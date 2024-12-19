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Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас
Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас - 19.12.2024 Украина.ру
Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что среди стран Евросоюза нет согласия относительно содержания гарантий безопасности для Украины, передает Financial Times
2024-12-19T10:50
2024-12-19T10:50
2024-12-19T11:02
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"Главный вопрос в том, что такое гарантия безопасности? Что на самом деле значимо?... Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, что на самом деле защищает вас и оберегает вас, когда кто-то нападает на вас?... Все государства-члены ЕС, подписавшие соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, должны ответить: что это такое?... Я имею в виду, на самом деле, что они готовы положить на стол, чтобы эти гарантии безопасности не были пустыми", - объяснила Каллас.Она также призвала западные столицы прекратить предлагать Владимиру Зеленскому мирные переговоры и вместо этого убедиться в том, что их обещания Киеву о гарантиях безопасности не были "пустыми".В четверг главы государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе планируют обсудить свою позицию по Украине на фоне плачевной для ВСУ ситуации на фронте, а также предстоящего прихода к власти в США администрации во главе с Дональдом Трампом.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Дональд Трамп, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС
Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас
10:50 19.12.2024 (обновлено: 11:02 19.12.2024)
Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что среди стран Евросоюза нет согласия относительно содержания гарантий безопасности для Украины, передает Financial Times