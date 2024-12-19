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Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России

Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России - 19.12.2024 Украина.ру

Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России

Президент России в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" рассказал о надежной и стабильной ситуации в экономике страны

2024-12-19T12:23

2024-12-19T12:23

2024-12-19T12:31

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Он указал на рекордно низкий по миру уровень безработицы (2,3 процента).Также президент отметил рост производства (4,4 процента), в частности перерабатывающей промышленности (8,1 процента).По словам главы государства, тревожным сигналом является рост инфляции. Однако, он указал, что и зарплата граждан в реальном выражении в 2024 году выросла на девять процентов.

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новости, россия, владимир путин, набиуллина эльвира, президент