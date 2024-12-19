Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России - 19.12.2024 Украина.ру
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Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России
Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России - 19.12.2024 Украина.ру
Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России
Президент России в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" рассказал о надежной и стабильной ситуации в экономике страны
2024-12-19T12:23
2024-12-19T12:31
новости
россия
владимир путин
набиуллина эльвира
президент
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Он указал на рекордно низкий по миру уровень безработицы (2,3 процента).Также президент отметил рост производства (4,4 процента), в частности перерабатывающей промышленности (8,1 процента).По словам главы государства, тревожным сигналом является рост инфляции. Однако, он указал, что и зарплата граждан в реальном выражении в 2024 году выросла на девять процентов.
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новости, россия, владимир путин, набиуллина эльвира, президент
Новости, Россия, Владимир Путин, Набиуллина Эльвира, президент

Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России

12:23 19.12.2024 (обновлено: 12:31 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРасширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" рассказал о надежной и стабильной ситуации в экономике страны
Он указал на рекордно низкий по миру уровень безработицы (2,3 процента).
Также президент отметил рост производства (4,4 процента), в частности перерабатывающей промышленности (8,1 процента).
По словам главы государства, тревожным сигналом является рост инфляции.
"Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального Банка (Эльвирой Набиуллиной - ред.). Эльвира мне сказала, что уже 9,2-9,3% (инфляция - ред.)", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Однако, он указал, что и зарплата граждан в реальном выражении в 2024 году выросла на девять процентов.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинНабиуллина Эльвирапрезидент
 
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