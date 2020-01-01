Каждый Новый год - это время не только подведения итогов прошлого, но и грядущих надежд, когда даже самый заядлый прагматик где-то в глубине души верит в доброе и хорошее

Жизнь моего поколения пришлась на огромные перемены: распадались и создавались десятки государств, в незаметных войнах за последние пятьдесят лет пролито крови не меньше, чем во Второй Мировой войне, а с новыми технологиями изменился весь уклад жизни человечества. Но всё же остаётся, что объединяет подавляющее большинство из нас — стремление жить и оставаться человеком.

Когда мы говорим об Украине, очевидно, что прошедшие в минувшем году президентские и парламентские выборы по сути стали голосованием за мир. И смена власти если и не изменила стратегический курс Украины, то хотя бы купировала его наиболее людоедские формы. А так ли всё безнадёжно в отношениях с Россией? Каждый, в зависимости от собственного настроя, видит стакан наполовину пустым или наполовину полным. Дурная наследственность: людоедство как признак дикости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отпив из стакана, прокашлялись и голосом товарища Огурцова из «Карнавальной ночи»: «Позвольте ознакомить вас с некоторыми цифрами…» Если, согласно опросу КМИС, 49% украинцев в той или иной степени одобряют заявление юной министерши Анны Новосад, что русскоязычные школы Украины должны быть закрыты, то другая половина — 47% против подобного решения. Обратите внимание: более пяти лет на Украине царит самая настоящая русофобская и антироссийская истерия, а половина страны упорно не хочет отказываться от своего родного языка.

Или, как самоуверенно сообщало «Радио Свобода», «подавляющее большинство граждан считают, что на востоке идет война Украины с Россией». Однако, если мы заглянем в первоисточник (соцопрос Центра им. Разумкова), то видим, что только 40% населения слепо верят в «войну» между Россией и Украиной, а дальше начинаются колебания и сомнения. 20% подозревают сепаратистский переворот при поддержке России; 15% говорят о гражданской войне; 7% вообще считают, что идёт война между США и Россией; а 7% — что продолжается борьба ЛДНР за независимость. То есть большинство опрошенных в «украино-российскую войну» так или иначе не верит, несмотря на яростные усилия официальных пропагандистов. Более того, за решение проблемы Донбасса военным путём выступают всего 23,5% опрошенных, а против — более половины, 52%.

Всё большее количество людей открыто говорят о необходимости вернуться в мир разума, прекратить взаимное истребление, нормализовать отношения с Россией. Согласно опросу, проведенный фондом «Демократические инициативы» им. Кучерива, 75% украинцев положительно оценивают решение Владимира Зеленского вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе. Не поддерживают эту инициативу всего 15%.

В пользу здравого смысла публично и не раз выступали известные граждане Украины — как люди старшего поколения, так и молодые: боксёр Александр Усик, футболист Ярослав Ракицкий, композитор Владимир Быстряков, певица Maruv, продюсер Юрий Бардаш, шоумен Андрей Молочный и многие другие. Они не стесняются родного русского языка, ощущают свою связь с русской культурой. Сам патриарх украинской науки, академик Борис Патон в своё время заявил: «По паспорту и в душе я русский».

И среди рядовых украинцев настроения далёки от того, чтобы бессмысленно гробить свою жизнь ради благополучия правящей киевской верхушки, и отдавать будущее своих детей в лапы фанатиков. Украинский сегмент интернета содрогается от стенаний «патриотов», жалующихся, что их «обижают» в магазинах, транспорте, на улице. Намедни в Славянске заместителя мэра, который в клубе «Соло» пытался помешать присутствующим слушать русские песни, просто выкинули из помещения. Украина разная, и настроения в разных регионах Украины разные.

Это знают даже безраздельно доминирующие в украинском информационном поле национал-демагоги. Вот в эфире государственного радио эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара рассуждает о наличии «пятой колонны Российской Федерации в Украине». Это, по его мнению все, кто хочет «прекращения, условно говоря, гражданской войны и восстановления дружественных отношений с Российской Федерацией» (то есть большая часть населения страны). Они, как утверждает Хара, «выступают против национального интереса Украины, против всех нас». Вменяемых людей, о которых с таким остервенением говорят вышеупомянутый Александр Хара, одиозный Остап Дроздов и прочие майданные пропагандисты, много. Очень много — миллионы.

Украинский народ много выстрадал и ещё пострадает от того, что право говорить от его имени захватили всяческие мошенники. Но, перефразируя известные слова, скажу: «Порошенки приходят и уходят, а украинский народ остаётся». Чем раньше наступит отрезвление, тем лучше. Хватит лить кровь в междоусобных драках, ваши кровавые слезы кому-то лишь отливаются звонкой монетой. Дай Бог, чтобы понимание этого пришло хотя бы в наступившем году. Мира всем и — с Новым годом, Украина!