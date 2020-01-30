Украинские книготорговцы идут на ухищрения, чтобы провезти к себе на Родину обыкновенные аполитичные книги

Заглянув в книжную лавку питерского Эрмитажа, я купил там мемуары художника Константина Коровина и воспоминания французских торговцев живописью — Поля Дюрана-Рюэля и Амбруаза Воллара. Эти издания из недорогой и популярной биографической серии печатаются в России, однако в выходных данных обозначен их дистрибьютор в Киеве — крупная фирма, которая как раз и специализируется на импорте российской книгопродукции.

На ее сайте можно видеть сотни именований российских изданий — от учебников и классических художественных произведений до развлекательных детских книг. А забив название компании в гугл, я без удивления обнаружил, что не далее как в прошлом году ее продукция была запрещена к ввозу в Украину решением Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, который обнаружил в ней «признаки пропаганды государства-агрессора». Причём под запрет попали именно детские книги, в оформлении которых преступно использовали коммунистические символы и «символику государства-агрессора», то есть красные звезды, флаги и элементы государственного герба России.

Борьба с печатной продукцией из РФ приобрела в Украине характер откровенной политической паранойи. Киевские чиновники с гордостью подводят её итоги — по словам спикера Государственного комитета телевидения и радиовещания, в течение 2019 года власти официально запретил ввозить из России свыше ста пятидесяти печатных изданий общим тиражом около миллиона экземпляров, поставив таким образом что-то вроде печального стахановского антирекорда.

Тайник в поезде из Москвы: российские книги и журналы не доехали до украинских читателей © Госпогранслужба Украины Росса Геддеса, где обнаружили цитату Владимира Путина, или биографическая книга американского астронавта Скотта Келли, в которой нашли «восхваление российской космонавтики и России». Хотя американец всего лишь рассказал в мемуарах о практическом сотрудничестве с российскими космонавтами. Запретили даже книжку запрещенного в СССР антисоветчика Сергея Довлатова, обнаружив что-то неправильное в написанном к ней предисловии.

Помимо этого под запретом оказалось кулинарное издание «Грузинская кухня: любовь на вкус», якобы «создающее угрозу национальной безопасности Украины», а также детские рассказы «Про Белочку и Тамарочку» и антиукраинский справочник «Дедушкины советы пчеловода», посвященный правильному уходу за пасекой. Цензура также не пропустила очерк истории скандинавских викингов авторства Джона Хейвуда и произведения индийского религиозного философа Пхагван Шри Радниша, поскольку они «восхваляют государство-агрессор и заявляют о генетической избранности русских».

Причины этого цензурного безумия очевидны — политику запрета российских книг курирует заместитель главы Гостелерадио Украины Богдан Червак — бывший кандидат в депутаты от ВО «Свобода» и глава ультраправой Организации украинских националистов.

«Считал и считаю, что украинцы, которые воевали в рядах дивизии «Галичина», — герои. Молодые юноши взяли в руки оружие с одной целью: победить Россию», — заявлял этот государственный чиновник, который, по всей видимости, считает запрет книг про белочку священным джихадом против российского государства.

Но рынок диктует свои законы, и массовый запрет российской книгопродукции вернул к жизни специфическое явление книжной контрабанды, ранее известное нам из книг про профессиональных революционеров и диссидентов советской эпохи. Как стало известно 29 января, украинские пограничники обнаружили в поезде из Москвы тайник с печатной продукцией российского производства.

«Осматривая вагоны, правоохранители обнаружили более сорока пакетов с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию российских авторов в конструктивных полостях одного из вагонов скрыли двое проводников — граждан Молдавии», — рассказывает об этом пресс-секретарь Погранслужбы Украины.

В 2019 году более 150 российских книг не попали на Украину из-за «антиукраинского содержания» © flickr.com, Abhi Sharma

А всего неделей раньше пограничники нашли в московском поезде 134 незадекларированные книги, изъяв «Чунга-Чангу» Юрия Энтина, а также дамские романы «Зачарованные», «Кармелита», «Курица в полете», «Цыганское колдовство», «Наследие Мерлина», «Опасные желания» и «Душа невесты». Причем формальным поводом для конфискации послужило именно то, что книжная партия не была освидетельствована государственными цензурными органами.

О том, какого размаха достигла книжная контрабанда, свидетельствует комический случай с бывшим генпрокурором Луценко. Несколько лет назад он попиарился перед прессой, покупая книги на столичном рынке «Петровка», вероятно, пытаясь сойти за умного и начитанного политика. Однако с пиаром вышел большой конфуз — как оказалось, треть приобретенных Юрием Витальевичем изданий, судя по всему, была ввезена в страну нелегально. И немудрено, ведь украинские книжные рынки буквально завалены подобной продукцией, поступающей в Украину в обход таможенно-цензурных барьеров.

Книжная контрабанда появилась после 1 января 2017 года, когда в Украине вступил в силу закон «Про ограничение доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», предусматривающий обязательную идеологическую экспертизу для всего, что издается в России. Крупные дистрибьюторы и рядовые продавцы с книжных рынков достаточно быстро наладили нелегальные поставки книг, используя для этого частные автомобили, а также пассажиров и проводников регулярных железнодорожных рейсов.

Более миллиона книг из России: что на самом деле запретили украинские цензоры © flickr.com, Abhi Sharma

Причины этой ситуации очевидны — несмотря на льготы и привилегии, украинские книжные издательства не могут удовлетворить реальные потребности книголюбов. В России издаётся гораздо больше разноплановой и разнообразной литературы, больше специализированных изданий и резонансных новинок — в том числе в переводе с других языков мира. А главное, миллионы украинцев по-прежнему хотят покупать книги на родном для себя русском языке, что создаёт устойчивый спрос на привозные издания.

Не следует искать за этим подрывную деятельность Москвы. Уродливое явление книжной контрабанды создает нелепая идеологическая цензура украинского государства, совершенно ненормальная для современного мира. И эта запретительная политика не принесет стране ровно никаких результатов, за исключением недополученных налогов на книги, которые провозят через таможню контрабандисты.