"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России

"Мой сын, Смаль Михаил Сергеевич, 2002 года рождения, находится в плену с первого дня (СВО, - Ред.), с 24 февраля 2022 года. Он служил на Чонгаре. Единственное письмо его мы получили 10 июня 2023 года. Он был в Горловке. И мы хотим, чтобы он вернулся домой к родителям, на свою Родину (в Херсонскую область, - Ред.). Так как его не обменивают. Ну мы и не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он будет там, то он сюда, к родителям, не придет и не попадет. Пусть он вернется домой, к нам, в семью. И будет с нами. Получит паспорт, будет работать, и будет жить дальше, как мы и жили все до этого", - сказала мать военнопленного Ольга Смаль.