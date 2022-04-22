Война обретает свою собственную логику, и даже то, что стороны первоначально не имели намерений делать, может случиться, потому что каждая сторона захвачена этой инерцией конфликта, который может идти только по нарастающей, считает политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.

— Вероника, в США заявляют, что чуть ли не по четыре самолета в сутки с военной помощью из Америки на Украину прилетают в рамках текущего контракта на оказание военной помощи суммой 800 миллионов долларов. Насколько это значительная военная помощь для Украины, насколько весомо для Америки, насколько большую нагрузку создает на американский бюджет в сравнении с тем же Афганистаном? Как это влияет на ситуацию внутри Украины и внутри Америки?

— Очень полезные вопросы. Любые поставки вооружений для американского ВПК — это большой плюс. У них была на протяжении двадцати лет война в Афганистане, говорилось, что было потрачено два триллиона долларов. Так вот, эти доллары не были потрачены — они поступили в бюджет Пентагона, компаний, которые производят все эти вооружения, военно-промышленного комплекса. Global Times: США стремится затянуть военные действия на Украине © Marcos Bais/Pexels

ВПК все это время войны в Афганистане только обогащался. Они бы еще двадцать лет вели эту войну, если бы была возможность представить результаты. Но пришлось закругляться в Афганистане. Украина для американского ВПК сейчас очень и очень хорошая альтернатива Афганистану, это то место, куда можно поставлять вооружение бесконечно. Именно это они собираются делать.

Поставки противоракетных комплексов «Джавелин» и ракет «Стингер» набрали такие обороты, что сейчас выстраивается дополнительное производство «Джавелинов». Все это исключительно выгодно американскому ВПК и военному бюджету. Как мы видели, военный бюджет США еще увеличился, в марте был принят бюджет на следующий год, и он вырос еще на 8-10% в очередной раз. Он только растет, за исключением девяностых годов, когда сокращались силы после окончания холодной войны.Так что Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца.

— Насколько это влияет на ситуацию внутри США? Ладно ВПК, но внутри страны далеко не все являются сторонниками оказания военной помощи Украине, особенно в свете предстоящих выборов в этом году.

— Я пока не вижу групп и слоев людей, которые бы выступали в достаточном числе против поставок вооружений. Американское население в какие-то моменты активно выступало против войны во Вьетнаме. Были миллионные демонстрации. В 2002 году против войны в Ираке выходили сотни тысяч людей. Но сейчас мы не видим антивоенных демонстраций, и в Америке как в политических кругах, так и в обществе существует консенсус о том, что нужно сделать максимум против военной атаки России на Украину. Только так это воспринимается. Если есть какие-то отдельные голоса, то они являются исключением. Ни в коем случае не надо возводить их в правило, таким образом мы лишь себя вводим в заблуждение.

Однако хорошо, что постепенно информация о военных преступлениях Украины в отношении российских солдат начинает проникать даже в мейнстримные СМИ, «Нью-Йорк Таймс» несколько дней назад начала писать об этом. Это есть, но очень в небольших дозах, это отнюдь не перевернет мнение американской общественности по отношению к войне на Украине.

— Джо Байден планирует провести совещание с лидерами целого ряда стран ввиду второго этапа спецоперации России на Украине. Участие примет и генсек НАТО, и повестка будет такая: что можно сделать для того, чтобы спасти донбасскую группировку от полного разгрома. Сможет ли это объединение западных стран предотвратить разгром группировки ВСУ на Донбассе, и дальнейшее развитие успеха армии России и вооруженных сил ДНР-ЛНР? Или все должно ограничиться Донбассом?

— Вряд ли это возможно остановить, каким-то образом предотвратить взятие контроля российскими войсками на полной территории Донбасса в административных границах [областей], возможно, и шире, включая Херсонскую область, часть Запорожья и т. д. В некоторой степени в Америке уже смирились с тем фактом, что Россия возьмет под свой контроль юго-восток Украины в широком смысле этого термина. И предотвратить это невозможно. Власти ДНР рассмотрят вопрос о присоединении Розовского района Запорожской области © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Да, они готовы поставлять оружие, чтобы погибали украинцы, и Зеленскому не дают сдаваться, не дают отводить войска. Им выгодно, чтобы Зеленский воевал до конца. Но дело в том, что конец подразумевает и его собственный конец. К сожалению, украинские жизни тоже в этом противостоянии приносятся на алтарь Соединенными Штатами.

Что будет дальше — большой вопрос. Например, что делать с Одессой. Одесса — красивейший город, полный российско-украинской истории. Стремиться ли к обладанию им и какую цену придется заплатить за это? Если нужно будет свести Одессу до состояния Мариуполя сегодня и с таким количеством гражданских жертв — это не будет выглядеть победой.

— Что в таком случае будут обсуждать эти страны — давление на Россию? Или прекратить разгром группировки они действительно не смогут?

