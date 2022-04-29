«Однако, последние данные ВЦИОМ показали, что число россиян, которые готовы приехать на майские праздники, в пять с половиной раз больше, чем было на эту же дату прошлого года. Это почти три миллиона желающих», — сказал Колесниченко.
По его словам, на период Дня военно-морского флота (празднуют 31 июля) уже забронировано около 70% номеров.
«Понятное дело, что есть сложности, мы ждем реакции РЖД, потому что мост есть, железная дорога есть. РЖД сообщает о том, что вроде бы поезда готовятся, но нашим туроператорам надо бы знать эти пары поездов, чтобы можно было формировать туристические группы. Этой информации нам пока не хватает. С точки зрения организационной, даже российское правительство сегодня понимает тот наплыв, который будет, выделило Крыму 30 миллионов рублей и 150 миллионов рублей Севастополю для закупки глэмпингов — это шатровые отели, которые очень оперативно для туристов, которые хотят жить на природе, выстраивается. Это говорит о том, что мы действительно ждем серьезного притока отдыхающих», — заверил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.