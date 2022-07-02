Он пояснил, что изначально у Москвы были планы использовать Змеиный для десантной операции в Одессе. Однако пока эта работа откладывается, нести потери от обороны острова дорого и не имеет смысла.
«Сейчас прошла информация, что на Украину поступили противокорабельные ракеты. Франция тоже собирается поставить им «Гарпун». Еще Франция заявила, что собирается поставлять собственные ракеты, которые вообще идут на высоте 1-2 метра.
У противника появились новые РСЗО HIMARS, которые легко добивают до острова. Главное, что ракета имеет систему индивидуального наведения на каждую цель. У нее точность поражения — около 7-10 метров», — перечислил Кнутов.
Все это, плюс заминированные территории острова привели к закономерному решению, подытожил эксперт. Он добавил, что в случае необходимости остров будет взят назад «достаточно быстро и с минимальными потерями».
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию. В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.
В Ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь.