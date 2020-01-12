Секта «25%» нервничает. С момента вступления в должность Владимира Зеленского возмутительным образом не выдерживается график регулярных нападений Путина на Украину. Собственно, он и раньше проявлял возмутительную безответственность в этом вопросе, но сейчас стало ещё хуже. Раньше хоть официальные лица предупреждали, а сейчас?

Сейчас порохоботам приходится возбуждать себя самостоятельно. Примером такого самовозбуждения является запись от 10 января в фейсбуке известного в порохоботской среде экономиста, журналиста и ветерана АТО Максима Кухара.

Автор сразу берёт быка за рога и обрушивает на читателей радостную весть: «появились факты, указывающие на то, что РФ таки готовит наступательную операцию на Украину на весну 2020 года». Слава Томосу! Миллионы читателей «Цензора» и зрителей ICTV думали, что уже всё — не нападёт. И непонятно как жить (ведь смысл жизни этих читателей и зрителей — в отражении путинской агрессии). Но Максим Кухар всё исправил.

На чём же он основывает свой прогноз?

Во-первых, «дело по расследованию убийства Шеремета уже нельзя рассматривать никак иначе, кроме как попытку спровоцировать насильственные гражданские столкновения в Украине».

Специально полюбопытствовал — о чём писал Кухар в июле 2016 года. Увы, ни в июле, ни в августе в его постах Шеремет не упоминается. Он был занят другими вещами — борется против автобусов и троллейбусов, которые плодят в Киеве бедность, требует запретить антицыганские настроения так же как пророссийские и т.п. А убийство Шеремета его не озаботило настолько, чтобы отдельно об этом писать. Ну что ж — нет, так нет. Не будем придумывать за него его мнение.

А вот сейчас он озаботился расследованием дела и его оценка негативная — дело, обвиняемыми в котором являются патриоты, по его мнению, ведёт к насильственным гражданским столкновениям, которые могут быть выгодны только Путину.

Традиционно, с логикой у аналитика какие-то лёгкие проблемы. Инициаторами столкновений выступают, традиционно, патриоты. Они что же, действуют в интересах Путина? По-видимому, так, поскольку те же патриоты устраивали насильственные гражданские столкновения в 2013-14 годах, чем и воспользовался Путин для захвата Крыма и Донбасса. Мир — ФСБ, а люди в нём — агенты.

Во-вторых, как безапелляционно утверждает Кухар, «настораживающим фактом стала практически очевидная встреча Зеленского с некими российскими переговорщиками в Омане». Более того, «некоторые эксперты (…) говорят даже о пребывании Зеленского в Москве на протяжении суток».

«Практически очевидная» и «некими» уже само по себе выглядит сомнительно. Можно было бы прямо указать, с кем он там встречался. Всё же президент, обычного офицера ФАПСИ на переговоры с ним не пошлёшь… Но Кухар ленится провести исследование, кто из значимых российских чиновников или олигархов в это время не был на рабочем месте. Мы ему тоже помогать не будем.

Правда, «ничего кроме очередных ультиматумов и давления по выполнению нужных РФ пунктов Минска, украинская сторона от переговорщиков РФ и не могла услышать». Как можно предположить, Зеленский, имеющий на руках написанный Порошенко список «красных линий», на это не отреагировал, и это действительно могло бы подтолкнуть Путина к нападению на Украину. Правда, в Париже Зеленский тоже этим списком размахивал, но Путин не подтолкнулся. Хотя в Париже Путин был, а в Омане — не был. Во всяком случае, на встрече Зеленского с Путиным в Омане или даже в Москве Кухар не настаивает.

В-третьих, «войска и силы безопасности РФ на Донбассе таки активизировали карательные мероприятия, целью которых является скорейшее переоформление гражданами документов с украинских — на бумаги местной оккупационной администрации. Что резко сократит возможности людей посещать или бежать в Украину в случае активизации войны».

