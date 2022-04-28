Главная задача США на Украине - максимально подорвать военную мощь России. Насколько Вашингтону это удастся, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

«Не дождутся. Я бы на месте США больше беспокоился о своем собственном военном потенциале и потенциале европейских стран, который истощается, несмотря на эту нехитрую комбинацию, когда американские ВПК два-три раза зарабатывают на этом кровавом спектакле.

Война с памятниками. В Киеве разрушили монумент российско-украинской дружбе © Украина.ру

Он констатировал, что план США вполне понятен, но трудно реализуем. При этом судьба Украины Вашингтон волнует в последнюю очередь, и Америка готова воевать как можно дольше и до последнего украинца.

Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.