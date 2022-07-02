В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный. Одной из причин такого решения командования стала нецелесообразность оборонять территорию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

«Остается ждать». Военный эксперт о том, как полностью пресечь поставки натовского оружия для ВСУ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Головнокомандувач ЗС України

«Сейчас прошла информация, что на Украину поступили противокорабельные ракеты. Франция тоже собирается поставить им «Гарпун». Еще Франция заявила, что собирается поставлять собственные ракеты, которые вообще идут на высоте 1-2 метра.

У противника появились новые РСЗО HIMARS, которые легко добивают до острова. Главное, что ракета имеет систему индивидуального наведения на каждую цель. У нее точность поражения — около 7-10 метров», — перечислил Кнутов.

Все это, плюс заминированные территории острова привели к закономерному решению, подытожил эксперт. Он добавил, что в случае необходимости остров будет взят назад «достаточно быстро и с минимальными потерями».

Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию. В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.

В Ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь.