"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059791815.html
"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО - 19.12.2024 Украина.ру
"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО
Российские военнослужащие получат все полагающиеся им выплаты за уничтоженную в ходе СВО вражескую технику. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T12:58
2024-12-19T12:58
новости
россия
курская область
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
минобороны рф
выплаты
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058018686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aa1f0630f5386b7ac5540c7251da207.jpg
ВСУ бросают на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения, констатировал Путин, оценивая ситуацию в курской области.В Курской области лесопосадки завалены телами противника. Активно уничтожается вражеская техника, поставленная странами НАТО на Украину.Путин уверен, что Курская область будет освобождена от оккупантов и это лишь вопрос времени. Он отметил, что при этом важен вопрос цены такой победы, измеряемой в человеческих жизнях."Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют", - сказал он.По словам президента, количество подбитой вражеской техники в нынешнем году превысило количество за прошлый год или сопоставимо с прошлогодними данными по СВО.Путин также ответил на вопрос о выплатах российским бойцам за уничтоженную вражескую технику. Он удивился вопросу о задержках с такими выплатами и заверил – выплаты будут обязательно, по линии Минобороны это должны были сделать."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
россия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058018686_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e2e8ccc3a78101e16f56aa3dcd9610.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, минобороны рф, выплаты, сво, всу, потери всу, военная техника
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, выплаты, СВО, ВСУ, потери ВСУ, военная техника

"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО

12:58 19.12.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военнослужащие получат все полагающиеся им выплаты за уничтоженную в ходе СВО вражескую технику. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
ВСУ бросают на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения, констатировал Путин, оценивая ситуацию в курской области.
В Курской области лесопосадки завалены телами противника. Активно уничтожается вражеская техника, поставленная странами НАТО на Украину.
Путин уверен, что Курская область будет освобождена от оккупантов и это лишь вопрос времени. Он отметил, что при этом важен вопрос цены такой победы, измеряемой в человеческих жизнях.
"Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют", - сказал он.
По словам президента, количество подбитой вражеской техники в нынешнем году превысило количество за прошлый год или сопоставимо с прошлогодними данными по СВО.
Путин также ответил на вопрос о выплатах российским бойцам за уничтоженную вражескую технику. Он удивился вопросу о задержках с такими выплатами и заверил – выплаты будут обязательно, по линии Минобороны это должны были сделать.
"Должны, конечно. А что , есть проблемы с этим? Странно. Всё будет сделано. Даже сомнения не должно быть и ни у кого. Всё будет сделано", - подчеркнул президент России.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМинобороны РФвыплатыСВОВСУпотери ВСУвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Путин ответил на мигрантский вопрос
14:31Люди одной культуры: Путин ответил, где украинцев больше — в России или на Украине
14:24Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости
14:22Живые пианисты: У них продолжается бой
14:06Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России
14:03Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада
13:56Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
13:54"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
13:52"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия
13:49Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу
13:32"В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах
13:30Путин рассказал о строительном буме в Мариуполе
13:28Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря
13:24"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
13:20Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев
13:16Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
13:15"Враг упирается, но когда нас это останавливало?" Русская артиллерия проламывает оборону ВСУ под Курахово
13:11"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
13:08Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии — Путин
13:05Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Лента новостейМолния