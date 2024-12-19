https://ukraina.ru/20241219/1059791691.html

Путин ответил на вопрос, когда ВС РФ выбьют ВСУ из Курской области

Путин ответил на вопрос, когда ВС РФ выбьют ВСУ из Курской области - 19.12.2024 Украина.ру

Путин ответил на вопрос, когда ВС РФ выбьют ВСУ из Курской области

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" пострадавшая жительница Курской области задала президенту вопрос, когда враг будет выбит из ее региона и выдадут ли жителям области жилищные сертификаты

2024-12-19T12:56

2024-12-19T12:56

2024-12-19T12:59

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владимир путин

прямая линия

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Он также добавил, что администрация обязательно оценит масштабы разрушений, и пострадавшим жителям региона выдадут соответствующие сертификаты, никто не останется без помощи.В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

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новости, курская область, владимир путин, прямая линия