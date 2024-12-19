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"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО - 19.12.2024 Украина.ру
"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
Российские военнослужащие получат все полагающиеся им выплаты за уничтоженную в ходе СВО вражескую технику. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T12:58
2024-12-19T12:58
2024-12-19T12:58
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ВСУ бросают на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения, констатировал Путин, оценивая ситуацию в курской области.В Курской области лесопосадки завалены телами противника. Активно уничтожается вражеская техника, поставленная странами НАТО на Украину.Путин уверен, что Курская область будет освобождена от оккупантов и это лишь вопрос времени. Он отметил, что при этом важен вопрос цены такой победы, измеряемой в человеческих жизнях."Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют", - сказал он.По словам президента, количество подбитой вражеской техники в нынешнем году превысило количество за прошлый год или сопоставимо с прошлогодними данными по СВО.Путин также ответил на вопрос о выплатах российским бойцам за уничтоженную вражескую технику. Он удивился вопросу о задержках с такими выплатами и заверил – выплаты будут обязательно, по линии Минобороны это должны были сделать."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, минобороны рф, выплаты, сво, всу, потери всу, военная техника
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, выплаты, СВО, ВСУ, потери ВСУ, военная техника
"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
Российские военнослужащие получат все полагающиеся им выплаты за уничтоженную в ходе СВО вражескую технику. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
ВСУ бросают на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения, констатировал Путин, оценивая ситуацию в курской области.
В Курской области
лесопосадки завалены телами противника. Активно уничтожается вражеская техника, поставленная странами НАТО на Украину
.
Путин уверен, что Курская область будет освобождена от оккупантов и это лишь вопрос времени. Он отметил, что при этом важен вопрос цены такой победы, измеряемой в человеческих жизнях.
"Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют", - сказал он.
По словам президента, количество подбитой вражеской техники в нынешнем году превысило количество за прошлый год или сопоставимо с прошлогодними данными по СВО.
Путин также ответил на вопрос о выплатах российским бойцам за уничтоженную вражескую технику. Он удивился вопросу о задержках с такими выплатами и заверил – выплаты будут обязательно, по линии Минобороны
это должны были сделать.
"Должны, конечно. А что , есть проблемы с этим? Странно. Всё будет сделано. Даже сомнения не должно быть и ни у кого. Всё будет сделано", - подчеркнул президент России.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.