Алексей Мартынов: главная цель США — максимально подорвать военную мощь России
Алексей Мартынов: главная цель США — максимально подорвать военную мощь России
© РИА Новости, Нина Зотина
Она уверена, что Соединенные Штаты будут максимально долго подталкивать Киев к ведению боевых действий, но накал не может продолжаться вечно.

«Затем, мы понимаем, в какой-то момент активные боевые действия будут закончены, и будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов. С другой стороны, будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами, и со всей поддержкой, которую имеют», — сказала она.

Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.