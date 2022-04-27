Запад хочет нажиться на украинском конфликте, максимально его затягивая. Однако это в результате приведет к расколу страны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Алексей Мартынов: главная цель США — максимально подорвать военную мощь России © РИА Новости, Нина Зотина

«Затем, мы понимаем, в какой-то момент активные боевые действия будут закончены, и будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов. С другой стороны, будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами, и со всей поддержкой, которую имеют», — сказала она.

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