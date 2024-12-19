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ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру

ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ опубликовала кадры задержания в Подмосковье гражданина Узбекистана Ахмеда Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова

2024-12-19T11:21

2024-12-19T11:21

2024-12-19T11:22

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На видео видно, как вооруженные оперативники заходят в подъезд и заходят в помещение, где находятся несколько человек. На следующих кадрах задержанный сидит на коленях на улице. Его руки застегнуты за спиной наручниками.Ранее опубликовало кадры допроса подозреваемого, где мужчина признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мужчина также утверждал, что за совершение этого деяния в СБУ ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Еще по теме: "Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова.

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новости, подмосковье, узбекистан, москва, фсб, задержание