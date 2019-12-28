Полуостров надежды: Субъективные итоги года в Крыму

В конце каждого уходящего года в СМИ всегда мелькает много цифр, и цифры эти, как правило, бравурные. Но сегодня хотелось бы подвести итоги года без казённого восторга или заказной чернухи, ведь жизнь в Крыму куда интересней любых пропагандистских штампов

И в самом деле: поменяв прописку, большой густонаселённый регион в течение пяти лет настойчиво учится жить в ином государстве. Крымчане, с началом украинской независимости оторванные от большой Родины, на протяжении четверти века стремились в Советский Союз, а оказались в Российской Федерации. Для кого-то укорочённая аббревиатура РФ вместо СССР обернулась серьёзным разочарованием, но иные уверились в истинности своего выбора в 2014 году — и этих людей абсолютное большинство.

И не только сама Россия, прикладывая колоссальные усилия для возрождения региона, подтвердила правильность выбора крымчан, но и постоянные угрозы в их адрес со стороны Киева. Например, спикер «Правого сектора» Артём Скоропадский намедни очередной раз заявил: «Меня спрашивают: вы хотите возвращения территорий, но как вы будете возвращать людей? Да никак мы не будем возвращать этих людей, потому что такие люди нам не нужны… Пусть в Крыму останется 10% населения, но это будут стопроцентно люди, которые поддерживают Украину. Чтобы ни одного оккупанта или того, кто поддерживает оккупанта, там не оставалось». Крымские каникулы © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

В Крыму слышат десятки подобных высказываний и делают свои выводы: к Украине ни ногой, ни мизинцем, ни мыслью. Тем более для насыщения курортного региона необходимым числом отдыхающих людей хватает уже и без Украины. В уходящем году установлен новый рекорд посещаемости полуострова: по неполным данным, в 2019 году в Крыму и Севастополе отдохнули порядка 7 миллионов человек (в том числе более миллиона из Украины). В следующем году, в связи с открывающимся железнодорожным сообщением и полным окончанием работ на автомагистрали «Таврида», ожидается дальнейший рост числа отдыхающих. И здесь возникает вопрос: а готов ли сам полуостров со своей устаревшей инфраструктурой достойно принять подобное количество курортников?

Помнится, в июне этого года, когда плохая погода не прельщала туристов отдыхом на юге, известная киевская газета «Факты» ликовала: «В Крыму открыто признали провал туристического сезона». Издание с наслаждением перепечатывало из социальных сетей комментарии недовольных — то ли реальных крымчан, то ли майданных ботов: «По Гурзуфу говорят минус 40 процентов от прошлого сезона», «Накатались по мосту», «Платежеспособные едут за границу…»

Однако в скором времени иное киевское издание «Украинская правда» было вынуждено признать: «За июль этого года поток людей через крымскую границу значительно вырос. Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает, что за этот месяц границу пересекли на 33,31% больше людей, чем в июне». Но какая страна, такая и «правда». Не упоминая, что сограждане массово едут в Крым на отдых, «Украинская правда» указывает, что рост пересечений границы связан с поездками крымчан: «Украинцы, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное». И всё.

«УПС!» — «Украинская правда» соврала. Не исключая возможности всякого рода деловых поездок, всё же стоит отметить — миллион туристов из Украины майданной пропагандой сознательно игнорируются. Кто хочет, пусть верит в пустые пляжи, голые полки магазинов или бутафорский Крымский мост, однако, повторюсь, Крым от украинского туриста уже никак не зависит. Скорее это жителям Украины интересно наблюдать, как живёт оставшийся вне майданного погрома регион.

Просто фантастика. О коварном иезуите, еврейском заговоре и подводном гуманизме © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Наталка Крымская и раз в год выезжает из Крыма, как сказано в статье, «до рідних, друзів, на свободу, до світла». Вот отрывок из сказки «Дождик Кап и его друзья» Наталки Крымской в переводе на русский язык: «Быстро летели они над полуостровом. Раньше зелёный и сияющий, теперь он стал серым и грязным. Тучка приблизилась к первой границе, где внизу виднелась серо-пепельная дорога, по которой шли люди с чемоданами и сумками; потом еще одна граница. А дальше они уже летели над зелеными лугами, золотыми полями пшеницы и подсолнечника, голубыми речками и озерами, маленькими селами, большими и не очень большими городами. Это была родная, любимая, жовто-блакитна Батькивщина».

