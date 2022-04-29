После начала российской спецоперации на Украине были опасения относительно срыва курортного сезона в Крыму. Об этом сообщил заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

В Крыму рассказали об ожидаемом в этом сезоне рекордном наплыве туристов © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По его словам, на период Дня военно-морского флота (празднуют 31 июля) уже забронировано около 70% номеров.

«Понятное дело, что есть сложности, мы ждем реакции РЖД, потому что мост есть, железная дорога есть. РЖД сообщает о том, что вроде бы поезда готовятся, но нашим туроператорам надо бы знать эти пары поездов, чтобы можно было формировать туристические группы. Этой информации нам пока не хватает. С точки зрения организационной, даже российское правительство сегодня понимает тот наплыв, который будет, выделило Крыму 30 миллионов рублей и 150 миллионов рублей Севастополю для закупки глэмпингов — это шатровые отели, которые очень оперативно для туристов, которые хотят жить на природе, выстраивается. Это говорит о том, что мы действительно ждем серьезного притока отдыхающих», — заверил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.