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"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине

"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине - 16.09.2026 Украина.ру

"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине

Россия никогда не была инициатором прекращения переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 16 сентября в Екатеринбурге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-09-16T15:06

2026-09-16T15:06

2026-09-16T15:06

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Глава российской дипломатии выступил на Международном фестивале молодежи с речью, в которой оценил состояние европейских проблем. При этом он обратился к теме неонацизма на Украине и заверил: все переговорные процессы по украинскому урегулированию были прерваны не по инициативе России."Мы никогда от них не отказывались. Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте-апреле 2022 года, который завершился в Стамбуле срывом договоренностей, которые были уже согласованы, включая двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве, и трехсторонние в Абу-Даби с американским участием. Все эти эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе", - сказал Лавров.По его мнению, как сообщает РИА Новости, может рассматриваться любая площадка для переговоров по Украине - в том числе сербская.Также российский министр высказался на тему возобновления диалога с политиками Европы."Когда и если кто-то из европейских стран захотят диалог возобновить серьезный, мы прежде всего послушаем, что у них на уме, что они могут предложить. И потом мы будем решать, устраивает это нас или нет", - подчеркнул глава МИД РФ.При этом он заверил, что "в тех сферах, от которых зависит безопасность государства, мы никаких контрактов, никаких договоренностей с европейцами заключать не будем".Лавров отметил также, что размещение западных военных контингентов на Украине будет рассматриваться Москвой как объявление войны России. Если новая война произойдёт, отметил он - "это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая".Российский дипломат напомнил, что конфликт на Украине стал следствием экспансии Запада и снова подтвердил неизменность целей СВО.Новости на эту тему: Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на УкраинеАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, мид, госдума, переговоры, война, будет ли война с нато, международная политика