Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины поддержал законопроект №2412 «О разведке». Потребность в новом законе возникла потому, что Зеленский ни с того ни с сего пожелал расширить число органов, являющихся субъектами военной разведки Вооружённых сил страны

По Зеленскому, право принимать решение о ведении разведки и выделение под это право соответствующих ресурсов должно было распространяться не только на Министерство обороны, но и на отдельные части и органы управления военной разведкой Вооружённых сил.

Резкая смена формата действий военной разведки, инициированная Зеленским, должна была бы в краткосрочной перспективе привести к дезорганизации данной структуры. Смогла ли бы Украина вновь привести её в рабочее состояние — второй вопрос. На сегодня он неактуален, поскольку под шумок реформирования военной разведки в тему вторгся Арсен Аваков. Если закон будет принят в рекомендованном комитетом виде, то Национальная гвардия также станет субъектом военной разведки, получит ресурсы и право вести соответствующую деятельность за пределами Украины. Аваков и дальше будет усиливать позиции. Ничего хорошего в этом нет – эксперт © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Зачем это Авакову?

Ни для кого не секрет, что он формирует из подведомственных силовых структур (МВД, полиция, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба Украины) параллельные вооружённые силы. И у него получается. На сегодня совокупная численность подчинённых Авакову силовых структур превышает численность армии, они уступают ВСУ в количестве тяжёлого вооружения, но превосходят их в уровне подготовки и мотивированности. Учитывая же, что тяжёлая бронетехника (включая танки), артиллерия и авиация в составе Национальной гвардии наличествуют, проблема наращивания их численности в случае необходимости не является нерешаемой.

В общем-то для создания полноценной армейской структуры, подконтрольной ему единолично, Авакову как раз внешней разведки и не хватало. Если законопроект №2412 будет принят без изменений, Арсен Аваков станет самостоятельным параллельным Верховным главнокомандующим, вооружённые силы которого будут более эффективны, чем подчиняющиеся Зеленскому.

Этот момент важен с точки зрения борьбы за власть в украинской банке с пауками. После вступления закона в силу Аваков сможет создать спецназ своей собственной внешней разведки и проводить с его помощью тайные операции не только внутри, но и далеко за рубежами Украины. При этом финансироваться эти частные операции Авакова, как политические, так и коммерческие, будут из государственной казны.

Не надо забывать, что Аваков имеет прямое отношение к контрабанде янтаря, сражается за контроль над потоками контрабанды в Одесском порту и на линии разграничения с Донбассом, пытается влезть в долю к закарпатским контрабандистам. В этом плане зарубежная разведка Национальной гвардии может ему существенно помочь. Она может работать в соседних государствах как самостоятельно (нелегально), так и по согласованию с местными силовыми структурами.

Есть и ещё один момент. Аваков, как и любой другой украинский руководитель, не в состоянии обеспечить устойчивость своего нахождения у власти без поддержки извне. В свою очередь, работа с зарубежными партнёрами требует установления соответствующих контактов на профессиональном уровне, а также постоянного мониторинга обстановки, чтобы не оказаться внезапно преданным своими вчерашними партнёрами. Аналогичным образом приватная разведка Авакова может отслеживать попытки установления и/или поддержания контактов с зарубежными политическими деятелями со стороны его внутриполитических оппонентов.

При условии грамотного использования Аваков получает действенный инструмент внутри- и внешнеполитической борьбы. Надо иметь в виду, что разведку можно использовать не только по прямому назначению. Как свидетельствуют практика и опыт ведущих разведок мира, они бывают эффективны, выполняя отдельные функции МИД, а также обеспечивая продвижение определённой информационной стратегии. Зеленский напуган и немного устал. Ему задают слишком много вопросов – Небоженко © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Закономерно возникает другой вопрос: зачем всё это Зеленскому?

Вряд ли в его планах было резкое усиление Авакова. Просто Зеленский, как уже не раз говорилось, не понимает, как работают механизмы реализации государственной власти, как действует государственный аппарат. Ему невдомёк, что в инициированный им законопроект могут быть внесены изменения и дополнения либо он будет изначально прописан таким образом, что окажется выгоден не столько ему, сколько его политическим конкурентам. Характерно, что в государственном управлении, в отличие от рейдерских захватов и информационных войн (уровня корпоративных конфликтов), профаном является и Коломойский, и вся его команда. Если в вопросах передела имущества они могут поддержать Зеленского, то в сфере государственного управления — никак.

Аваков, конечно, тоже не бог весть какой специалист в сфере государственного управления, но после многочисленных чисток госаппарата и выдвижения «молодых команд» этот пришедший в большую политику ещё при Ющенко деятель является одним из самых опытных (если не самым опытным) членов команды Зеленского, занимающих посты, по рангу приравненные к министерским. Он хотя бы знаком с основными принципами работы этого механизма, знает, в какое окошко надо положить сырьё и из какого получить готовую продукцию в виде нужного закона.

Таким образом, скорее всего, кто-то из окружения Зеленского (возможно, тот же Коломойский) хотел получить доступ к руководству работой внешней разведки. Проще всего это было решить на уровне военной разведки (бывшее ПГУ, ставшее Службой внешней разведки Украины, более профессионально, потому находится под более плотным контролем США). Военная же разведка давно превращена украинской властью и собственным руководством в чисто коммерческую контору по вызову. Чтобы не заморачиваться с внедрением на должность руководителя военной разведки своего человека (ещё же надо подходящую кандидатуру найти), решили провести очередную реформу (тем более, что Запад любит, когда реформируют силовиков): принять новый закон, который расширит количество структур, допущенных к ведению самостоятельной разведывательной деятельности, и уменьшит централизованный контроль над ними. Классический стиль Коломойского — зачем иметь дело с одним генералом, когда можно стимулировать конкуренцию среди нескольких квазисамостоятельных полковников.

В общем, кто бы в своих интересах ни инициировал реформу военной разведки, Аваков вовремя заметил уязвимость и использовал её в своих интересах. Теперь, если закон будет принят, Аваков получит консолидированную, предельно закрытую и только ему подчинённую разведывательно-диверсионную службу, а всем остальным достанутся жалкие остатки былой роскоши в виде эклектичного объединения воинских частей и военных структур, имеющих право вести самостоятельную разведку и ведущих друг с другом жестокую борьбу как за ресурсы и приоритет, так и за заказчиков.

Арсен Борисович сделал ещё один шаг к концентрации власти в своих руках. Пока что «диктатура Авакова», которой так жаждут и так боятся ошмётки Майдана, наступает без всякого государственного переворота, даже вообще практически без насилия. Он совершенно легитимно концентрирует в своих руках властные полномочия, пользуясь глупостью, неадекватностью и междоусобной враждой своих оппонентов.