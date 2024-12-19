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На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку

На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку - 19.12.2024 Украина.ру

На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку

Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Оба села находятся в направлении Курахово

2024-12-19T11:50

2024-12-19T11:50

2024-12-19T11:50

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В сводке ведомства уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделения группировки войск "Восток".ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почемуНакануне бойцы группировок "Юг" и "Центр" взяли под контроль населенные пункты Старые Терны и Трудовое. Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.В четверг, 19 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. А запланирована она на 20 января 2025 года.Другие темы: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски.

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, дональд трамп, освобождение, населенный пункт, село, вс рф