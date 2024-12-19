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"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО

"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО - 19.12.2024 Украина.ру

"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО

Западу в своих планах на Украину следовало считаться с рамками допустимого в национальных интересах России. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", кандидат на пост канцлера ФРГ Сара Вагенкнехт.

2024-12-19T11:22

2024-12-19T11:22

2024-12-19T11:22

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В интервью немецкому телеканалу Сара Вагенкнехт рассказала о предыстории конфликта с Россией, вылившегося в российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)"Я была среди тех, кто предупреждал еще накануне этого конфликта: если Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы включить Украину в зону своего военного влияния, разместить на Украине западные военные базы, военные объекты, базы ЦРУ - а все это и происходило, то это значительно увеличит угрозу войны", - сказала Вагенкнехт.Она отметила, что такого же мнения придерживались западне дипломаты, предупреждавшие о последствиях.Западноевропейские медиахолдинги называют Сару Вагенкнехт в числе "друзей Путина" из-за критики федерального правительства в том числе и по международной повестке. Вагенкнехт последовательно выступала за нормализацию отношений с Россией, осложнённых Берлином до начала СВО. На этой почве она разошлась также с однопартийцами, создав новую партию левого толка - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", которая вместе с новой правой партией "Альтернатива для Германии" представляет новое поколение политических лидеров ФРГ и добивается хороших результатов на местных выборах.Также на эту тему: Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"

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