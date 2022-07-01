Анкара, которая ранее наложила вето на очередное расширение военного альянса, вдруг поменяла свое решение и согласилась на включение в НАТО Швеции и Финляндии. О причинах смены риторики в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, тюрколог Павел Шлыков

«Давление США исключать я бы не стал, но это, очевидно, какие-то кулуарные вещи, не выводимые в публичное пространство. Я не ожидал бы того, что все карты будут вскрыты. Что касается интересов, отстаиваемых Эрдоганом, то в турецком общественном пространстве транслируется: достигнуты очень хорошие результаты», — сказал эксперт

Он пояснил, что с точки зрения официальных турецких лиц, хорошие результаты — это снятие эмбарго на поставку вооружений, снижение контроля за номенклатурой оружия, которое, возможно, будет поставляться в Турцию, а также договоренность по выдаче террористов

«Террористами в данном случае официальные турецкие лица называют и сторонников «Рабочей партии Курдистана» и аффилированных с ней организаций. Это целый конгломерат курдских структур, базирующихся и в Сирии и имеющих ячейки на территории Турции. Это вопрос очень болезненный для Анкары», — пояснил специалист.

Он объяснил, что официально Анкара отрицает наличие курдского вопроса, а говорит о проблеме террористов, а под эту категорию подходят все, кто поддерживает боевиков, прикрывающихся лозунгами курдского национализма.

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Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару «в ее борьбе с террористическими организациями», в число которых число входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.

В России новость о расширении НАТО восприняли как угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО «станет сюрпризом», но меры будут военными.

Президент России Владимир Путин 16 мая сделал заявление о том, что расширение альянса носит искусственный характер и происходит в интересах США.

Полностью интервью можно прочитать здесь.