше — ещё больше. Художник настаивает, если он переедет в Киев, цитирую, «для огромнейшего количества невероятно талантливых людей это станет ударом и отмашкой, что всё. Если Гамлет из Харькова уехал в Киев, то всё, Харькову конец, надо валить. Я знаю, что один мой отъезд в Киев — это просто поток молодой творческой интеллигенции. Просто рванет уже кто куда». За Дунаевским, Гурченко, Лимоновым и Чижом не рванули, а на Зиньковском Харьков закончится, конец Харькову. До такой мании величия, кажется, ещё никто не доходил. Путешествие из России на Украину и обратно. Вагонные споры, мешки и коробки, границы и судьбы © Facebook, Андрей Лубенский | Перейти в фотобанк

Любит ли наш принц кого-нибудь ещё, кроме себя? Ну, хотя бы освобождённый майданом народ Украины. «Я недавно ехал в Германию автобусом. Автобус был битком набит заробитчанами, — продолжает рассказывать Гамлет корреспонденту. — Знаешь, на что я обратил внимание? И мне стало реально страшно. Я заходил последним [в туалет], а там пять умывальников, и все смесители повернуты направо, где ледяная вода. На улице было еще прохладно, я повернул влево этот краник, а там горячая вода… Наши не научились пользоваться горячей водой вообще. Хотя горячей водой приятнее мыть руки. Они даже не пробовали повернуть кран. Выхожу оттуда и думаю: Гамлет, а ты ещё Зеленскому удивляешься, они еще просто недоросли до Порошенко». «Бедный Йорик!» — как выражался в таких случаях популярный драматург.

Открытие украинского художника, что украинцы якобы не умеют «пользоваться горячей водой», достойно Шнобелевской премии. То есть «конченая страна» это Россия, а если руки в сортире помыть, то Украина недоросла даже до Порошенко. И значит, не постигла ещё в должной мере изысканность казнокрадства «свиноборонпрома», сомневается в правильности «дерусификации», не оценила необходимость массового пролития человеческой крови ради творческой востребованности Русланы, Фоззи, Жадана и Дмитра Павлычко. В этих словах Гамлета, будто в капле туалетной воды, отражается вся поддержавшая майдан творческая интеллигенция — высокомерная, погружённая в собственные рефлексии, чья любовь к народу проявляется лишь в виде губительной для страны ксенофобии. Может, все-таки надо больше любить человека в себе, а не себя на фоне народа?

Гамлет талантливый художник и многие его уличные работы действительно украшают Харьков, но беда, коль «сапоги начнёт тачать пирожник». Рассуждения о политике — явно не его призвание, как и настоящий патриотизм это не раскрашивание мостов «волонтёрами». Гамлет уверяет, что чувствует личную ответственность за собственные действия. «Я осознаю: у меня есть эта ответственность. Может, я преувеличиваю, но знаю самых близких своих друзей. Это то, что они мне говорили: "Гамлет, это ты научил нас любить этот город и вкладываться в этот город. Мы видим, как ты вкладываешь, и мы пытаемся на своих уровнях вкладываться в этот город"». При всей критике в адрес Зиньковского, при всех его заблуждениях я признаю за ним главное качество художника — желание отдавать свое творчество людям. Однако окружающий мир куда сложнее создания уличной картины и точно сложнее нелепых тезисов ксенофобской пропаганды.

Это надо учитывать любому художнику, иначе оглянуться не успеешь, как руки у тебя будут уже не в краске, а по локоть в крови.