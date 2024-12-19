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"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО

"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО - 19.12.2024 Украина.ру

"Всё будет сделано": президент России пообещал обеспечить выплаты за уничтожение техники НАТО

Российские военнослужащие получат все полагающиеся им выплаты за уничтоженную в ходе СВО вражескую технику. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T12:58

2024-12-19T12:58

2024-12-19T12:58

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ВСУ бросают на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения, констатировал Путин, оценивая ситуацию в курской области.В Курской области лесопосадки завалены телами противника. Активно уничтожается вражеская техника, поставленная странами НАТО на Украину.Путин уверен, что Курская область будет освобождена от оккупантов и это лишь вопрос времени. Он отметил, что при этом важен вопрос цены такой победы, измеряемой в человеческих жизнях."Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют", - сказал он.По словам президента, количество подбитой вражеской техники в нынешнем году превысило количество за прошлый год или сопоставимо с прошлогодними данными по СВО.Путин также ответил на вопрос о выплатах российским бойцам за уничтоженную вражескую технику. Он удивился вопросу о задержках с такими выплатами и заверил – выплаты будут обязательно, по линии Минобороны это должны были сделать."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.

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