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Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря

Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря - 19.12.2024 Украина.ру

Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря

Президент России Владимир Путин заявил о продвижении на фронте и о грядущем освобождении Курской области, а также обратился к российским военным. ВС РФ продолжают отражать атаки и налёты ВСУ

2024-12-19T13:00

2024-12-19T13:00

2024-12-19T13:00

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал об обстановке на фронте."Ситуация на СВО меняется кардинально, продвижение идет по всей линии фронта. Российские бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Каждый день", — указал Путин.Также президент России продемонстрировал в прямом эфире копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую подарили ему бойцы."Оно представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сейчас сражаются за Россию на всей линии боестолкновения", — отметил Путин.Он также пообещал, что подразделения противника точно выбьют из Курской области. При этом Путин не стал называть никаких дат, чтоб не давить на российских военных. Как указал Путин, у ВСУ не было военной необходимости заходить в Курскую область.Путин также подчеркнул, что украинские формирования точно выбьют, затем проведут оценку и всё в области будет восстановлено.Кроме того, президент России пожелал всем российским бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой.Обстрелы и налётыУтром 19 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области, по три – над территориями Курской и Тамбовской областей и один – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.По информации Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 61 единицу различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение, 1 автобус, 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 19 декабря по состоянию на 11:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-Городской район) - пр. Ленина на территории ГБ № 2 г. Горловка пострадали 9 человек: женщины 1940, 1956, 1958 и 1972 годов рождения, мужчины 1958, 1959, 1971, 1979 и 2000 годов рождения", — сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 2; Каховка — 3; Новая Каховка — 4;Козачьи Лагеря — 5; Алёшки — 3; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 3; Кардашинка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка.Утром 19 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Ближнее и Варваровка в ходе одного обстрела выпущено 4 боеприпаса, а также системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Последствий нет", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Кукуевка, Пристень, Сухарево, хуторам Бабка, Кургашки и Нижние Мельницы нанесены удары с помощью 9 БПЛА, из которых 7 сбиты системой ПВО. Повреждён автомобиль.В Волоконовском районе посёлки Волоконовка, Пятницкое и село Новое подверглись атакам 3 беспилотников. Повреждены кровля одного из корпусов сельхозпредприятия и инфраструктурный объект связи."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка и Почаево выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела, а также с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства. Без пострадавших и разрушений", — отмечалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе по селу Вязовое совершены атаки 2 FPV-дронов. Повреждены 2 автомобиля.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 6 БПЛА. В селе Муром в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранен мирный житель. Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены три частных дома, в одном из которых ночью в результате повторного сброса взрывного устройства с БПЛА произошло возгорание кровли — уничтожена огнём по всей площади. Также повреждены две надворные постройки и 7 автомобилей", — сообщил Гладков.Сейчас губернатор находится с визитом в Курской области."Сегодня с командой работаем в Курской области", - написал Гладков в своём телеграм-канале около полудня.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241219/1059778986.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская область, сцкк