На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку - 19.12.2024 Украина.ру
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На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку
На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку - 19.12.2024 Украина.ру
На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку
Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Оба села находятся в направлении Курахово
2024-12-19T11:50
2024-12-19T11:50
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
дональд трамп
освобождение
населенный пункт
село
вс рф
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В сводке ведомства уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделения группировки войск "Восток".ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почемуНакануне бойцы группировок "Юг" и "Центр" взяли под контроль населенные пункты Старые Терны и Трудовое. Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.В четверг, 19 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. А запланирована она на 20 января 2025 года.Другие темы: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски.
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, дональд трамп, освобождение, населенный пункт, село, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Дональд Трамп, освобождение, населенный пункт, село, ВС РФ

На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку

11:50 19.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: ВС РФ освободили Зеленовку и Новый Комар
Коллаж: ВС РФ освободили Зеленовку и Новый Комар - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Украина.ру
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Министерство обороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Оба села находятся в направлении Курахово
В сводке ведомства уточняется, что населенные пункты были освобождены подразделения группировки войск "Восток".
ВС РФ легко зашли в Зеленовку около Курахово. Deep State объяснил, почему
Накануне бойцы группировок "Юг" и "Центр" взяли под контроль населенные пункты Старые Терны и Трудовое. Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.
Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
В четверг, 19 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. А запланирована она на 20 января 2025 года.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2024
10:43
Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации ТрампаУкраинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Об этом 19 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Другие темы: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговДональд Трампосвобождениенаселенный пунктселоВС РФ
 
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