"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
© Фото : politikus.ru
Западу в своих планах на Украину следовало считаться с рамками допустимого в национальных интересах России. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", кандидат на пост канцлера ФРГ Сара Вагенкнехт.
В интервью немецкому телеканалу Сара Вагенкнехт рассказала о предыстории конфликта с Россией, вылившегося в российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)
"Я была среди тех, кто предупреждал еще накануне этого конфликта: если Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы включить Украину в зону своего военного влияния, разместить на Украине западные военные базы, военные объекты, базы ЦРУ - а все это и происходило, то это значительно увеличит угрозу войны", - сказала Вагенкнехт.
Она отметила, что такого же мнения придерживались западне дипломаты, предупреждавшие о последствиях.
"Безусловно, этого конфликта можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать красные линии русских. И эта красная линия была всегда: они не хотят западных военных и военных объектов США на своей границе. Это можно считать легитимным или нелегитимным, но было бы лучше, и многих страданий удалось бы избежать, если бы эти линии уважали", - констатировала Вагенкнехт.
Западноевропейские медиахолдинги называют Сару Вагенкнехт в числе "друзей Путина" из-за критики федерального правительства в том числе и по международной повестке. Вагенкнехт последовательно выступала за нормализацию отношений с Россией, осложнённых Берлином до начала СВО. На этой почве она разошлась также с однопартийцами, создав новую партию левого толка - "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", которая вместе с новой правой партией "Альтернатива для Германии" представляет новое поколение политических лидеров ФРГ и добивается хороших результатов на местных выборах.