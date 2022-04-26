Комментируя присоединение страны к антироссийским санкциям, он рассказал, что ещё до вступления в должность нового президента страны Габриэля Борича, Уррехола встретилась с представителями Госдепа США, чтобы подтвердить традиционную проамериканскую ориентацию Чили во внешней политике.
Уррехола работала в Организации американских государств, непосредственно подчиняясь её руководителю Луису Альмагро, напомнил Кирк.
«Он является проводником политики США, известен своим участием в государственном перевороте в Боливии в 2019 году и в произошедшей в том же году попытке вторжения в Венесуэлу из Кукуты», — рассказал журналист.
Чили присоединилась к санкциям против России исключительно для того, чтобы показать своё расположение к США, считает он.
Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи на испанском и английском языках.
Telesur (La Nueva Televisora del Sur) является латиноамериканским телеканалом с головным офисом в Каракасе (Венесуэла).
Полностью интервью можно прочитать здесь.