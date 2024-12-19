"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО - 19.12.2024 Украина.ру
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"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО
"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО - 19.12.2024 Украина.ру
"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО
Западу в своих планах на Украину следовало считаться с рамками допустимого в национальных интересах России. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", кандидат на пост канцлера ФРГ Сара Вагенкнехт.
2024-12-19T11:22
2024-12-19T11:22
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В интервью немецкому телеканалу Сара Вагенкнехт рассказала о предыстории конфликта с Россией, вылившегося в российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)"Я была среди тех, кто предупреждал еще накануне этого конфликта: если Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы включить Украину в зону своего военного влияния, разместить на Украине западные военные базы, военные объекты, базы ЦРУ - а все это и происходило, то это значительно увеличит угрозу войны", - сказала Вагенкнехт.Она отметила, что такого же мнения придерживались западне дипломаты, предупреждавшие о последствиях.Западноевропейские медиахолдинги называют Сару Вагенкнехт в числе "друзей Путина" из-за критики федерального правительства в том числе и по международной повестке. Вагенкнехт последовательно выступала за нормализацию отношений с Россией, осложнённых Берлином до начала СВО. На этой почве она разошлась также с однопартийцами, создав новую партию левого толка - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", которая вместе с новой правой партией "Альтернатива для Германии" представляет новое поколение политических лидеров ФРГ и добивается хороших результатов на местных выборах.Также на эту тему: Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"
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новости, украина, россия, германия, владимир путин, цру, сво, международные отношения, международная политика, ес, национальные интересы, национальная безопасность, нато
Новости, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, ЦРУ, СВО, международные отношения, Международная политика, ЕС, национальные интересы, национальная безопасность, НАТО

"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО

11:22 19.12.2024
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : politikus.ru
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Западу в своих планах на Украину следовало считаться с рамками допустимого в национальных интересах России. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", кандидат на пост канцлера ФРГ Сара Вагенкнехт.
В интервью немецкому телеканалу Сара Вагенкнехт рассказала о предыстории конфликта с Россией, вылившегося в российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)
"Я была среди тех, кто предупреждал еще накануне этого конфликта: если Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы включить Украину в зону своего военного влияния, разместить на Украине западные военные базы, военные объекты, базы ЦРУ - а все это и происходило, то это значительно увеличит угрозу войны", - сказала Вагенкнехт.
Она отметила, что такого же мнения придерживались западне дипломаты, предупреждавшие о последствиях.
"Безусловно, этого конфликта можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать красные линии русских. И эта красная линия была всегда: они не хотят западных военных и военных объектов США на своей границе. Это можно считать легитимным или нелегитимным, но было бы лучше, и многих страданий удалось бы избежать, если бы эти линии уважали", - констатировала Вагенкнехт.
Западноевропейские медиахолдинги называют Сару Вагенкнехт в числе "друзей Путина" из-за критики федерального правительства в том числе и по международной повестке. Вагенкнехт последовательно выступала за нормализацию отношений с Россией, осложнённых Берлином до начала СВО. На этой почве она разошлась также с однопартийцами, создав новую партию левого толка - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", которая вместе с новой правой партией "Альтернатива для Германии" представляет новое поколение политических лидеров ФРГ и добивается хороших результатов на местных выборах.
Также на эту тему: Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"
 
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