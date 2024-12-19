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Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты
Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты - 19.12.2024 Украина.ру
Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты
К президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией обратились семьи военных, освобождающих Курскую область, с жалобой на то, что у них нет статуса участников СВО
2024-12-19T12:54
2024-12-19T12:54
2024-12-19T12:59
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В связи с этим они получают меньшее денежное довольствие, так как являются участниками контртеррористической операции.Он обратился лично к военным и попросил их и их семьи не беспокоиться.Путин также подчеркнул, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области.
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Украина.ру
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новости, курская область, владимир путин, россия, президент
Новости, Курская область, Владимир Путин, Россия, президент
Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты
12:54 19.12.2024 (обновлено: 12:59 19.12.2024)
К президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией обратились семьи военных, освобождающих Курскую область, с жалобой на то, что у них нет статуса участников СВО
В связи с этим они получают меньшее денежное довольствие, так как являются участниками контртеррористической операции.
"Это наше упущение, для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь: те бойцы, которые воевали на других участках фронта - они участники боевых действий и они перемещены в Курскую область и не попали разряд участников СВО. Честно говоря, мне это в голову не приходило, я прошу прощения. Но это будет исправлено. Всё поправим, все получат всё, что причитается, пересчитаем и задним числом оплатим, сомнений нет", - заверил глава государства.
Он обратился лично к военным и попросил их и их семьи не беспокоиться.
Путин также подчеркнул, что Россия точно выбьет ВСУ из Курской области.