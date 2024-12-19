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Путин указал на плюсы ухода иностранных компаний из России
Путин указал на плюсы ухода иностранных компаний из России - 19.12.2024 Украина.ру
Путин указал на плюсы ухода иностранных компаний из России
Уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
2024-12-19T12:35
2024-12-19T12:35
2024-12-19T12:36
новости
владимир путин
россия
компания
суверенитет
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"С нашего рынка ушли многие (иностранные - ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития", - сказал глава государства.Он уточнил, что это укрепляет технологический суверенитет."Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - объяснил Путин.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, компания, суверенитет
Новости, Владимир Путин, Россия, компания, суверенитет
Путин указал на плюсы ухода иностранных компаний из России
12:35 19.12.2024 (обновлено: 12:36 19.12.2024)
Уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
"С нашего рынка ушли многие (иностранные - ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития", - сказал глава государства.
Он уточнил, что это укрепляет технологический суверенитет.
"Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - объяснил Путин.