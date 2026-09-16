https://ukraina.ru/20260916/koretskiy-i-zelenskiy-distantsionno-vstretilis-s-agrariyami-i-poobeschali-pomoch-1083235529.html
Корецкий и Зеленский дистанционно встретились с аграриями и пообещали помочь
Корецкий и Зеленский дистанционно встретились с аграриями и пообещали помочь - 16.09.2026 Украина.ру
Корецкий и Зеленский дистанционно встретились с аграриями и пообещали помочь
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и Владимир Зеленский обсудили с аграриями меры поддержки аграрного сектора постсоветской республики. Об этом сообщил 16 сентября телеграм-канал главы Кабмина Украины
2026-09-16T15:39
2026-09-16T15:39
2026-09-16T15:39
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Встреча с представителями аграрного сектора Украины проходила дистанционно - на это указывают опубликованные Корецким фотографии из ситуационного центра.Поводом стали трудности украинского АПК вследствие ответных ударов ВС РФ по объектам Украины на Чёрном море."Правительство после консультаций с бизнесом уже приняло первый пакет неотложных решений, - рассказал Корецкий. - В частности, запустили программу доступного кредитования аграриев для обеспечения посевной". В частности, выданы кредиты по программе " Доступные кредиты 5-7-9%". Чиновники уменьшили минимальные экспортные цены для зерновых и масличных культур. Также пересмотрены требования Нацбанка к кредитованию аграрных производителей."Параллельно работаем с международными партнерами над усилением альтернативных логистических маршрутов и восстановлением свободного судоходства, - добавил Корецкий. - Обсудили также приоритетность перевозок отдельных видов аграрной продукции по железной дороге, безопасность экспортных путей и страхование судов". По итогам мероприятия премьер-министр заверил, что "необходимые решения будут приняты в ближайшее время". Тем временем Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зернаСитуацию рассмотрела Елена Мурзина в публикации "Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России
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новости, украина, черное море, сергей корецкий, владимир зеленский, кабмин, нацбанк, кредит, порт, инфраструктура, апк, экспорт
Новости, Украина, Черное море, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Кабмин, Нацбанк, кредит, порт, инфраструктура, АПК, экспорт
Корецкий и Зеленский дистанционно встретились с аграриями и пообещали помочь
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и Владимир Зеленский обсудили с аграриями меры поддержки аграрного сектора постсоветской республики. Об этом сообщил 16 сентября телеграм-канал главы Кабмина Украины
Встреча с представителями аграрного сектора Украины проходила дистанционно - на это указывают опубликованные Корецким фотографии из ситуационного центра.
Поводом стали трудности украинского АПК вследствие ответных ударов ВС РФ по объектам Украины на Чёрном море.
"Правительство после консультаций с бизнесом уже приняло первый пакет неотложных решений, - рассказал Корецкий. - В частности, запустили программу доступного кредитования аграриев для обеспечения посевной".
В частности, выданы кредиты по программе " Доступные кредиты 5-7-9%". Чиновники уменьшили минимальные экспортные цены для зерновых и масличных культур. Также пересмотрены требования Нацбанка к кредитованию аграрных производителей.
"Параллельно работаем с международными партнерами над усилением альтернативных логистических маршрутов и восстановлением свободного судоходства, - добавил Корецкий. - Обсудили также приоритетность перевозок отдельных видов аграрной продукции по железной дороге, безопасность экспортных путей и страхование судов".
По итогам мероприятия премьер-министр заверил, что "необходимые решения будут приняты в ближайшее время".