— Сейчас основная цель коллективного Запада в том, чтобы затянуть конфликт на Украине на возможно более долгий срок. Да, организация этого противостояния на украинской территории является целью. Если бы возможно было продолжать этот конфликт десять лет — видимо, примерно так Соединенные Штаты и планируют. Это может достигаться бесконечными поставками вооружений. Затем, мы понимаем, в какой-то момент активные боевые действия будут закончены и будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов.

С другой стороны будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами и со всей поддержкой, которую имеют. И, конечно же, они будут постоянно атаковать и организовывать провокации на восточные территории. Уже сейчас надо думать над решением будущей проблемы конфликта низкой интенсивности. Понятно, что Запад хочет организовать России именно это. Постоянно будут залетать снаряды на территорию восточных областей, как это происходило все предыдущие восемь лет. Но также могут залетать и на приграничные регионы Российской Федерации.

— Как мы видим это сейчас.

— Это потребует от нас другого уровня военной защиты и антитеррористических усилий.

— Если же украинские войска не будут справляться, если будет угроза потери дальнейших территорий на западе, включая западные области Украины, есть ли вариант, в котором страны НАТО или США вмешаются напрямую?

— Для того, чтобы дойти до запада Украины, нужно пройти через его центр, нужно взять Харьков, Киев. Как это сделать? Опять же, очевидно, полный разгром города не дает победы, это не то, к чему мы стремились. Специальная военная операция задумывалась, вероятно, как хирургическое изъятие радикальных элементов из вооруженных сил и из власти, и воссоединение русского и украинского народов — это была изначальная цель. Как это сделать в сегодняшней ситуации, с учетом опыта последних двух месяцев — большой вопрос. Нужна ли нам Львовская область, которая всегда была крупной проблемой и в советское время тоже? Когда Украина капитулирует полностью и нужно ли брать Львов - Ищенко © Украина.ру

Даже в шестидесятые-семидесятые годы туда отправляли самых крепких советских военнослужащих, потому что им приходилось постоянно драться с местными, которые их атаковали. Тогда Советский Союз мог держать крышку над этой кипящей ненавистью областью, но сегодня это сделать очень сложно, учитывая, что остальная часть нашей Украины не будет в полном спокойствии. Но что точно понятно — Львовская область будет превращена в огромный командный пункт НАТО на территории Украины, это уже произошло, дальше пойдет только по нарастающей.

— Помимо Украины, мы видим, как Турция начала военную операцию на севере Ирака против иракских курдов. Видим, как армия Израиля нанесла очередные удары авиацией по целям в секторе Газа. Это уже стало государственной политикой ряда стран. Почему Запад так беспокоится именно об Украине? Почему другие конфликты, другие страны, другие конфликты его не волнуют?

— Мы последние восемь лет, да и раньше… Я занимаюсь Украиной с 2006-2008 года. Недавно на Первом канале был показан фильм, «Оранжевые дети Третьего Рейха», который мы делали еще в 2008 году, где все проблемы происхождения украинских элит были очень четко показаны. Ситуация последующая была неизбежна. В те годы, после 2004 до 2014 ничего не делалось.

И мы постоянно все это время говорили, что Украина — это военный плацдарм против России. Когда видишь эту теорию на практике, конечно же, по-другому это осознаешь. В этом действительно смысл Украины, ее взращивали, вооружали последние двадцать лет для того, чтобы создать атаку на Россию, рано или поздно, выбрав выгодный момент. «Фашистские наклонности»: Эрдоган осудил русофобию © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Другие конфликты для США имеют очень третьестепенное значение. Тем более когда в конфликт идет член НАТО, Турция. Это специфический член НАТО, но Эрдогану позволяется проводить свои интересы на широком пространстве. Посмотрите, насколько во всех направлениях действует Эрдоган — от Ливии до Сирии, даже до Крыма, при поддержке крымских татар [идут] поставки «Байрактаров» на Украину. В некоторой степени, Эрдоган — это исламистская карта НАТО. Его посредством, его интересами и экспансией НАТО продолжает свою деятельность против России, при всех существующих его отношениях и обещаниях России.

Сегодняшний конфликт на Украине снижает планку, после которой другие страны переходят к военным действиям. Это повышает милитаризм во всем мире. И на фоне этого конфликта другие страны могут втихую, менее заметно для остального мира решать военным способом свои интересы, и вот это мы будем продолжать наблюдать. Милитаризм во всем мире увеличивается, и самый большой риск — это то, что начнется некая мировая война, уже достаточно масштабная.

Проблема еще в том, что в определенный момент события, война обретает свою собственную логику. Даже то, что стороны не имели намерений делать, может случиться, потому что каждая сторона захвачена этой инерцией конфликта, который может идти только по нарастающей до определенного момента. И даже очень рискованные шаги, которые изначально не планировалось делать, могут быть сделаны. Не зря говорят о том, что Запад ввел санкций больше, чем сам планировал — сам себя удивил санкциями. Возможно, нет, возможно, да. Но мы сейчас вступили в логику эскалации, которая очень опасна для России, опасна для всего мира.