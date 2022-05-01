Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ опросили уже более 1 тысячи жителей города Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках уголовного дела по фактам геноцида, в котором обвиняются украинские войска. Об этом сообщил представитель СК, передает 1 мая РИА Новости

Массовые убийства, сожжения и геноцид: вырвавшаяся из Мариуполя женщина рассказала о зверствах «Азова»

Военные следственные органы СК РФ возбудили 18 апреля уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение).

По данным СК РФ, в нарушение требований Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 09.12.1948) украинские военные с конца февраля неоднократно вели огонь по жилым кварталам города Счастье ЛНР «в целях полного уничтожения русских и русскоговорящего населения».

В результате погибли мирные граждане, травмы различной степени тяжести получили сотни жителей. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Кроме того, повреждено не менее 331 жилого дома, часть из которых уничтожены полностью, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения (газопровод, электроподстанция, водопроводные сети, школы, детские сады, заведения общественного питания).