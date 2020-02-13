Зимний сезон в Крыму, если говорить о политических событиях региональной повестки дня, проходит неожиданно плотно. В потоке сообщений можно выделить несколько действительно глобальных событий и парочку скорее эмоциональных, но вызывавших широкий общественный резонанс

Из важного надо отметить, что после рокировок в Москве кураторство Крыма перешло от Дмитрия Козака к Марату Хуснуллину — новому вице-премьеру правительства и недавнему заместителю мэра Москвы Сергея Собянина. Это назначение очень интересно с точки зрения усиления политического и экономического влияния московского градоначальника на весь регион (Севастополь уже является зоной его ответственности). Учитывая реальные достижения столицы РФ, ее научный, культурный и промышленный потенциал, имеющиеся у неё финансовые возможности, для Крыма это очень неплохо.

Другое дело, что московское и местное чиновничество никак не могут найти эффективные форматы сотрудничества. Рафинированная столичная публика побаивается санкций и, соответственно, неприятностей по линии второго гражданства, зарубежной недвижимости, счетов в иностранных банках (речь о тех, разумеется, кто их имеет). Крымские чиновники, в свою очередь, опасаются «новой метлы», которая и «метёт по-новому», и ставит под угрозу налаженные взаимоотношения с Центром и между собой. Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Пока общественность наслаждается скандалом вокруг керченских чиновниц, недавно заявившихся домой к ветеранам с хлебопродуктами в норковых шубах, глава Республики Крым Сергей Аксёнов убирает с глаз людей куда более значимых. Уволен министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта, министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов, а сам Аксёнов на видеоселекторе оперативно пожаловался новому куратору на хищения средств: «Были хищения средств на объектах строительства. Мы видим, что приговоры в отношении жуликов не ведут к возврату средств, объекты стоят. Мы не можем ни из регионального, ни из федерального [бюджета] достроить».

Средства Центром обещаны, но под гарантии наведения порядка в крымском хозяйстве. Керченских чиновниц вытолкали из власти, шуганули ещё пару поселковых голов, уволили нескольких министров и внезапно арестовали владельца знаменитого парка львов «Тайган» Олега Зубкова, с которым глава Крыма вроде бы только что замирился после затяжного конфликта. Лично я не уверен, что господину Аксенову в его непростой ситуации нужен был ещё и этот скандал. Сергей Валерьевич даже публично высказал пожелание взять господина Зубкова на поруки, но крымская общественность ему не поверила — и напрасно. Господина Зубкова под поручительство выпустили, иначе разъяренный хозяин «Тайгана» вполне мог бы поведать любому заинтересованному лицу, что было в Крыму и чего не было, и о чем говорил Гришка-самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе. А прибавить к этому показания арестованных вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, мэра Евпатории Андрея Филонова и ещё многих подследственных…

Похоже, терпение Кремля на исходе. Крупные и не терпящие отлагательства объекты передаются не крымским, но «материковым» подрядчикам, в том числе из военного ведомства. В поручениях Владимира Путина после большого совещания по развитию Крыма и Севастополя, которое состоялось 10 января сего года, говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России… рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании "Военно-строительная компания" и других профильных организаций для строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства». Предполагается, кроме всего прочего, что военные будут строить оптово-логистический центр в посёлке Октябрьское Красногвардейского района.

Этот большой, на 20 тысяч тонн хранения, комплекс должен помочь более интенсивной транспортировке и распределению по полуострову продуктов питания. Следовательно, является объектом стратегическим, который местным умельцам по части расхищения бюджетных средств никак доверить нельзя. Зато региональным властям предложено снести более полутора тысяч объектов самостроя, которые выросли в Крыму, и ближайшее время должно показать, насколько эффективно с этим заданием президента справится господин Аксёнов.

Естественно, назначение нового куратора вызвало волнение не только в Симферополе, но и в Севастополе, однако здесь ситуация попроще: и.о. губернатора Михаил Развожаев назначен относительно недавно, крупно проштрафиться ещё не успел, а в сентябре у него выборы, следовательно, его особо не критикуют. Идёт энергичное строительство трассы «Таврида» в направлении Севастополя, возведение музейно-культурного кластера на мысе Хрустальном, реконструкция улицы Большая Морская. Из стратегически важных новостей Севастополя выделяется положительное решение государственной экспертизы по запланированной реконструкции Балаклавы. Не морем единым. Как Россия превращает Крым в круглогодичный курорт © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В утверждённом варианте для создания обновлённой яхтенной стоянки планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, инженерную подготовку территории и реконструкцию причалов. Кроме самой марины на месте прибрежной промзоны должны появиться гостиничный комплекс, медицинский центр, торгово-развлекательный центр и парковка. Расчистка стройплощадки под намеченные цели уже идёт, проектом занимаются структуры братьев Ротенбергов, прославленных возведением Крымского моста.

А пока вокруг кипят политико-экономические страсти, крымские археологи сделали очередное сенсационное открытие — в одной из башен средневековой генуэзской крепости Чембало обнаружен гарнизонный арсенал. Найдены сотни пластин от доспехов, несколько тысяч наконечников арбалетных болтов (то есть арбалетных стрел) генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода, ядра, остатки амуниции, холодного оружия и т.д. «Обнаруженный экспедицией арсенал башни является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем статьям превосходит все известные в Восточной Европе аналоги», — сообщают крымские ученые.

На фоне этих свершений, многочисленных планов и реальных проблем громом среди ясного крымского неба прозвучали слова «представителя президента Украины по Автономной Республике Крым», самого Антона Кориневича: мол, Украина пока ещё не готова принять Крым в свои патриотические объятия. «Если Россия завтра уйдет из Крыма, то украинское государство не будет к этому готово, а оно должно быть готово, — провозгласил господин Кориневич, — Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма».

Ну, сидите — ждите «сигнала из Крыма», у моря — погоды, у четверга — дождика. И не забудьте для лучшей слышимости пошевелить от мертвого осла ушами, чего господину Кориневичу и пожелаем. А крымчанам, извините, ждать недосуг — работы невпроворот.