Рыдаю, но все же замечу: со времени госпереворота 2014 года из Украины в Крым переехали на постоянное место жительства около 50 000 человек, а на Украину отсюда переселились всего 7000. Очевидно, не столь сильна тоска по «нэзалежной» жителей полуострова, как это описывается в сказках. За это время в другие регионы РФ переехали 80 тысяч крымчан (а сюда на постоянное место жительства приехали 120 тысяч россиян). Иначе говоря, число жителей Крыма уверенно растёт (в отличие от населения Украины), и миллионы туристов ежегодно посещают полуостров, что бы там ни говорили в Киеве.

Кроме туристического рекорда одним из важных событий уходящего года стал запуск в окрестностях Симферополя и Севастополя сразу двух мощных электростанций. Крым наконец перестал быть территорией, где в результате украинской энергетической блокады ощущался дефицит электроэнергии. Значит, возникают новые возможности для развития региона: можно строиться, открывать больше предприятий, развивать транспорт и туризм.

На выезде из Симферополя по направлению к Ялте заканчивается строительство грандиозной мечети. Это место крымские татары просили у властей для своего храма очень давно, но получили его лишь с приходом России. Сооружение огромное и весьма эффектное, уже сейчас можно предположить, что мечеть станет одной из значимых достопримечательностей полуострова. Параллельно возле Бахчисарая идёт строительство музея депортации народов Крыма.

Майданная пропаганда говорила много дурного о реставрации Ханского дворца в Бахчисарае и живописала ужасы якобы разрушения памятника архитектуры мирового значения. Большой резонанс в СМИ вызвал доклад в ЮНЕСКО украинской стороны, где утверждалось, будто вместо реставрации российские власти дворец уничтожают.

Чтобы развеять всяческие слухи, власти Крыма организовали большое совещание для представителей крымско-татарский общественности и специалистов, чтобы детально рассказать о каждом этапе реставрации и смысле любого действия реставраторов. В разговоре приняли участие представители подрядчика, руководство музея, журналисты.

Севастополь: Три цвета времени Корниловской набережной. Фоторепортаж © Олег Измайлов Руслан Бальбек. Пока общая сумма реставрационных работ по всему дворцовому комплексу оценивается в 1,6 млрд рублей, из них 148 миллионов рублей выделено в уходящем году.

Вообще крымско-татарский вопрос существует больше в пропагандистской войне меджлиса против российского Крыма. Но соцопросы показывают, что крымские татары испытывают меньший дискомфорт, нежели этнические украинцы севера и северо-запада полуострова, которые значительно пострадали от водной блокады и падения туризма на данном направлении. Между тем крымские татары — особенно молодёжь — быстро оценили возможность карьерного роста и бизнеса в большой многонациональной стране, где никому нет дела до твоей «титульности».

Согласно данным Центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета, об улучшении соцобеспечения студентов заявили 74% респондентов крымско-татарской национальности (для сравнения: аналогичный ответ у 57% русских студентов и лишь у 37% респондентов украинской группы). Показатель удовлетворенности социальной обеспеченностью весьма значим при формировании позитивного образа государства в массовом сознании молодёжи. Тем более что реальные изменения на полуострове действительно вполне зримы.

Начинается возведение так называемого культурного кластера в Севастополе (оперный театр, музейный комплекс, учебные помещения), там же начата реконструкция центральной Большой Морской улицы, запланировано обустройство набережной в Евпатории, продолжаются работы на автомагистрали «Таврида» (как и строительство огромного количества необходимых для ее функционирования путепроводов и мостов), а также ремонт дорог местного значения, например, в прошлом году капитально отремонтированы трассы Бахчисарай — Балаклава, Форос — Севастополь, проведены ремонтные работы на шоссе Алупка — Судак, значительно обновлена объездная вокруг Ялты (Южнобережное шоссе), приводятся в порядок железнодорожные вокзалы, идут работы по многим другим направлениям. Был в Керчи? Не был, так молчи! Швейцарский журналист рассказал Европе правду о Крыме © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Активно закупается медицинское оборудование для больниц, учебное для вузов и школ, устанавливаются новые лифты, а обделённые завидуют: говорят, при украинской (царской, советской) власти такого не было. Кстати, в Никитский ботанический сад после долгих юридических споров по решению суда вернулся памятник Ленину. Разумеется, памятники Шевченко или Лесе Украинке никто не сносит.

