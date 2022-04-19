России было бы проще справиться с украинской армией восемь лет назад, потому что противник был к такому абсолютно не готов, заявил эксперт. Однако экономически было целесообразно провести спецоперацию именно сейчас.
«Я ничего понимаю в финансах, но все мои знающие друзья говорят, что если бы мы проделали все это в 2014 году, то те меры, которые против нас применил Запад, в то время привели бы к быстрому и невосстановимому коллапсу банковской системы. То есть Россия, помимо военного строительства, провела тщательную подготовку», — сказал Норин.
На поле боя в 2014 году было бы проще, но не за его пределами, подчеркнул эксперт. Сейчас же Россия оказалась экономически готова к санкциям Запада.
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