ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру
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ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру
ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ опубликовала кадры задержания в Подмосковье гражданина Узбекистана Ахмеда Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
2024-12-19T11:21
2024-12-19T11:22
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На видео видно, как вооруженные оперативники заходят в подъезд и заходят в помещение, где находятся несколько человек. На следующих кадрах задержанный сидит на коленях на улице. Его руки застегнуты за спиной наручниками.Ранее опубликовало кадры допроса подозреваемого, где мужчина признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждал, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Еще по теме: "Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова.
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новости, подмосковье, узбекистан, москва, фсб, задержание
Новости, Подмосковье, Узбекистан, Москва, ФСБ, задержание

ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

11:21 19.12.2024 (обновлено: 11:22 19.12.2024)
 
© ФСБ Скриншот видео, кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Скриншот видео, кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
© ФСБ
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ФСБ опубликовала кадры задержания в Подмосковье гражданина Узбекистана Ахмеда Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
На видео видно, как вооруженные оперативники заходят в подъезд и заходят в помещение, где находятся несколько человек. На следующих кадрах задержанный сидит на коленях на улице. Его руки застегнуты за спиной наручниками.
Ранее опубликовало кадры допроса подозреваемого, где мужчина признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждал, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Еще по теме: "Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова.
 
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