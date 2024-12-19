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"Ситуация меняется кардинально": Путин рассказал о перспективе победы в СВО

"Ситуация меняется кардинально": Путин рассказал о перспективе победы в СВО - 19.12.2024 Украина.ру

"Ситуация меняется кардинально": Путин рассказал о перспективе победы в СВО

Армия России в ходе СВО ускорила освобождение территорий. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией"

2024-12-19T12:43

2024-12-19T12:43

2024-12-19T12:45

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Владимир Путин рассказал, что российские бойцы в зоне СВО дарят ему шевроны и другие сувениры. Он продемонстрировал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты."Ситуация меняется кардинально. Движение идёт по всей линии фронта каждый день", - констатировал Путин, оценивая ход СВО.По его словам, российская армия продвигается ежедневно не на сотню метров, а на квадратные километры.По его словам, российские военнослужащие действуют героически и мощь российской армии возрастает."Удачи, победы и возвращения домой!", - с таким пожеланием к российским военнослужащим обратился президент России."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.

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новости, россия, владимир путин, сво, украина, донбасс