"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России - 19.12.2024 Украина.ру
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"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России
"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России - 19.12.2024 Украина.ру
"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России
Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, который оказался в числе тех, кого Киев отказался менять, попросили представителей российские власти предоставить ему гражданство и больше не включать в обменные списки с Украиной. Эту историю 19 декабря обнародовало агентство РИА Новости
2024-12-19T11:26
2024-12-19T11:26
новости
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гражданство
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Вместе с отцом пленного Сергеем Смалем она проживают в селе Стокопани Херсонской области. Супруги давно получили российское гражданство.Это не единичный случай. Ранее похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.К такому же выводу пришли и родные украинского военнопленного Романа Зельниченко, ранее мобилизованного в ВСУ с целым букетом хронических заболеваний. В России он получил лечение, и его родственники решили, что там ему будет лучше.Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращатьсяДругие темы: Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа.
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новости, россия, херсонская область, киев, вооруженные силы украины, плен, гражданство
Новости, Россия, Херсонская область, Киев, Вооруженные силы Украины, плен, гражданство

"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России

11:26 19.12.2024
 
© РИА НовостиСкриншот видео, родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России
Скриншот видео, родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости
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Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, который оказался в числе тех, кого Киев отказался менять, попросили представителей российские власти предоставить ему гражданство и больше не включать в обменные списки с Украиной. Эту историю 19 декабря обнародовало агентство РИА Новости

"Мой сын, Смаль Михаил Сергеевич, 2002 года рождения, находится в плену с первого дня (СВО, - Ред.), с 24 февраля 2022 года. Он служил на Чонгаре. Единственное письмо его мы получили 10 июня 2023 года. Он был в Горловке. И мы хотим, чтобы он вернулся домой к родителям, на свою Родину (в Херсонскую область, - Ред.). Так как его не обменивают. Ну мы и не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он будет там, то он сюда, к родителям, не придет и не попадет. Пусть он вернется домой, к нам, в семью. И будет с нами. Получит паспорт, будет работать, и будет жить дальше, как мы и жили все до этого", - сказала мать военнопленного Ольга Смаль.

Вместе с отцом пленного Сергеем Смалем она проживают в селе Стокопани Херсонской области. Супруги давно получили российское гражданство.
Это не единичный случай. Ранее похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выборБывший сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, то есть военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, который сейчас находится в российском плену, заявил, что боится мобилизации сына на Украине. Об этом он рассказал 17 октября агентству РИА Новости
К такому же выводу пришли и родные украинского военнопленного Романа Зельниченко, ранее мобилизованного в ВСУ с целым букетом хронических заболеваний. В России он получил лечение, и его родственники решили, что там ему будет лучше.
Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться
Другие темы: Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа.
 
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