https://ukraina.ru/20241219/1059759911.html

Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем

Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем - 19.12.2024 Украина.ру

Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем

Десятки экспертных групп работают сейчас над моделью мирного соглашения, которое учитывает интересы киевского режима. А руководство режима настроено продолжать кровавый кошмар войны как можно дольше.

2024-12-19T05:58

2024-12-19T05:58

2024-12-19T05:58

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Украинские спикеры обсуждают, когда же наступит мир. Поводом стало заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он получил от Киева сигналы о готовности к урегулированию конфликта. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире одного из ютуб-каналов рассказал, что, по его информации, сейчас над моделью мирного соглашения работают несколько экспертно-консультационных групп (возможно, несколько десятков), и несколько вариантов соглашения о прекращении огня он видел лично.Все эти разрабатываемые варианты, по его словам, для Украины приемлемы, все они "играют в плюс для Украины". Подробностей эксперт раскрывать не стал, чтобы не повредить процессу.Бортник добавил, что Трамп ловко ловит на слове украинских политиков, напомнив о заявлении Зеленского о том, что никто так не хочет мира, как украинцы. Раз ты за мир, действуй. Завершение конфликта или просто прекращение огня на Украине важно для Трампа – во-первых, обещал, во-вторых, это даст возможность провести аудит помощи Киеву. А такой аудит позволит нанести сокрушительный удар по глубинному государству, по курсу глобалистов, по Демпартии в США и по ее союзникам в мире."Потому что главная его (Трампа – Ред.) задача на этом сроке – это разрушение deep state. А украинский кейс, украинский фронт – это один из ключевых фронтов борьбы против американского глубинного государства", - сказал политолог. Он добавил, что там (у Трампа – Ред.) это не воспринимают с точки зрения украинской политики (ее до сих пор нет) или даже российской политики – речь о борьбе за власть и доминировании внутри западного мира.При этом Киеву придется смириться с утратой территорий, Трамп ведь четко сказал, что там не за что бороться, сказал Бортник. По его мнению, вероятно, что уже в скором времени (если Трамп будет успешен) существующая линия фронта и станет новой политической границей, и именно "поэтому российская армия так спешит".Впрочем, какие-либо планы заморозки конфликта "в плюс Украине" не устроят Москву. Да и киевский режим на деле не демонстрирует пока никаких мирных намерений, что и понятно: для Зеленского мир равнозначен потере власти, а там и все остальное можно потерять.Как заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Зеленский и его клика "готовы пожертвовать своими гражданами, чтобы удержаться у власти и избежать наказания за преступления против своего народа". Однако, по словам российского дипломата, "конец преступного и алчного режима близок".Зеленский отказался от рождественского перемирия, и это не удивляет, поскольку нынешняя украинская власть занимается геноцидом, уничтожением украинского народа, заявила вынужденная покинуть страну украинская телеведущая Снежана Егорова в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.Она напомнила, что, еще находясь на Украине, говорила, что страна стала уже не просто колонией, но концлагерем, "а эта власть – это просто администрация этого концлагеря". Людям сложно в это поверить, поскольку "их, как лягушку, варили постепенно… постепенно у людей отбирали права, свободы, возможности, деньги, родственников, друзей, и память, памятники, книги…", пояснила Снежана Егорова.По ее словам, очутившись в этой точке, люди теперь не знают, куда им бежать и что делать, они могут лишь понять, в привилегированном ли они находятся бараке или же уже на пути в газовую камеру."Особенно когда эти бешеные псы из ТЦК ловят людей и заталкивают их, как животных, как собак… Вот раньше ужасные были кадры, фильмы прямо снимали о том, как ловили бездомных собак, как собаки визжали, и как они тоже друг друга спасали. А вот сейчас мы наблюдаем за тем, как людей, наших сограждан как собак ловят и бросают в ТЦК", - сказала Егорова.Зеленский и его окружение не хотят прекращать весь этот ужас, потому что понимают: "как только прекращается война, люди выходят из своих бараков, и они хотят получить сатисфакцию", отметила журналистка. По ее словам, то, что делает Зеленский – "это преступление века XXI", он приносит в жертву людей, чтобы еще немного продлить нынешнее кровавое безумие.И есть, видимо, люди, которые верят, что их фюрер (Зеленский – Ред.) всегда будет у руля, а кто-то уже боится выходить на свободу, так как привык к порядкам концлагеря, сказала Егорова. При этом она призвала помнить уроки истории – так, в фашистской Германии руководство поняло, что война проиграна, еще в 1944 году, но воевали дальше – вывозили награбленное, готовили себе запасные аэродромы, и т.д.И Зеленский, и (глава ОП – Ред.) Ермак и прочие подельники сейчас занимаются тем же. А народ убеждают в том, что "все стабильно, теперь будет так и больше никак – и это работает", отметила ведущая. Она призвала украинцев держаться и... учиться молиться. И помнить, что дело спасения своей жизни только в их собственных руках, а власть продолжит охотиться на их скальпы.Концлагерем нынешнюю Украину назвал и находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, сразу после открытия границ страну покинут сотни тысяч, если не миллионы."Страна-концлагерь, в которую превратил Украину Зеленский, не может предложить ничего своим гражданам, чтобы стимулировать их остаться. Шароварная бандеровщина, снесённые памятники и сожженные книги - такая себе заявка на страну-мечту в 21-м веке…", - пояснил нардеп.Тем временем на Украине мобилизация (та самая охота за скальпами) в виде простого отлова людей на улицах городов и сел продолжается. Но общество начинает понимать, в чем тут дело."Если военные тысячами одновременно уходят в СЗЧ (самовольное оставление части — Ред.), то смысл насильственной мобилизации только один - вымогательство денег. Никакого отношения к обороноспособности государства охота на улицах на гражданских людей не имеет" - пишет телеграм-канал MAGA. "Это банальное корыстное насильственное преступление, которое совершается организованный преступной группировкой и с использованием должностных полномочий. Об уровне боевой способности похищенных людей не может не знать высшее военное руководство, а значит все они полностью вовлечены в эти преступления. Все, включая членов ставки", - считают авторы канала.По их мнению, и тема снижения мобилизационного возраста до 18 лет — это совсем не про обороноспособность, а про деньги. Ведь за своих детей родители отдадут все.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Кнут и пряник из США. Трамп готовит Россию к ультиматуму в Киеве и Москве"

https://ukraina.ru/20241218/1059728792.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, запад, дональд трамп, василий небензя, руслан бортник, александр дубинский, снежана егорова, политика, эксперты, андрей ермак, мобилизация, концлагерь