Политической сенсацией сезона стало спасение в Крымских горах группы активистов из «Блока Петра Порошенко», которые пытались покорить вершину Мшатка-Кая у поселка Форос. «Когда до вершины оставалось 200 метров, вниз сорвался лидер одесской тройки. Связка удержалась на веревке и запросила помощь, — сообщала детали спасательной операции местная пресса. — Вскоре выяснилось, что спасенные покорители гор Южного берега Крыма Лилия Гаврилюк, Андрей Ощипов и Дмитрий Тищенко являются членами партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Естественно, активные сторонники Евромайдана, волонтеры-активисты и прочая. Например, 26-летняя пани Гаврилюк является депутатом городского совета Черноморска и входит во фракцию "БПП". Лично голосовала за декоммунизацию прежнего названия своего родного города-порта Ильичевск».

Любопытно, что руководил спасением «активистов» депутат Законодательного собрания Севастополя Юрий Круглов — внештатный сотрудник Центра гражданской защиты и председатель местной федерации альпинизма. Господин Круглов искренне удивился, когда позже узнал о политической ориентации спасённых. «Если бы и знал, ничего бы не изменилось — так же бы и спасли. Альпинизм не имеет национальности. Но обязательно спросил бы их: как вам удается совмещать членство в партии имени человека, который хотел уничтожить Крым экономически и политически, который обманывал своих граждан о том, что происходит в Крыму, с собственным отдыхом на полуострове?» — рассказал депутат агентству ForPost.

Крым становится более благоустроенным, следовательно, более безопасным. Если в 2012 году Крым занимал первое место на Украине по уровню преступности (1804 преступления на 100 тысяч населения), то в прошлом здесь зарегистрировано 1172 преступления на 100 тысяч человек, что ниже, чем в среднем по России. Средняя пенсия в Крыму в 2019 году составила 12 661 рубль, что на 40% больше, чем средняя пенсия на Украине (2899 грн, или 7548 рублей). Средняя зарплата, скажем, учителей на полуострове в прошлом году составила 28,3 тыс. рублей, а на Украине в среднем 6,4 тыс. грн (около 16,6 тыс. рублей). При этом оплата за отопление и другие коммунальные услуги в процентом отношении занимает в семейном бюджете крымчан значительно меньшую часть, нежели на Украине.

Однако не всё так гладко на полуострове, и об этом тоже надо сказать. Главной экономической проблемой является, что Крым — как и при Украине — остаётся дотационной территорией. Доля убыточных предприятий (почти 42%) выше среднероссийской, поскольку в результате санкций в Крым не спешат заходить многие крупные инвесторы. Государству приходится нести на себе значительную часть инвестиционной нагрузки и брать на себя убытки нулевого цикла.

Вторая причина: многие компании и предприниматели находятся в тени и не хотят показывать свои истинные доходы. Среди зафиксированных за январь-июль 2019 года убыточных предприятий 62,5% приходится на гостиницы и предприятия общественного питания. По мнению экспертов, вместо того чтобы в межсезонье существенно снижать цены, отельеры и рестораторы предпочитают держать большую часть помещений пустыми и показывать убытки. Глава крымского отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин констатирует: «Приезжающие в Крым с материка россияне отмечают здесь достаточно высокие цены в ресторанах и кафе. В случае с гостиницами цена не везде соответствует качеству услуг». И с этим можно согласиться.

«Крым молча признают де-факто российским». Западные СМИ об Украине на неделе © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Подобные случаи вызывают острую реакцию общественности, но это вовсе не значит, что крымчане мечтают вернуться на Украину. Нужно подчеркнуть — все эти сложности носят чётко выраженный внутрироссийский дискурс и решаются во внутрироссийском политическом, правовом, информационном поле. Полуостров вполне освоился с ролью одного из регионов РФ, вошёл в её юрисдикцию, привык к российским реалиям — со всеми их достоинствами и недостатками.

Во всяком случае сегодня можно вполне уверенно предсказать, что в следующем году в Крыму продолжится большое созидательное строительство, на полуостров приедут новые миллионы туристов, у крымчан наверняка будут преодолимые трудности и новые свершения. Возможно, это и есть та самая «уверенность в завтрашнем дне».