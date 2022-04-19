Мэр Киева Виталий Кличко 18 апреля в интервью газете Bild заявил, что Германия срочно должна помочь Киеву тяжелым вооружением

Греция отказывается поставлять Украине вооружение © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Кличко добавил, что промедление приводит к человеческим жертвам.

Он обратился к руководству Германии и задал вопрос о том, сколько человек должны погибнуть, прежде чем Берлин примет решение о военных поставках Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц и партия СДПГ занимают сдержанную позицию по поводу военной помощи Украине. При этом партия немецких «зеленых» считает, что Германия обязана повысить количество и качество поставок оружия Украине.