На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку
Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Оба села находятся в направлении Курахово
В сводке ведомства уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделения группировки войск "Восток".
Накануне бойцы группировок "Юг" и "Центр" взяли под контроль населенные пункты Старые Терны и Трудовое. Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.
Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
В четверг, 19 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. А запланирована она на 20 января 2025 года.
10:43Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации ТрампаУкраинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Об этом 19 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов