Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего - 19.12.2024 Украина.ру
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Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего
Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего - 19.12.2024 Украина.ру
Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего
Эммануэль Макрон на посту президента Франции создал проблемы и не может предложить ничего хорошего. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
2024-12-19T10:45
2024-12-19T10:45
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марин ле пен
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В ходе интервью испанской газете Ле пен признала, что Франция – страна с самой высокой в мире налоговой нагрузкой. Однако проблема французов не в том, что налоги высоки, отметила она, а в том, насколько неэффективно руковдство страны транжирит бюджетные средства.По её мнению, не оппозиция сейчас дестабилизирует ситуацию во Франции, а правительство, которое формирует Макрон."Если есть нестабильность, то это вина исключительно Макрона. За семь лет он создал долг в триллион долларов, и именно это усложнило ситуацию в стране. Он также распустил парламент, думая, что выиграет выборы, но проиграл их. И он только что назначил премьер-министра, а на самом деле это он сам себя назначил. Мы здесь не для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, а для того, чтобы изменить политику, которую они навязывают французам", - заявила лидер парламентской фракции.Отвечая на вопрос о том, должен ли Макрон уйти в отставку, Ле Пен не дала прямого ответа."Ему предстоит определить, сможет ли он в какой-то момент продолжать занимать свою должность, если он больше не продвигает ничего положительного для страны. Если в какой-то момент он окажется в ловушке ограничений французской конституции, именно он будет принимать решение", - сказала Ле Пен.Ранее во французской прессе Марин Ле Пен называли "другом Путина" из-за скепсиса по вопросам поддержки киевского режима в ходе СВО. Эммануэль Макрон в 2024 году решил распустить парламент в надежде укрепить позиции в депутатском корпусе, потерпев поражение. Эксперты объяснили поражение Макрона эффективной критикой оппозиционерами макроновских инициатив, среди которых – ввод войск Франции и других западных стран на Украину в условиях СВО.В ходе состоявшихся 12 декабря переговоров в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск отказал президенту Франции во вводе польских войск на территорию Украины под любым предлогом. Подробности в публикации Польша отказалась отправлять войска на Украину Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря
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новости, франция, украина, польша, марин ле пен, эммануэль макрон, ес, евроинтеграция
Новости, Франция, Украина, Польша, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, ЕС, евроинтеграция

Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего

10:45 19.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Эммануэль Макрон на посту президента Франции создал проблемы и не может предложить ничего хорошего. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
В ходе интервью испанской газете Ле пен признала, что Франция – страна с самой высокой в мире налоговой нагрузкой. Однако проблема французов не в том, что налоги высоки, отметила она, а в том, насколько неэффективно руковдство страны транжирит бюджетные средства.
"Мы не можем повышать налоги, когда люди не могут оплатить счета за электроэнергию. И для этого необходимо атаковать другую сторону проблемы: чрезмерные расходы государства", - сказала Ле Пен.
По её мнению, не оппозиция сейчас дестабилизирует ситуацию во Франции, а правительство, которое формирует Макрон.
"Если есть нестабильность, то это вина исключительно Макрона. За семь лет он создал долг в триллион долларов, и именно это усложнило ситуацию в стране. Он также распустил парламент, думая, что выиграет выборы, но проиграл их. И он только что назначил премьер-министра, а на самом деле это он сам себя назначил. Мы здесь не для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, а для того, чтобы изменить политику, которую они навязывают французам", - заявила лидер парламентской фракции.
Отвечая на вопрос о том, должен ли Макрон уйти в отставку, Ле Пен не дала прямого ответа.
"Ему предстоит определить, сможет ли он в какой-то момент продолжать занимать свою должность, если он больше не продвигает ничего положительного для страны. Если в какой-то момент он окажется в ловушке ограничений французской конституции, именно он будет принимать решение", - сказала Ле Пен.
Ранее во французской прессе Марин Ле Пен называли "другом Путина" из-за скепсиса по вопросам поддержки киевского режима в ходе СВО. Эммануэль Макрон в 2024 году решил распустить парламент в надежде укрепить позиции в депутатском корпусе, потерпев поражение. Эксперты объяснили поражение Макрона эффективной критикой оппозиционерами макроновских инициатив, среди которых – ввод войск Франции и других западных стран на Украину в условиях СВО.
В ходе состоявшихся 12 декабря переговоров в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск отказал президенту Франции во вводе польских войск на территорию Украины под любым предлогом. Подробности в публикации Польша отказалась отправлять войска на Украину
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