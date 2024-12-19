Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты

"Это наше упущение, для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь: те бойцы, которые воевали на других участках фронта - они участники боевых действий и они перемещены в Курскую область и не попали разряд участников СВО. Честно говоря, мне это в голову не приходило, я прошу прощения. Но это будет исправлено. Всё поправим, все получат всё, что причитается, пересчитаем и задним числом оплатим, сомнений нет", - заверил глава государства.