Кадровый вопрос: Путин ответил, что ждет военные учебные заведения страны

"Северная Осетия сегда была форпостом России в этом направлении и во все времена оправдывала это свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой Родине, и к нашей общей большой Родине - России. Вы сказали о сокращении училищ, связано это не с тем, что в Осетии именно решили закрыть, связано это с тем, что сеть военных училищ, как посчитали военные специалисты, военные ведомства, она была переразмеренной. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу целого ряда обстоятельств до 1,5 миллионов человек. Я не могу прямо сейчас сказать, что мы это сделаем завтра, но я вам обещаю, что мы это точно проработаем", - ответил Путин.