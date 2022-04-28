«Не дождутся. Я бы на месте США больше беспокоился о своем собственном военном потенциале и потенциале европейских стран, который истощается, несмотря на эту нехитрую комбинацию, когда американские ВПК два-три раза зарабатывают на этом кровавом спектакле.
А военный потенциал Китая их не беспокоит? А военный потенциал Индии, которая сейчас тоже под эту сурдинку решила с Пенджабом решать вопросы? Или какой-нибудь Турции, члена НАТО, которая тоже под эту вакханалию русофобии на всякий случай решил свои висты подсобрать в Ираке и Сирии?» — сказал эксперт.
Он констатировал, что план США вполне понятен, но трудно реализуем. При этом судьба Украины Вашингтон волнует в последнюю очередь, и Америка готова воевать как можно дольше и до последнего украинца.
Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.