Кухар не поясняет, а между тем речь идёт о действительно важной проблеме. В последнее время жители Донецка (и, кажется, только Донецка — даже не ДНР) жалуются на то, что военные по погранпереходах требуют предъявлять паспорта ДНР или России. Официальные лица такую практику отрицают, но жалобы-то есть…

Всё остальное — полная чепуха. Получение гражданства России и, тем более, непризнанных республик, не предполагает избавления от украинского гражданства (разве что чисто формального — в виде письма в украинское посольство). Другое дело, что на Донбассе проживает немало людей, для которых проезд на территорию Украины в любом случае сопряжён с риском ареста и которые просто не имели возможности получить украинский паспорт (молодежь).

Впрочем, тут трудно понять Кухара — почему получение российских паспортов на Донбассе должно подтолкнуть Путина к агрессии? Что, если Путин нападёт, жители ЛДНР массово ринутся на территорию Украины и это сорвёт агрессию?

В-четвёртых, «МВД форсирует мероприятия, которые должны показать гражданам активизацию реформ. Что выражается в масштабной кампании по закрытию нелегальных заправок. И если учесть, что тысячи игорных заведений и нелегальных заправок — это был бизнес, постоянно вносивший вклад в материальное благосостояние многих правоохранителей, то картина выглядит весьма чрезвычайной».

Вообще-то, рассматривать действия украинского МВД по борьбе с преступностью как фактор, создающий угрозу внешней агрессии — это даже для украинской аналитики нечто странное. Но это только кажется.

На самом деле украинские патриоты рассматривают коррупцию как проявление российской гибридной агрессии (очевидно, коррупция в России тоже является элементом гибридной агрессии России против России, но это отдельная тема). Соответственно, любые меры против коррупции ослабляют потенциал агрессора и подталкивают его к продолжению агрессии другими методами — военными, например. Чтобы навязать коррупцию.

Логика в таком предположении есть. В позапрошлом веке Великобритания, а потом она же с Францией, дважды нападали на Китай, требуя разрешить торговлю опиумом. Кухар такой пример привести, конечно, не может — он же типа прозападный и убеждён, что «святая Европа» нести коррупцию и наркотики не может…

В-пятых, продолжает Кухар, «осенний провал с интеграцией Беларуси, провал Северного потока — 2 и прочие сгоревшие авианосцы — Кремлю срочно надо чем-то компенсировать. Тем более, что к списку поражений в любой момент может прибавиться потеря позиций в Ливии, Сирии и разгром союзного режима в Иране».

Собственно, это замечание — единственно логичное. Действительно, во внешней политике России наблюдаются не только победы. И итоги прошедшего года в этом плане действительно не лучшие. Логично предположить, что у Кремля появилась потребность в проведении маленькой победоносной войны.

Проблема только в том, что совершенно непонятно, почему эта самая война должна начаться именно через 2-3 месяца, как пишет Кухар, а не через 1-2 или не через 4-5. И почему жертвой агрессии должна стать именно Украина. В Сирии, например, условия для маленькой победоносной войны значительно лучше — там как раз враги законной власти в основном побеждены и даже США уже не настаивают, что Башар Асад должен немедленно уйти… Там, пожалуй, можно добиться каких-то успехов даже не военной силой. Опять же, есть вполне ощутимые успехи внутри страны. Один запуск железнодорожного сообщения с Крымом чего стоит.

В общем, как ни складывает Кухар 1 и 1, всё равно у него пять получается… Впрочем, это обычная формула украинской политической аналитики. Помнится, 23 июля 2014 года экс-сотрудник ГРУ перебежчик Виктор Суворов (Владимир Резун) в интервью изданию «Гордон» предсказал «падение режима Путина через год». Год спустя журналист того же издания поинтересовался у Суворова судьбой этого прогноза, на что тот, не моргнув глазом, ответил — «Я от своих слов не отказываюсь. Более того, режим Путина уже рухнул». Так что если Путин почему-то через два месяца не нападёт — не переживайте. Кухар объяснит, что вы просто не заметили, а на самом деле…

* Вообще, когда в текстах украинских аналитиков встречается слово «Путин», его надо было бы обязательно брать в кавычки. Потому что имеется в виду не Владимир Владимирович Путин — президент России, а персонализированное олицетворение всякого зла вообще. Судя по всему, сам Владимир Владимирович это отлично понимает, потому не реагирует на оскорбления, которые отпускаются в адрес этого чудовища из ночных кошмаров украинских аналитиков.