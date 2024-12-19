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Кадровый вопрос: Путин ответил, что ждет военные учебные заведения страны
Кадровый вопрос: Путин ответил, что ждет военные учебные заведения страны - 19.12.2024 Украина.ру
Кадровый вопрос: Путин ответил, что ждет военные учебные заведения страны
Самый первый вопрос из зала во время "Прямой линии-2024" задала представитель портала "15 регион" из Северной Осетии Алина Хасаева. Он коснулся судьбы учебных заведений, которые готовят военных и силовиков
2024-12-19T12:49
2024-12-19T12:49
2024-12-19T13:02
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Журналистка уточнила, что раньше на Северном Кавказе было много учебных заведений, которые готовили военных специалистов. В частности, Северокавказский военный институт внутренних войск выпустил семь героев Советского Союза, 14 героев России, экс-министра МВД Анатолия Куликова, а также участника СВО Сергея Хайрудтинова, который получил звание героя совсем недавно.Хасаева спросила президента, что планируется делать для подготовки военных кадров в стране, а также попросила Путина возродить это учебное заведение.В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным".Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.Число вопросов к президенту уже перевалило за 2,2 миллиона. Основные темы, интересующие россиян - социальные, связанные с СВО и международной обстановкой.
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новости, россия, северная осетия, северный кавказ, владимир путин, кадры, военные
Новости, Россия, Северная Осетия, Северный Кавказ, Владимир Путин, кадры, военные
Кадровый вопрос: Путин ответил, что ждет военные учебные заведения страны
12:49 19.12.2024 (обновлено: 13:02 19.12.2024)
Самый первый вопрос из зала во время "Прямой линии-2024" задала представитель портала "15 регион" из Северной Осетии Алина Хасаева. Он коснулся судьбы учебных заведений, которые готовят военных и силовиков
Журналистка уточнила, что раньше на Северном Кавказе было много учебных заведений, которые готовили военных специалистов. В частности, Северокавказский военный институт внутренних войск выпустил семь героев Советского Союза, 14 героев России, экс-министра МВД Анатолия Куликова, а также участника СВО Сергея Хайрудтинова, который получил звание героя совсем недавно.
Хасаева спросила президента, что планируется делать для подготовки военных кадров в стране, а также попросила Путина возродить это учебное заведение.
"Северная Осетия сегда была форпостом России в этом направлении и во все времена оправдывала это свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой Родине, и к нашей общей большой Родине - России. Вы сказали о сокращении училищ, связано это не с тем, что в Осетии именно решили закрыть, связано это с тем, что сеть военных училищ, как посчитали военные специалисты, военные ведомства, она была переразмеренной. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу целого ряда обстоятельств до 1,5 миллионов человек. Я не могу прямо сейчас сказать, что мы это сделаем завтра, но я вам обещаю, что мы это точно проработаем", - ответил Путин.
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным".
Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
Число вопросов к президенту уже перевалило за 2,2 миллиона. Основные темы, интересующие россиян - социальные, связанные с СВО и международной обстановкой.