Она уверена, что Соединенные Штаты будут максимально долго подталкивать Киев к ведению боевых действий, но накал не может продолжаться вечно.
«Затем, мы понимаем, в какой-то момент активные боевые действия будут закончены, и будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов. С другой стороны, будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами, и со всей поддержкой, которую имеют», — сказала она.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.