https://ukraina.ru/20241219/1059780616.html
Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего
Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего - 19.12.2024 Украина.ру
Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего
Эммануэль Макрон на посту президента Франции создал проблемы и не может предложить ничего хорошего. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
2024-12-19T10:45
2024-12-19T10:45
2024-12-19T10:45
новости
франция
украина
польша
марин ле пен
эммануэль макрон
ес
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/01/1018540129_0:157:2297:1449_1920x0_80_0_0_447a20d40cc9b588ef41b1f4c5a12b1a.jpg
В ходе интервью испанской газете Ле пен признала, что Франция – страна с самой высокой в мире налоговой нагрузкой. Однако проблема французов не в том, что налоги высоки, отметила она, а в том, насколько неэффективно руковдство страны транжирит бюджетные средства.По её мнению, не оппозиция сейчас дестабилизирует ситуацию во Франции, а правительство, которое формирует Макрон."Если есть нестабильность, то это вина исключительно Макрона. За семь лет он создал долг в триллион долларов, и именно это усложнило ситуацию в стране. Он также распустил парламент, думая, что выиграет выборы, но проиграл их. И он только что назначил премьер-министра, а на самом деле это он сам себя назначил. Мы здесь не для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, а для того, чтобы изменить политику, которую они навязывают французам", - заявила лидер парламентской фракции.Отвечая на вопрос о том, должен ли Макрон уйти в отставку, Ле Пен не дала прямого ответа."Ему предстоит определить, сможет ли он в какой-то момент продолжать занимать свою должность, если он больше не продвигает ничего положительного для страны. Если в какой-то момент он окажется в ловушке ограничений французской конституции, именно он будет принимать решение", - сказала Ле Пен.Ранее во французской прессе Марин Ле Пен называли "другом Путина" из-за скепсиса по вопросам поддержки киевского режима в ходе СВО. Эммануэль Макрон в 2024 году решил распустить парламент в надежде укрепить позиции в депутатском корпусе, потерпев поражение. Эксперты объяснили поражение Макрона эффективной критикой оппозиционерами макроновских инициатив, среди которых – ввод войск Франции и других западных стран на Украину в условиях СВО.В ходе состоявшихся 12 декабря переговоров в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск отказал президенту Франции во вводе польских войск на территорию Украины под любым предлогом. Подробности в публикации Польша отказалась отправлять войска на Украину Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря
франция
украина
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/01/1018540129_11:146:2198:1786_1920x0_80_0_0_c029193cee28ea5d0bc0fdc8e1a6afbc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, польша, марин ле пен, эммануэль макрон, ес, евроинтеграция
Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего
Эммануэль Макрон на посту президента Франции создал проблемы и не может предложить ничего хорошего. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
В ходе интервью испанской газете Ле пен признала, что Франция – страна с самой высокой в мире налоговой нагрузкой. Однако проблема французов не в том, что налоги высоки, отметила она, а в том, насколько неэффективно руковдство страны транжирит бюджетные средства.
"Мы не можем повышать налоги, когда люди не могут оплатить счета за электроэнергию. И для этого необходимо атаковать другую сторону проблемы: чрезмерные расходы государства", - сказала
Ле Пен.
По её мнению, не оппозиция сейчас дестабилизирует ситуацию во Франции, а правительство, которое формирует Макрон.
"Если есть нестабильность, то это вина исключительно Макрона. За семь лет он создал долг в триллион долларов, и именно это усложнило ситуацию в стране. Он также распустил парламент, думая, что выиграет выборы, но проиграл их. И он только что назначил премьер-министра, а на самом деле это он сам себя назначил. Мы здесь не для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, а для того, чтобы изменить политику, которую они навязывают французам", - заявила лидер парламентской фракции.
Отвечая на вопрос о том, должен ли Макрон уйти в отставку, Ле Пен не дала прямого ответа.
"Ему предстоит определить, сможет ли он в какой-то момент продолжать занимать свою должность, если он больше не продвигает ничего положительного для страны. Если в какой-то момент он окажется в ловушке ограничений французской конституции, именно он будет принимать решение", - сказала Ле Пен.
Ранее во французской прессе Марин Ле Пен называли "другом Путина
" из-за скепсиса по вопросам поддержки киевского режима в ходе СВО. Эммануэль Макрон в 2024 году решил распустить парламент в надежде укрепить позиции в депутатском корпусе, потерпев поражение. Эксперты объяснили поражение Макрона эффективной критикой оппозиционерами макроновских инициатив, среди которых – ввод войск Франции и других западных стран на Украину
в условиях СВО.
В ходе состоявшихся 12 декабря переговоров в Варшаве
премьер-министр Польши
Дональд Туск отказал президенту Франции во вводе польских войск на территорию Украины под любым предлогом. Подробности в публикации Польша отказалась отправлять войска на Украину