«Мы срочно нуждаемся в тяжелом вооружении из Германии», — сказал он.
Кличко добавил, что промедление приводит к человеческим жертвам.
Он обратился к руководству Германии и задал вопрос о том, сколько человек должны погибнуть, прежде чем Берлин примет решение о военных поставках Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц и партия СДПГ занимают сдержанную позицию по поводу военной помощи Украине. При этом партия немецких «зеленых» считает, что Германия обязана повысить количество и качество поставок оружия Украине.