Антония Уррехола, министр иностранных дел нового правительства Чили, является ставленницей США и гарантом продолжения проамериканского курса страны, подтвердил в интервью изданию Украина.ру чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Комментируя присоединение страны к антироссийским санкциям, он рассказал, что ещё до вступления в должность нового президента страны Габриэля Борича, Уррехола встретилась с представителями Госдепа США, чтобы подтвердить традиционную проамериканскую ориентацию Чили во внешней политике.

Боливия: «кого надо переворот». Почему трясёт Латинскую Америку © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins Луису Альмагро, напомнил Кирк.

«Он является проводником политики США, известен своим участием в государственном перевороте в Боливии в 2019 году и в произошедшей в том же году попытке вторжения в Венесуэлу из Кукуты», — рассказал журналист.

Чили присоединилась к санкциям против России исключительно для того, чтобы показать своё расположение к США, считает он.

Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.

Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла).

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